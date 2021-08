TALIBANI OŠTRO OSUDILI NAPADE NA AERODROMU: Amerikanci vjeruju da je kriva Islamska država! Poginuli i američki vojnici!

U četvrtak je u blizini zračne luke u Kabulu poginulo najmanje 60 civila, a stotine su ozlijeđene. Američki dužnosnici su rekli kako čvrsto vjeruju da iza napada stoji ogranak Islamske države u Afganistanu.

Od napada se ograđuju talibani koji su preko glasnogovornika oštro osudili napade.

“Islamski Emirat oštro osuđuje bombaške napade na civile u zračnoj luci”, napisao je na Twitteru Zabihulah Mudžahid dodavši kako su se napadi dogodili u području pod odgovornošću američke vojske.

“Eksplozije su se dogodile u području u kojemu su za sigurnost odgovorne američke snage”, dodao je.

“Čim shvatimo kakvo je stanje u zračnoj luci i čim je napuste strane vojne snage, više neće biti takvih napada. Oni se događaju upravo zbog prisutnosti stranih vojnih snaga”, rekao je turskoj televiziji Haberturk TV, visoki talibanski dužnosnik Abdul Kahar Balkhi.

Prema podacima Pentagona dogodile su se dvije eksplozije.

Pentagon kaže da je među žrtvama bilo i Amerikanaca. Glasnogovornik američkog ministarstva obrane John Kirby objavio je da su među žrtvama i američki vojnici, ali nije dao točan broj. Nekoliko američkih vojnika je i ranjeno, dodao je.

