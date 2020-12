‘TAMO JA NEMAM ŠTO RADITI!’ Milanović i dalje udara po svome, za sve su krive peripetije oko Vukovara?

Autor: Ana Korenić

“Moglo je ovo u Hrvatskoj krenuti prije mjesec dana, da nije bilo peripetija oko Vukovara”, govori predsjednik Zoran Milanović o trenutnoj korona situaciji u Republici Hrvatskoj.

“Trgovački centri su krcati”, osvrnuo se na gužve po shopping centrima, te dodao: “Ljudi se ponašaju uglavnom racionalno”.

Rekao je i kako je pravo Vlade da ima Znanstveni savjet, te da zna neke od njih. Kada se govori o psihičkom stanju nacije, kaže da je situacija teška i da bi one na prvoj crti u borbi protiv koronavirusa trebalo platiti dvostruko više.

Oni koji se ne žele cijepiti će se vjerojatno suočiti s nekim ograničenjima na poslu ili kod pokušaja putovanja, pa Milanović komentira kako se u Njemačkoj 70 posto ljudi hoće cijepiti, ako je vjerovati istraživanjima.

Na pitanje hoće li se cijepiti pred kamerama, predsjednik govori: “Ma da!”, te govori kako će istovremeno netko drugi biti “new ager” i baviti se jogom te piti orijentalne čajeve.

O tome što nije htio u Bruxelles na poziv premijera Plenkovića te je li to poziv na smirivanje tenzija, govori da se ne bavi analizom motivacije predsjednika Vlade.

Nije išao jer to nisu njegove teme, iako zna kako je to tamo, te dodaje da to osim njega i Plenkovića više nitko ne zna. Govori i kako nikada nije bio odsutan dok je bio na toj funkciji, a Plenković je, a jednom je iz usluge to radio Bugarskoj.

“Tamo ja nemam što raditi”, govori kako je taj put bio izvan njegove ingerencije.

Kada se govori o vojnim zrakoplovima, Milanović je bio za one američke. On tvrdi kako je na Amerikance gledao kao na logičan izbor zbog dugogodišnje suradnje.

“Vlada će imati moju podršku jer tko god ne prođe na ovom natječaju, bit će neugodan. Vlada treba odluku donijeti odmah jer je to odluka za idućih trideset godina”, kaže Milanović.

U BIH su podijeljena mišljenja u vezi Daytonskog sporazuma, pa Milanović govori kako se ništa ne može promijeniti bez konstitutivnih naroda.

“Neka se ne zanose da će bilo kakve odluke donijeti bez suglasja konstitutivnih naroda”, zaključio je.