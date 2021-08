‘TALIBANI SU VIŠE GLUPI NEGO RADIKALNI’! Stručnjak o ženama u islamu: ‘Ona je vladarica kuće i nigdje ne piše da ne smije raditi javne poslove! Svašta se gura pod islam!’

Autor: Valneo Kosić

Otkako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu svjetska javnost u strahu je od potencijalnog krvoprolića i implementacije radikalne verzije šerijatskog zakona. Dramatični izvještaji iz Kabula, utočišta pro – reformske vlati i reformskog pokreta u Afganistanu sablaznile su svijet, a kada su se talibani napokon pojavili u Kabulu očekivalo se najgore.

Žene u strahu od radikalne promjene

Ljudi su od panike skakali na avione i nažalost pogibali. Tisuće su željele otići pod svaku cijenu. Sve to događalo se dok su talibani pozivali ljude na ostanak s porukom da se nikome ništa neće dogoditi.

Garantirali su i poštivanje prava žena, a upravo su prava žena u kontekstu talibanske ofenzive najviše brinula svjetsku javnost. Medijima su odjeknule priče o tome kako su talibani žene svojevremeno zatvarali u kuće, branili im odlazak u školu, bavljenje bilo kakvim javnim poslovima i tako dalje. Većina ljudi u zapadnom svijetu smatra da je žena u islamu potčinjena svom mužu i obespravljena u svim mogućim pogledima.

Sve je neizvjesno

Nitko ne zna kako će talibani zapravo tretirati žene. Odgovori njihovih glasnogovornika nisu posve jasni, ali treba reći kako su danas objavili da će i žene sudjelovati u njihovoj vladi. Stručnjaci upozoravaju kako njihove izjave trebamo uzeti sa zrnom soli.

Kako god bilo, za žene bi se štošta moglo promijeniti. Koliko, još ne znamo. Mnoge od njih su odrastale 20 godina pod američkom zaštitom. Obrazovale su se, započele karijere, bile su u velikoj mjeri slobodne. Radikalni šerijat njima je stran.

U vrijeme dominacije ISIL-a, islamska zajednica ogradila se od radikala koji su sijali teror u Siriji – To nije islam, govorili su.

Slično nam govori i Tarik Kulenović, antropolog koji se u svojim istraživanjima bavio muslimanskim populacijama u Europi, antropologijom islama i muslimanskim društvima. Svojevremeno je radio i na Institutu za antropologiju u Zagrebu te je član Hrvatskog antropološkog društva. Autor je knjige “Politički islam”.

“Islam jasno određuje ulogu muškarca i žene”

Kada je riječ o položaju žena u islamu, Kulenović nam kaže kako su uloge muškarca i žene definirane, ali da nigdje ne stoji da žene ne smiju sudjelovati u poslovima iz javne sfere.









“Recimo to tako da postoji formalni i stvarni dio. U formalnom smislu, Islam točno određuje i položaj muškarca i žene. Uloge su podijeljene. Muškarac brine za javnu sferu života. Njegov je zadatak da privređuje za obitelj. Žena pak brine za privatnu sferu, odnosno sve što se tiče kuće. Ona odgaja djecu i brine o obitelji kod kuće”, govori nam Kulenović i ukazuje nam pritom na jednu od zapadnjačkih zabluda o pojmu harema.

Harem je svet

“Zanimljivo je kako zapadnjaci misle da je harem nešto perverzno. U stvarnosti je harem privatan, intiman prostor. To je vaš dom, svetište. Kada sve propadne i nestane, ostaje vam vaš dom, kuća, odnosno harem. Ćaba u Meki, glavno svetište u obliku kocke je harem. Službeno ime je harem. Zašto? Jer je sveto”, pojašnjava Kulenović.

Prema islamu, muškarci i žene jednaki su pred Bogom, svak sa svojom ulogom. Žena se mora tretirati najbolje što se može. Prema islamu, žena i muškarac stvoreni su od jedne duše.

Kulenović je s nama podijelio i crticu iz svog života o tome kako žene žive u islamu.









Carska baklava u Austro-Ugarskoj

“Jedna priča o mojoj rođakinji ilustrira taj odnos muškaraca i žena u islamu. Ona je pravila najbolje baklave, bile su na glasu. Ta baklava zove se car baklava jer eto posebna. Djed tog mog rođaka je radio za Austro-Ugarsku i dovodio je svoje kolege na tu baklavu. Ta baklava je bila fantastična, ali ta žena nikada nije govorila sa muškarcima. Ona bi napravila baklavu, poslužila je i otišla u ženske dijelove kuće. Sad pitanje je, kako je teta znala da je baklava dobra? Pa znala je tako što kolege dolaze u kuću gladni, nervozni, užurbano nakon posla. A kaže, ako odlaze teška koraka, polako i sporo kao da im se ne da, znači da je baklava bila dobra. Ona je samo s prozora gledala kako dolaze i odlaze”, prisjetio se Kulenović.

“Žena je vladarica kuće”

Kao što smo rekli, uloge su čvrsto podjeljenje i prema učenju, niti jedna nije manje vrijedna.

