TAKSIST FANTOM NOĆU GRABI DJEVOJKE! ‘Počela me hvatati panika’, nešto jezivo se događa: Djevojka se morala baciti iz auta

Autor: Dnevno.hr

Da u velikim gradovima ima svakakvih ljudskih predatora, dobro je znano, a nije prvi put da čujemo za neugodnosti iz taksija.

Srećom, Hrvatska još uvijek slovi za jednu od najsigurnijih zemalja Europe pa takvih slučajeva nema puno.

No, jedan slučaj iz Splita pokazuje da svakakvih ljudi ima među nama.





Prokletnik iz taksija

Nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija poruke u kojoj je navodno jedna studentica Medicinskog fakulteta u Splitu imala vrlo neugodno iskustvo s nepoznatim vozačem bijelog automobila koji ju je, kao vozač Ubera, pokupio ispred noćnog kluba Moon u subotu, 1. travnja oko jedan sat iza ponoći, splitska policija započela je istragu cijelog slučaja.

Kako stoji u toj objavljenoj poruci, umjesto na njezinu adresu vozač joj je, prethodno otkazavši vožnju preko aplikacije, rekao da će je odbaciti kući, no odvezao ju je prema Institutu na Marjanu. Šokirana djevojka je, kako stoji u poruci, u jednom trenutku iskočila iz automobila, a tad su, srećom, naišli neki momci koji su joj pomogli. Od pretrpljenog straha i šoka nije ništa prijavila policiji, nego je tek nakon nekoliko dana sve priznala svome ocu.

Slobodna Dalmacija je tragom te poruke stupila u kontakt s jednom drugom djevojkom koja je imala gotovo identično iskustvo, 18-godišnjakinjom koja je 12. ožujka ove godine bila s društvom u noćnom klubu Vanilla. Oko četiri sata naručila je vožnju preko aplikacije Bolt te ju je nekoliko metara niže od ulaza na parkiralište ispred kluba dočekao bijeli automobil. I ona je htjela vožnju platiti gotovinom, a vozač je, kad je ušla u automobil i sjela na stražnje sjedište, otkazao vožnju tako da na aplikaciji nije ostala registrirana vožnja.

“Bila sam s prijateljicama vani i išle smo svaka sama doma. Zvala sam Bolt, sjela u auto i zagledala se u mobitel, tipkala sam, vozača nisam niti gledala. On je krenuo s donje strane stadiona Poljud kraj pomoćnih terena i na semaforu, umjesto da skrene lijevo prema gradu, odnosno prema smjeru Splita 3 gdje živim, on je skrenuo desno prema Marjanskom tunelu. Nisam ja to tad ni vidjela, nego kad je već prošao Poljud, podigla sam pogled i vidjela da ide krivim putem pa sam mu rekla: ‘Falili ste put…‘, a on meni da nije i da se ništa ne bojim. Počela me hvatati panika i počela sam mahnito tipkati poruke po mobitelu, slati svima… On se tad okrenuo i lagano svojom rukom spustio moj mobitel i rekao: ‘Nije pristojno u društvu tipkati na mobitel…‘. Stavila sam mobitel između nogu da ne vidi, a kako je već baterija bila pri kraju, ugasio se. Oduzeo mi se dah, nisam u tom trenu mogla niti vrištati, ništa”, priča djevojka svoje zastrašujuće iskustvo Slobodnoj Dalmaciji.

Kaže kako se apsolutno ne sjeća ničega, niti tipa niti modela automobila niti bilo kojeg drugog detalja u vezi izgleda vozača, njegova glasa, ničega… Jedino joj je ostalo u sjećanju da se staklo na zadnjim vratima spušta ručno te da je u vozilu bio radioprijemnik starijeg tipa.

U splitskim kuloarima ovog se prijestupnika naziva Bilim fantomom…