Tedeschi bez dlake na jeziku: ‘Kad čujemo da netko govori srpski, bacimo ga u more!’

U Zagrebu, u prostoru Muzičke akademije, održava se konferencija “Poduzetnički mindset”. Jedan od glavnih gostiju, predsjednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi, u podužem je govoru kritizirao samu Muzičku akademiju, gradonačelnika Bandića i zagrebački aerodrom, a osvrnuo se i na situaciju oko Agrokora.

“Nažalost, ne mogu se složiti s Duškom Ćurlićem (voditeljem konferencije op.a.) kad kaže da iz ove kuće (Muzičke akademije, op.a) izlaze predivni glasovi. Bilo je ovdje i lupetanja”, oštar je bio Tedeschi. “Glavni CEO ove kuće predložio je našega vrlog gradonačelnika za počasnog doktora zagrebačkog Sveučilišta, što je totalna katastrofa, zato bi ovoj kući bilo bolje da njeguje umjetnost i promovira stvarne genije pa, ako ne može nikoga iz ove kuće predložiti, tu su Mate Rimac, Silvijo, Roberto, Izabel (osnivači Infobipa, op.a.). Oni moraju što prije dobiti počasni doktorat jer ako im ga ne da Zagreb, dat će ga netko drugi, koji je u prvih 10 ili 20, a ne oni koji su presretni da su ušli među tisuću na listi Sveučilišta”, Tedeschijevu izjavu prenosi Index.hr.

Kritički se osvrnuo i na veliku ljubav Hrvata prema sportu: “Obično se kaže da hrvatski građani podržavaju sportaše. To je običan bullshit. Mi jedino volimo šampione. Pitat ću vas kad naši sportaši budu izvanredni 12. na Olimpijskim igrama, kad se plivači plasiraju u B finale Olimpijskih igara. Tko će ih dočekati? Hoće li onda biti naši? Ili su onda oni osvojili solidno 11. mjesto ali, kad se osvoji zlato, onda smo to svi mi osvojili.”

Tema govora bilo je i iseljavanje, uz osobito oštar osvrt na odnos Hrvata prema strancima: “Ljudi nam odlaze. To je sjajno, samo kad bismo imali ideju da se imaju gdje i vratiti. Do ulaska u EU, mobilnost ljudi u Hrvatskoj bila je mizerna. Blagoslov je da mladi ljudi danas mogu studirati u Heidelbergu, Amsterdamu… Pa to je genijalno! Isto tako da Europljani dođu kod nas. No mi, kad vidimo crnca, želimo ga linčovati u Splitu. Kad čujemo da netko govori srpski, bacimo ga u more. Kad vidimo Azijata pred Markovom crkvom, još uvijek se smijemo i pokazujemo prstom. Nama je to čudno. Mi smo duboko zatvoreni u sebe, a jedina šansa nam je da se povežemo sa svijetom. Povezivanje nema veze s odbacivanjem vlastite tradicije, ni najmanje. I vrijeme je da napokon odgovorimo što je bilo 1941. i 1945., jednom zauvijek. Ali da to prestane biti pokrivač svih naših modela jer je to besmisleno. Svijet se odredio, samo se mi nismo odredili jer su nečiji djedovi, očevi, stričevi… So what. Bili su i njemački, pa su Nijemci danas najnaprednija nacija u svakom pogledu, prije svega u otvorenosti, inkluzivnosti, prihvaćanju drugačijeg, surađuju sa svim i nemaju problema, ali mi imamo problema sami sa sobom”, rekao je Tedeschi.