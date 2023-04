TAMAN JE HTIO PREDAHNUTI, A SADA OVO! Pacijenti pripremite se, Plenković se hvata za glavu: Prijeti blokada sustava

Autor: Iva Međugorac

Potpuni kolaps i blokada zdravstvenog sustava za kojega je nadležan HDZ-ov ministar Vili Beroš nadzire se iz najava o štrajku liječnika koji bi ujedno mogao biti i prvi štrajk liječnika u našoj zemlji u kojem će uz kolega iz bolničkog sustava stati i oni iz sustava primarne zdravstvene zaštite. Nagledala se Hrvatska do sada liječničkih prosvjeda, a prvi veliki štrajk dogodio se 2003.godine u mandatu pokojnog Ivice Račana pa zatim i 2013.godine u mandatu aktualnog predsjednika i bivšeg šefa Kukuriku vlade Zorana Milanovića.

Obiteljski liječnici pridružuju se štrajku

Teme koje su tada žuljale doktore nisu se previše promijenile, protestirali su zbog visine plaća, dok je protest koji se održao u Sanaderovoj eri kao ključnu nit vodilju imao zahtjeve za poštovanje strukovnog kolektivnog ugovora o isplati ugovornih dodataka koji je dobio sudsku zabranu.

Liječnici obiteljske medicine do sada su se uglavnom kod ovih prosvjeda držali po strani, ali izgleda da je i njima voda došla do grla pa su i oni spremni krenuti u borbu za svoja prava, što je ovih dana potvrdila i predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toksić naglašavajući da bez obzira na štrajk koji je u najavi pacijenti neće biti ugroženi.





Ugrožen bi zato mogao biti resorni ministar Beroš čiji suradnici progovaraju o tome da je on iznimno nervozan i uznemiren posebice nakon što je nedavno održan sastanak liječničkih udruga na kojem je odlučeno da u štrajk ide svih pet liječničkih udruga koje su i nedavno na zagrebačkom Trgu svetog Marka održale veliki prosvjed na kojem su demonstrirali nezadovoljstvo svojim statusom, plaćama, ali i kompletnim stanjem u zdravstvenom sustavu.

Kako njihovi zahtjevi nisu ispunjeni ni nakon prosvjeda, tako su se liječnici odlučili za nastavak akcija, koje ozbiljne nemire unose i u redove premijera Plenkovića koji najviše od svega strahuje od ulice i buntova ove vrste.

Beroš bezuspješno poziva na dijalog

Komentirajući štrajk liječničkih udruga Plenković je nedavno kazao da su plaće u zdravstvenom sektoru rasle više nego ikada najavljujući da će se provjeriti sve plaće u zdravstvu u centralnom obračunu plaća kao i da će se nastaviti razgovor i tražiti rješenje. Na dijalog je u svojim istupima pozvao i Beroš, ali izgleda da je problem među ostalim i u nerazumijevanju cijele situacije. To bi se dalo zaključiti i iz poruka predsjednice Hrvatskog liječničkog sindikata Renate Čulinović Čaić koja je naglasila da vladajući predvođeni Plenkovićem pogrešno smatraju da liječnici prosvjeduju samo zbog plaća. “On ne razumije u kakvom sustavu mi radimo”, kazala je Čulinović Čaić.

Kada govore o uvjetima liječnici obiteljske medicine uglavnom misle na manjak kadrova i preopterećenost radi koje se niti ne mogu posvetiti pacijentima u onoj mjeri u kojoj bi željeli i trebali. Štrajk liječnika očekivano su podržali oporbeni saborski zastupnici, a Ivana Kekin iz Možemo upozorila je na to da je iz Hrvatske zbog Plenkovićeve vlade otišlo oko 600 liječnika koji za sramotno niska primanja moraju dežurati i do 30 dana mjesečno. Situacija u zdravstvu kaotična je po svemu sudeći na svim razinama, a sve to odražava se i na pacijente.

Problemi u hitnoj

U kratkom razdoblju tako su primjerice u sličnim okolnostima preminula dva pacijenta KB Sveti Duh u Zagrebu koji su ostavljeni na ležećim transportnim kolicima u čekaonici ondašnjeg hitnog prijema. U čekaonici su dva pacijenta ostavljena radi popunjenosti kreveta. Prvi slučaj odvio se u noći s 20 na 21.veljače, a radilo se o pacijentu kojega su u čekaonici mrtvog zatekli članovi njegove obitelji. Par dana nakon toga sličan ishod odigrao se i sa još jednim pacijentom kojemu je nakon obrade pozvan sanitetski prijevoz kojega je čekao u čekaonici, u kojoj su ga djelatnici saniteta zatekli mrtvog.

Je li u ovim slučajevima bilo propusta tek se treba utvrditi, no inspekcija je pak nedavno utvrdila propuste u varaždinskom Zavodu za hitnu medicinu u pružanju skrbi pacijentici koja je preminula početkom ove godine nakon što je šest sati čekala hitnu pomoć.









Nije međutim tajna niti to da su nedavno ‘hitnjaci’ prosvjedovali tražeći ostavku ravnateljice središnjeg Zavoda Maje Grbe Bujević koja je ujedno i HDZ-ova saborska zastupnica. Tada kada su hitnjaci dizali glas govorilo se još jednom po tko zna koji put o neadekvatnoj opremi i opetovanoj temi koja se odnosi na manjak kadrova, što se potvrđuje i na primjeru splitskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji je prošle godine imao preko 35 tisuća intervencija na terenu.

Kako su ovih dana od tamo poručili trenutno im najveći problem predstavlja osigurati po još jedan tim na makarskom području i na potezu od Kaštela do Trogira kao i pripravnost na Šolti, Visu i Vrlici. Razumljivo je da su potrebe za hitnom službom u ovoj županiji izraženije tijekom turističke sezone kada se bilježi povećan priljev pacijenata u ambulante za 50 posto te 30 posto više intervencija na terenu. Uz brojne intervencije na terenu, lani je kroz ambulante hitne u ovoj županiji prošlo oko 80 tisuća pacijenata, vozila hitne godišnje prijeđu oko milijun kilometara, a u sanitetskom prijevozu preko tri milijuna kilometara. U splitskom Zavodu trenutno imaju 75 timova T1, pet timova za hitni helikopterski prijevoz helikopterom, tu je i 25 timova T2, tri tima pripravnosti za Šoltu, Vis i Vrliku, kao i pet timova u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici s dva doktora i dva medicinska tehničara, kao i 35 timova sanitetskog prijevoza.

Trenutačno je ondje na specijalizaciji iz hitne medicine osam doktora, a cilj je da kroz ovogodišnje natječaju dođu do njih još toliko, pošto se na prošli nije javio dovoljan broj ljudi. Ljudi u zdravstvu nedostaje na svakom koraku, a kada je o ljudstvu riječ treba napomenuti kako je u Hrvatskoj u javnom i državnom sustavu zaposleno oko 240 tisuća ljudi.









Uz liječnike, bolje uvjete rada već su počeli tražiti učitelji i socijalni radnici, suci i sudski službenici, ali i policajci iz čijeg se sindikata najavljuje početak pregovora o povećanju plaća. Sindikati se u javnim i državnim službama počinju buditi, još je to jedan od vjesnika skorašnjih izbora, ali i još jedan od vjesnika za to da Plenković bez obzira na ankete koje mu za sada idu u prilog ne može biti miran.