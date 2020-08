‘TAKO SE PONAŠAJU I GOVORE PRAVI POBJEDNICI’: Pročitajte moćan govor alkarskog vojvode Boška Ramljaka u kojem je pohvalio Plenkovića!

Autor: I.Br.

Uoči početka natjecanja na ovogodišnjem 305. izdanju Sinske alke, alkarski vojvoda Boško Ramljak održao je pozdravni govor u kojem je pozdravio državni vrh, koji boravi u Sinju, ali i sve ostale prisutne na ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja se i ove godine održava pod pokroviteljsrtvom predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića.

U svojem pozdravnom govoru, vojvoda je posebno pohvalio premijer Andreja Plenkovića i njegov govor na obilježavanju obljetnice Oluje u Kninu, istaknuvši da nakon što je odslušao njegov snažni državnički govor, “kao dva puta ranjeni dragovoljac Domovinskog rata otvoreno želim reći da je naša Hrvatska postala nova, bolja država i društvo”. “Tako se ponašaju i govore pravi pobjednici”, konstatirao je vojvoda.

Njegov govor na otvaranju ovogodišnje 305.Sinjske alke, pročitajte u nastavku.

“Ponosni narode junačkoga Sinja i alkarskog kraja, dragi i poštovani gosti – u ime postrojenih alkara i alkarskih momaka, svih članova VAD-a, građana grada Sinja i alkarskog kraja i u svoje osobno ime – želim Vam iskrenu dobrodošlicu i ugodan boravak u našem Sinju.

Na početku dopustite mi da u ime svih nas pozdravim i zahvalim svim obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, svim hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata.

Velika mi je čast u ime svih Sinjana i stanovnika alkarskog kraja pozdraviti našeg pokrovitelja, predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OSRH gospodina Zorana Milanovića.

Kao našem Glavičancu– čestitam Vam na izboru na tu časnu i odgovornu dužnost, a iako nismo niti sumnjali, zahvaljujem Vam što ste odmah prihvatili pokroviteljstvo nad našom, ali i Vašom Alkom.

Pozdravljam sve saborske zastupnike na čelu s predsjednikom Hrvatskog sabora, koji je prvi u povijesti izabran na tu dužnost u dva mandata – čestitam gospodine Gordane Jandrokoviću.

Pozdravljam i sve članove Vlade na čelu s gospodinom Andrejom Plenkovićem kojemu čestitam na novom mandatu predsjednika vlade.

Gospodine predsjedniče Vlade, hvala Vam na potpori Alci i želim Vašoj novoj vladi, Vama osobno, a i svima nama, puno sreće i uspjeha.

Pozdravljam sve hrvatske branitelje, posebno dragovoljce SP MUP-a i ZNG i sve sudionike operacije Oluja na čelu sa podpredsjednikom vlade i ministrom branitelja ratnim generalom Tomom Medvedom.

Srdačan pozdrav svim generalima i admiralima i svim pripadnicima oružanih snaga RH na čelu sa ministrom obrane Mariom Banožićem, zamjenikom načelnika glavnog stožera general pukovnikom Sinišom Jurkovićem i vojnim zapovjednikom Sinja pukovnikom Dražanom Mazalinom.

Pozdravljam sve svećenike predvođene preuzvišenim monsinjorom splitsko makarskim nadbiskupom i metropolitom Marinom Barišićem i dekanom cetinskog dekanata don Stipom Ljubasom.

Poseban pozdrav svim franjevcima i časnim sestrama na čelu sa mnogopoštovanim provincijalom fra Markom Mršom i gvardijanom svetišta Čudotvorne Gospe sinjske fra Antom Čovom.

Pozdravljam sve dužnosnike grada Sinja, na čelu s gradonačelnicom Kristinom Križanac.

Pozdravljam sve članove VAD na čelu sa predsjednikom gospodinom Stipom Jukićem.

Pozdravljam sve veleposlanike akreditirane u RH

Dear ambassadors, welcome.

Pozdrav svim medijima i Vama koji nas pratite putem televizijskih ekrana i radio valova u Domovini i svijetu.

Od srca pozdravljam i sve vas ostale drage prijatelje i uvažene goste koje zbog ove „nove normalnosti“ a slijedom toga i kraćeg govora neću spomenuti.

“Dear ladies and gentlemen welcome and enjoy, thank you for coming”.

