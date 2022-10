TELEFONI ZVONE ZBOG MILANOVIĆA! Ove riječi ga stavile na radar europskih moćnika, na oku ga ima savjetnik Zelenskog: ‘Sve ću mu reći’

Kordon policije od zračne luke do centra Zagreba, specijalci u opremi, snajperisti na krovovima, gužve u prometu – tako je Zagreb izgledao u ponedjeljak, a isto opsadno stanje vladat će tijekom utorka radi održavanja Prvog parlamentarnog samita krimske platforme, zbog koje u metropoli boravi veći broj predsjednika i predsjednica parlamenata.

Okupile su se tako 53 delegacije iz 42 države i pet međunarodnih organizacija, a među najistaknutijim gošćama je predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi, koja se danas već sastala s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem.

Skup u utorak, 25. listopada, ujutro otvaraju Jandroković i njegov ukrajinski kolega, predsjednik Verhovne Rade Ruslan Stefančuk. Potom će se sudionicima obratiti Plenković, a onda će se videovezom uključiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.





Na kraju samita predviđeno je usvajanje zajedničke izjave, a Jandroković i Stefančuk održat će zajedničku konferenciju za medije.

Srbija, jedina europska zemlja uz Bjelorusiju koja odbija nametnuti sankcije Rusiji zbog njezine agresije na Ukrajinu, pozvana je na samit, ali se nije odazvala pozivu.

Pelosi na Markovom trgu dva puta spominjala Domovinski rat

Pelosi je najviša američka dužnosnica u posjetu Hrvatskoj otkako je u Zagrebu 2015. bio tadašnji potpredsjednik Joe Biden.

Na Markov trg stigla je u poslijepodnevnim satima te se sastala s Jandrokovićem i Plenkovićem. Poslala je poruke snažne potpore Ukrajini te zahvalila Hrvatskoj što koristi svoje iskustvo da podrži tu zemlju koja se od veljače ove godine nalazi pod ratnom agresijom Rusije.

Zanimljivo, Pelosi je nakon sastanaka s premijerom i šefom Sabora čak dva puta naglasila da nije prvi put u Hrvatskoj, već da je devedesetih godina, kada je ovdje bjesnio rat, iz prve ruke svjedočila hrabrosti hrvatskog naroda i patnji koju je Hrvatska iskusila od svog susjeda.

Nema sumnje, u Hrvatsku je došla pružiti snažnu potporu djelovanju Zapada po pitanju pomoći Ukrajini te zapravo poručiti da nastavimo u tom smjeru jer smo saveznici.









Predsjednik ni blizu Zagrebu, on na taj samit neće ići

No, i ovog je puta do izražaja došao rascjep u hrvatskom političkom vrhu jer predsjednik Zoran Milanović danas nije bio ni blizu Zagreba.

Umjesto na druženje s političkom kremom, otišao je u Makarsku na svečanu sjednicu Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada. S Pelosi se, kaže, nema namjeru sastati.

‘Ona nije moja razina’

"Amerikanci su tražili sastanak, ja danas ne mogu i to je to. Ona nije izvršna vlast, za dva tjedna neće biti to što je sada. Nije moja razina, to nije hamburger, to je nothingburger", rekao je predsjednik, zapravo poručivši da je Pelosi 'bivša' jer će, navodi, 'za dva tjedna na izborima u SAD-u pobijediti republikanci pa Pelosi više neće imati funkciju koju ima danas'.









A objasnio je i da na susretima Krimske platforme neće sudjelovati jer ‘ne zna je li pozvan, ne zna što je to i jer vidi puno cinizma i nepoštenja prema jadnom ukrajinskom narodu i ne želi biti još jedan pozer koji će u tome sudjelovati”.

“To je inicijativa predsjednika parlamenata, ja sam predsjednik države i zato ne dolazim”, rekao je i još jednom ponovio da neće sudjelovati na takvim događajima dok Hrvatska nije u ratu.

