Temperature danas idu u nebo: Izdano upozorenje za tri hrvatske regije

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će diljem Hrvatske biti sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, još prijepodne mjestimice i jaka, a prema otvorenom moru poslijepodne sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 do stupnjeva Celzijevih.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava kako se u utorak nastavlja sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, na Jadranu i uz vrlo toplu noć.

“Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale noću i ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu većinom od 24 do 29, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih”, stoji u izvješću DHMZ-a.





Vruće i sparno vrijeme vrijeme nastaviti će se i idućih dana. Stanovnici u unutrašnjosti moraju se pripremiti na dnevne temperature od 35 stupnjeva Celzijevih, a postupno će sve toplije biti i noći i jutra.

Prevladavat će pritom sunčano, u srijedu i četvrtak uz malu do umjerenu vjerojatnost za popodnevne lokalne pljuskove.

Na Jadranu se očekuje vrhunac vala vrućine.

DHMZ je za srijedu i četvrtak izdao crveni alarm zbog toplinskog vala za tri regije – riječku, splitsku i dubrovačku.