“Žena je u islamu vladarica kuće, doma, unutarnjih prostora, a muškarac vanjskog. Što se tiče, Afganistana, vi ni prije niste mogli tamo vidjeti žene kako hodaju nepokrivene ili razgoličene. Žena se u islamu smatra blagom i ona se čuva. Čitao sam davno priču engleskog novinara koji je u vrijeme sovjetske okupacije ušao u Afganistan obučen u ženu, prekriven. Nitko na granici se neće usuditi, na carini tjerati ženu da se skida i pokazuje. Jedan aspekt je i taj kako bi se reklo primitivno muški, da se žena čuva jer je blago”, rekao je.

Islam dopušta i razvod

“Kada je riječ o razvodu, i muškarac i žena mogu tražiti razvod. Ukoliko žena dobije razvod, ona se mora suzdržavati tri mjeseca od odnosa. Ako ima menstruaciju, onda je sve u redu. Ako je trudna, onda nastaju drugi problemi koji su uvijek isti u svim religijama”, šali se Kulenović.

Ipak, kaže nam kako se svašta gura pod islam, ali i kršćanstvo. Ističe kako lokalne varijacije često nemaju veze s onime što je zapisano.

“Nema propisa koji ženi brani javne poslove”

“Vi nigdje nemate propis u islamu da žena ne može sudjelovati u javnim poslovima. Sve ostalo su recimo to tako lokalne varijacije koje su guraju pod plašt islama, a s njime veze nemaju. Dobar primjer su neka mjesta u Supsaharskoj Africi gdje se ženama oskvrnjuje genitalije, a smatraju se muslimanima. Kažu to je islamski, a u islamu je voljni odnos između muškarca i žene pod uvjetom da su vjenčani, Božja blagodat. Oni rade protivno islamu, a tvrde da je islamski. Mnogi se pozivaju na islam u kojekakvim situacijama. Slično je i s kršćanstvom koje se diljem svijeta u praksi značajno razlikuje. Oni to serviraju pod islam. Možete im vjerovati ili nećete. Ali kada pročitate islamske zakone, to nije islamski”, rekao je.

“Bio sam jednom u Teheranu gdje su me odveli u jednu novinsku agenciju. To je islamska republika. Tamo je sjedilo i radilo barem stotinu žena. Obrađivale su vijesti i plasirale vijesti. Ne može se reći da žene nisu prisutne u islamu. One jesu zamotane, ali njihov resurs društvo koriste, one rade”, prepričava nam Kulenović.

Komentirao je i najave da bi talibani mogli zabraniti rad ženama.

“Talibani su manje radikalni, a više glupi”

“Kada je riječ o talibanima, više su glupi nego radikalni. Zabranjivali su ženama odlazak u školu ili kod liječnika. Liječenje je u skladu s islamom. Nekada su u vrijeme križarskih ratova, i Rikarda Lavljeg Srca muslimanske bolnice bile vrlo napredne. Bez moderne tehnike vršile su se i operacije oka. Žene su imale značajnu ulogu u tome, a odbijati žene od sebe je samo glupo, to znači odstraniti pola populacije iz društvene zajednice”, rekao je.

Kulenović dodaje kako nema naznaka da su spremni sustavno micati žene s radnih mjesta. Upozorava kako je zemlja u stanju kaosa i šoka nakon četrdeset godina rata.

Posljedice revolucije

“Što se tiče ovog slučaja gdje su maknuli žene iz banke, to je posljedica nasrtaja revolucije. Poslije rata vlada kaos, riječ je zemlji u kojoj vam je bio nesiguran svaki korak. Ne mislim da je riječ o sustavnom projektu. Ne možete reći da talibani trenutno imaju nekakav plan. Mislim da će se oni ponašati prema tim lokalnim uvjetima koji su bili i do sada, ali centralna uprava bi mogla biti manje ortodoksna i liberalnija. Tako je bilo i sa Titom i sa Staljinom. Kada ga se riješio, onda je mogao počistiti unutar svojih redova”, priča nam Kulenović.

O tome kako će se razvijati vlast u Afganistanu, ovisit će i o utjecajima izvana.

Kina se interesira za Afganistan

“Pitanje je i tko će pomoći izvana. Jugoslaviji je pomogla Amerika, pa je i zemlja bila liberalnija. Isto je i s Talibanima. Za sada bi to mogla biti Kina. Zbog međunarodnih pritisaka i dojma, režim bi mogao biti blaži. Najinteresantnija vijest u cijeloj je priči je činjenica da je Kina pokazala interes za Afganistan. Kina prema njima iskazuje određenu blagost. Oni možda donose nešto novo na taj teritorij. Suradnja s međunarodnom zajednicom im je naravno potrebna”, zaključuje Kulenović napominjući kako ne možemo predvidjeti sve.

“Ti talibani su između ostalog revolucionarni režim, a svakoj revoluciji dolaze do izražaja i ekstremni slučajevi. Pitanje je samo na što će u Afganistanu sada biti stavljen naglasak. Uvijek je pitanje kako će ti radikalni režimi ekstremno reagirati nakon što se bitke završe. Dakle, ne možemo znati kako će drastičan biti taj novi režim prema starom”, rekao je.