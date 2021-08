TALIBANI PREMLATILI ŽENU I DIJETE DO KRVI! Već su prekršili obećanje, prizori sa aerodroma u Kabulu su STRAVIČNI: ‘Tuku ljude palicama, pucaju’

Potresne snimke i tužne ispovijesti Afganistanaca koji ne žele prihvatiti novu talibansku vlast ne prestaju se širiti medijima i društvenim mrežama. U novonastalim okolnostima iznimno je teško ženama, koje bi pod novom vlašću mogle izgubiti teško stečena prava, kao i poslove.

Prema pisanju stranih medija, talibani su počeli premlaćivati žene i djecu, iako su jučer na prvom obraćanju obećali siguran prolaz do aerodroma svima koji žele napustiti zemlju.

Novinar Los Angeles Timesa upravo je kod zračne luke svjedočio stravičnim scenama, a na mučnim fotografijama mogu se vidjeti žena i dijete obliveni krvlju i bez svijesti.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

CNN-ova dopisnica iz Kabula izvijestila je kako se talibani obračunavaju s masom koja želi napustiti Kabul.

Taliban (the guys standing on the cars with US made weapons) are THAT close to the gate at the #Kabul airport. #kabulairport pic.twitter.com/wIcLFnGyaf









— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021