Milanović je tako ostao dosljedan svojim, u zapadnom narativu krajnje nepopularnim stavovima, koje Plenković otvoreno naziva proruskim i što mu očito pričinjava ogromne probleme u krugu europejskih prijatelja, gdje Hrvatsku nastoji gurnuti u klub beskompromisnih podupiratelja Ukrajine.

Pa i po pitanju obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, čemu se Milanović žestoko protivi.

Plenković bez riječi

Iako mu se dosad nije libio odgovarati, pa čak i ulaziti u ping-pong razmjenu uvreda, Plenković na današnjoj pressici s Pelosi Milanovića nije spominjao.

Čak se ni novinari u pitanjima nisu dotaknuli ‘neposlušnog’ predsjednika, iako bi bilo vrlo zanimljivo čuti taj odgovor samog premijera. Očito je pred Pelosi sve moralo biti besprijekorno i ‘po špagi’, a bilo kakvo objašnjavanje izjava predsjednika, koji je njegovu gošću zapravo nazvao ‘nebitnom’, sigurno bi Plenkoviću potjeralo par kapi znoja na čelo, a tomu danas mjesta nema.

Tko je pozvan, a tko nije?

I dok Milanović kaže da nema pojma je li uopće pozvan na samit, a stječe se dojam da ga i nije pretjerano briga, dio oporbe se buni jer ih je pozivnica zaobišla.

“Isključivanje opozicije je zapravo premijerov pokušaj da nas sve prikaže kao ruske igrače”, kazao je Bojan Glavašević, no munjevitom brzinom stigao je demantij iz Jandrokovićeva ureda u kojem tvrdi – nije točno.

Ukupno 11 zastupnica i zastupnika iz redova opozicije pozvano je da sudjeluje na parlamentarni summitu Međunarodne krimske platforme u Zagrebu, poručili su iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora, navevši imena tih zastupnika.

Milanović digao buru, savjetnik Zelenskog: Osobno ću mu sve reći

Objašnjenje predsjednikovih stavova tražit će savjetnik ukrajinskog predsjednika Igor Žovka.

“Imamo podršku Andreja Plenkovića. Milanovićevi stavovi definitivno nisu proukrajinski, i ne mislim da je to pozicija koja nam svima pomaže da se ujedinimo oko pobjede. Moramo se ujediniti jer, ako Ukrajina sad izgubi, agresija neće stati na zapadnoj granici Ukrajine. Proširit će se dalje na susjede: Poljsku, Slovačku… To je europski rat. A to je rat za europske vrijednosti i izazov za cjelokupno društvo” objasnio je Žovka za RTL i dodao da će mu osobno reći svoju poruku na Pantovčaku.

Ministar Grlić Radman: Zovu nas, moramo objašnjavati

I Ministar vanjskih i Europskih poslova, Gordan Grlić Radman, komentirao je izjave predsjednika Republike, Zorana Milanovića, nazvavši ih jako štetnima.

“Uvijek nas zovu i pitaju je li to stajalište Hrvatske, a morate trošiti puno vremena kako biste objasnili kakva je dioba vlasti u Hrvatskoj i što radi Vlada kao izvršna i koje su izjave predsjednika koje ne bi trebale obvezivati, ali svejedno je da je to izjava predsjednika jedne države”, rekao je Grlić Radman za N1 sa svečane večere koja je za uzvanike samita organizirana u zagrebačkom hotelu The Westin.

“On u ovoj priči nije uopće bitan”, dodao je Grlić Radman, iako se ta izjava ne čini sasvim točna ako ih, kako je rekao, svaki put zovu i tjeraju da objašnjavaju kakvo je stajalište Hrvatske po pitanju podrške Ukrajini.

Milanović je tako još jednom digao buru svojim izjavama, koliko god očekivane bile, no Plenkoviću je ovoga puta olakotna okolnost što je to radio ‘tamo negdje u Makarskoj’, a ne pred kakvim uvaženim gostom ili gošćom Krimske platforme.