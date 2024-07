Tehnološki kvar globalnih razmjera napravio kaos među kompanijama: Problemi nastali i u Hrvatskoj

Svijet se suočava s velikim tehnološkim kvarom koji je pogodio brojne institucije, uključujući velike banke, medijske kuće i avioprijevozničke tvrtke, izvještava BBC.

U Sydneyju je avioprijevoznik Jetstar doživio potpuni kolaps u zračnoj luci, dok su supermarketi širom zemlje zabilježili kaos na blagajnama. Televizijske mreže također su se našle u problemima, uzrokujući prekide u emitiranju programa.

Tijek događaja pratite uživo na portalu Dnevno:

09.56 Butković: Kontrola zračne plovidbe ima teškoće

Ministar prometa Oleg Butković rekao je kako je globalnim tehničkim problemima pogođena i Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

“Kontrola zračne plovidbe ima teškoće, operativno sve radi, ali administrativni program je u kvaru. Nije kibernetički napad u pitanju, vidjet ćemo kad će se to riješiti. Nije dovedeno u pitanje funkcioniranje kontrole zračne plovidbe”, rekao je ministar Butković novinarima.

“Za druge ne znam”, kaže na pitanje ima li još pogođenih među javnim tvrtkama i institucijama.

Butković kaže i kako je hrvatska KZP uključena u rješavanje problema i da se radi na tome da se sve poteškoće što prije otklone.

09.55 Smetnje u sustavu plaćanja

Kako su danas izvijestili iz Monri WSPAya, sustava online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu, i kod njih se pojavio problem.

“Ovim putem vas želimo izvijestiti da CrowdStrike Falcon, software za sigurnost, ima globalni (world-wide) problem. U Monriju CrowdStrike imamo na WSPay dijelu infrastrukture. Online plaćanja prolaze, no trenutačno je otežan pristup pregledu, kao i kompletiranju, refundiranju istih. Naš ICT team radi također na otklanjanju poteškoća. Obzirom da se radi o globalnoj poteškoći od strane navedenog vendora, nažalost nismo u mogućnosti procijeniti trajanje poteškoća i rješavanje problema”, stoji u priopćenju Monri WSPay-a.

09.45 Ryanair prijavio smetnje

Niskotarifni avioprijevoznik Ryanair kaže da je zabilježio “potencijalne smetnje u mreži”, za koje nvodi da je posljedica prekida rada od treće strane.

Zrakoplovna tvrtka savjetuje da svi koji putuju danas provjere Ryanairovu aplikaciju za najnovije o svom letu.

09.40 Rakar: Bit će teško to razriješiti

Informatički stručnjak Marko Rakar gostovao na N1 televiziji, gdje je komentirao globalni tehnički kvar koji stvara poteškoće tvrtkama diljem svijeta.

Zbog kvara mnogo institucija diljem svijeta, uključujući velike banke, medijske kuće i zrakoplovne tvrtke, izvijestile su da ih je pogodio masovni tehnološki kvar. Isti je kvar uzrok i kašnjenja emisije Novi dan na N1 televiziji.

Rakar kaže kako je tijekom noći kompanija CrowdStrike poslala ažuriranje softvera. “To je anti-visrusni softver koji je dizajniran za rad u cloud okruženju. On se nalazi u većim kompanijama koje se oslanjaju na cloud rješenja. Problem oko ovoga je u tome što je nakon primjene ažuriranja računalo krene u tzv. bootloop, on se pokušava resetirati svakih nekoliko minuta”, rekao je.

“Bit će teško to razriješiti jer koliko se meni čini na svakom serveru ga treba ručno zaustaviti i napraviti ručnu intervenciju, a govorimo o na tisuće servera”, dodao je.

Koliko će to utjecati na sigurnost ovisi o tome koliko ih kompanija koristi. “Velike kompanije su u nekoj mjeri zahvaćene ovim incidentom, ne bih rekao da je sigurnost ugrožena, ali normalno funkcioniranje apsolutno je. Vjerujem da će tvrtka CrowdStrike objaviti kako ovaj problem riješiti. S obzirom da popravak neće biti automatski nego ručni, rekao bih da administratori imaju uzbudljiv vikend ispred sebe”, naveo je.

Napominje da privatni korisnici ne bi trebali biti zahvaćeni s ovim problemom. “To je softver za kompanije i uglavnom su poslovna računala zahvaćena time”, objasnio je.

09.30 Nepoznat uzrok

Uzrok prekida rada nije jasan, ali mnogi od pogođenih povezuju ga s Microsoftovim operativnim sustavima za računala.

Australska web-stranica za prekid rada Downdetector prikazuje probleme o kojima su izvijestili National Australia Bank, telekomunikacijska tvrtka Telstra, Google i drugi.

U službenoj obavijesti o usluzi Microsoft 365 objavljenoj ranije na X-u ranije stoji: “Istražujemo problem koji utječe na mogućnost korisnika da pristupe raznim aplikacijama i uslugama Microsoft 365.”

09.00 Oglasio se Crowdstrike

Softverska tvrtka za kibernetičku sigurnost Crowdstrike objavila je da je identificirala problem koji stoji iza današnjeg masovnog, globalnog prekida rada sustava Windows.

Kako navode, problem je nastao nakon ažuriranja sigurnosnog softvera kojeg koriste velike kompanije. Promjene su u međuvremenu poništene, a kompanijama koje koriste taj softver je poslana sugestija o mogućem rješenju.

Problemi nisu ograničeni samo na Australiju. Nekoliko sati prije nego što je ovaj kontinent bio ozbiljno pogođen, aviokompanije u Sjedinjenim Američkim Državama bile su prisiljene prizemljiti svoje zrakoplove zbog sličnih IT problema.

We’re investigating an issue impacting users ability to access various Microsoft 365 apps and services. More info posted in the admin center under MO821132 and on https://t.co/W5Y8dAkjMk

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 18, 2024