Na ovoj istoj stazi naši su preci prije više od tri stoljeća utemeljili Sinjsku alku i sačuvali je do naših dana. Za nas u Sinju i alkarskom kraju, ali i cijeloj Hrvatskoj i znatno šire, Alka je puno više od viteškog turnira. Ona predstavlja našu osobnu i kolektivnu memoriju za sve patnje i stradanja, ali i sve naše uspjehe i pobjede.

Prije nepuna tri desetljeća ponovno smo bili izloženi patnji i stradanju zbog velikosrpske agresije.

A unatrag nekoliko dana obilježili smo 25. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja u kojoj smo vojno porazili agresora i oslobodili svoju zemlju. S ponosom ističem da je u Oluji svoj veliki doprinos dalo na tisuće sinova alkarskog kraja – a svi moji prethodnici alkarske vojvode bili su istaknuti sudionici Domovinskog rata i Oluje.

Danas smo ponovno na crti bojišnice. Zajedno s cijelim svijetom borimo se protiv nevidljivog neprijatelja kojega nazivamo koronavirus.

Alkarima i Alci koronavirus nije prvi neprijatelj te vrste.

Hvala hrvatskim zdravstvenim vlastima što su nam dopustili da održimo kontinuitet Alke jer su alkari kroz svoju dugu povijest najmanje tri puta održavali Alku u sličnim okolnostima.

1855. godine kada je u Sinju vladala epidemija kolere.

Od 1918. do 1920. godine u vrijeme velike epidemija španjolske gripe.

Isto tako održali smo Alku 1938. godine kada je u Sinju, koji je po broju stanovnika bio pet puta manji nego danas, harao trbušni tifus koji je odnio 40 života.

Poučeni mogućim još većim posljedicama današnju Alku održavamo u posebnim okolnostima i po preporukama epidemiologa, uvjereni da i u ovoj bitci kao i onoj slavnoj 1715. godine nad nama bdije naša nebeska zaštitnica, Čudotvorna Gospa Sinjska.

Pandemija koronavirusa ostavit će negativne tragove na ekonomiji cijelog svijeta pa tako i Hrvatske.

Zato zahvaljujem hrvatskoj Vladi s gospodinom Plenkovićem na čelu na svemu što je do sada napravila da bi spasila hrvatsko gospodarstvo i radna mjesta kao i na svemu što radi i organizira kako bi posljedice koronavirusa u zdravstvenom i gospodarskom smislu bile što manje.

Već sam rekao kako ću zbog ovih izvanrednih okolnosti govoriti kratko, ali ipak ne toliko da bi prešutio ili se pravio da nismo čuli i shvatili geste i govore državnog vrha u Kninu, prigodom proslave 25. godišnjice pobjede nad velikosrpskom agresijom!

Jesmo, čuli smo ih i dobro razumili!

Poštovani predsjedniče RH, čestitam vam na državničkom govoru i pruženoj ruci pomirenja, a najviše od srca Vam se zahvaljujem zato što ste odlikovali postrojbe HVO-a, našu braću i suborce koji su s nama rame uz rame, branili i oslobađali našu Domovinu. Oni jesu to zaslužili – ali sve jedno hvala Vam.

Poštovani predsjedniče hrvatskog Sabora i Vama čestitam i zahvaljujem na izvrsnom govoru u Kninu i emocijama koje ste iskazali za nas branitelje.

Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, nakon što sam odslušao Vaš snažni državnički govor – kao dva puta ranjeni dragovoljac Domovinskog rata otvoreno želim reći da je naša Hrvatska postala nova, bolja država i društvo.

Tako se ponašaju i govore pravi pobjednici. Čestitam i hvala Vam na tome.

Ne bi valjalo preskočiti četvrtog govornika u Kninu, on je još 16.11.2012. godine nakon oslobađajuće presude izrekao: Rat pripada povijesti – okrenimo se budućnosti

Ako to nismo 2012. godine svi shvatili, danas 2020. godine dok COVID-19 nemilosrdno hara širom svijeta- došlo je vrijeme da shvatimo što nam je tada želio poručiti general Gotovina.

Alkari, ocijenio sam da ste uvježbali junačku desnicu i izoštili oko sokolovo kako biste na svojim brzim konjima viteški jurišali kopljima na alkarsku metu.

Alkarski momci, ponosno stupajte u alkarskoj povorci, baš onako kako su to činile generacije vaših očeva, djedova i pradjedova na ovoj istoj stazi.

Proglašavam 305. alkarsko nadmetanje otvorenim i neka vam je sritno!”