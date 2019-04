Tako se to radi! Rojs je detektirao nešto što nitko nije! Ovako on vidi slučaj Sanader

Autor: Dnevno

Za komentar presude bivšem premijeru Ivi Sanaderu kojom je odlukom Vrhovnog suda pravomoćno osuđen na 6 godina zatvora u slučaju Planinska te mora u zatvor, zamolili smo i Ljubu Ćesića Rojsa koji se sa Sanaderom razišao 2004. godine te su se u to vrijeme žestoko sukobljavali.

Ćesić Rojs nam je presudu komentirao kazavši da se ne raduje ničijoj nesreći i da mu je žao što mu se to događa. ‘”Našim sudovima i pravosuđu ne vjerujem, jer što država ima od toga da Sanader ode u zatvor, gdje je novac iz slučaj Planinska je glavno pitanje. On sad može tražiti da presuda ide na osporavanje na Ustavni sud i to se sve može dodatno razvući i cijeli slučaj može otići u zastaru. Onda bi taj isti Sanader mogao tražiti odštetu od države, zar to nije apsurdno?” ističe Rojs.

“Ivo Sanader da je bio mudriji i pametniji u vrijeme kad je bio moćan mogao je biti predsjednik Europske komisije, na mjestu Jean Claudea Junckera.

Svi bi se trebali držati one moje tko je jamio jamio i odgovarati za svoje postupke, jer nije samo Sanader samo jedan izuzetak. Zaista mi je ljudski i kao čovjeku žao što mu se to događa unatoč svim našim razlikama i sukobima koje smo imali” istaknuo je Ćesić Rojs za kraj komentirajući pravomoćnu presudu bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Planinska.