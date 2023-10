Tel Aviv pogodilo najmanje 150 raketa: Šire se snimke kaosa

Oružano krilo militantne skupine Hamas izvijestilo je da je ispalilo 150 projektila prema Tel Avivu.

Brigada Izz as-Din al-Qassam izvijestila je putem Telegrama je da je napad pokrenut kao odgovor na bombardiranje stambenog tornja u središtu Gaze.

Hamas is targeting civilians. Israel is targeting terrorists. That’s the difference. pic.twitter.com/MRRfqyw2Nz

MOMENTS AGO: Hamas fired a barrage of rockets from Gaza into Tel Aviv.

“Kao odgovor na bombardiranje stambenog tornja u središtu grada Gaze… brigade Al-Qassama sada usmjeravaju veliki raketni udar sa 150 projektila prema Tel Avivu”, objavili su na Telegramu.

The streets of Tel Aviv 🇮🇱 right now:

The sound of sirens, broken cars and shrapnel all around.









All this is the consequences of a massive missile attack from the Gaza Strip.

Remember, Israel 🇮🇱 is facing the exact same enemies as 🇺🇦: 🇮🇷 & 🇷🇺.

Terrorists must be crushed. pic.twitter.com/JHuBfhr3LB









