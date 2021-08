TALIBANI REKLI ŠTO MISLE O NAŠOJ DEMOKRACIJI! Predstavili svoj način vladanja: ‘Zna se što treba Afganistanu!’

Autor: N.K

Otkako su zauzeli vlast u Afganistanu, talibani nastoje pokazati svoje umiveno lice svijetu. Pozivaju na mir, žele suradnju s međunarodnom zajednicom, poštovat će prava žena, sve su to obećanja koja su dali, a u koja malo tko vjeruje.

Ako se itko nadao da će u Afganistanu biti uspostavljena neka poludemokracija, sada se tome može prestati nadati. Visokopozicionirani član talibana rekao je za Reuters kako će se država temeljiti na šerijatskom pravu te da se demokracija u to ne uklapa.

Afganistanom bi moglo vladati vijeće, nakon što su talibani preuzeli vlast, dok će čelnik islamističkog pokreta Haibatulah Ahundžada vjerojatno ostati vrhovni vođa, rekao je u intervjuu Vahidula Hašimi.

Pozivaju pilote natrag

Osim toga, rekao je kako će pokušati na svoju stranu dobiti afganistanske pilote koje je obučavao SAD. Mnogi od njih su pobjegli pred talibanima. Hašimi kaže kako ih se pokušava kontaktirati i pozvati da se vrate na svoja mjesta.

Struktura koju je Hašimi predstavio Reutersu ima sličnosti s državnim sustavom Afganistana kada su posljedni put njime vladali talibani.

Afganistan neće biti demokracija

Tada je vrhovni vođa bio Mula Omar, ali je bio u pozadini dok je tekuće probleme rješavalo talibansko vijeće.

U ovom sustavu, čelnik vijeća bit će ekvivalent predsjedniku zemlje, a Ahundžada će imati veći značaj od njega samog.

Hašimi je rekao kako još ima mnogo otvorenih pitanja u vezi s političkim sustavom zemlje, ali zna se da Afganistan neće biti demokracija.









“Neće uopće biti demokratskog sustava jer on nema nikakvu bazu u našoj zemlji”, kazao je.

“Nećemo raspravljati o tome kakav tip političkog sustava trebamo uvesti u Afganistanu zato što je to očigledno. To je šerijatsko pravo i to je to”, dodao je.