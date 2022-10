TAJNO SVJEDOČENJE NATAŠE TRAMIŠAK ISTRAŽITELJIMA EU-a Iz ureda europske tužiteljice izašla je nakon osam sati: ima li Plenković razloga za strah

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Sa štiklama na nogama, u četvrtak 6. listopada tijekom popodneva, između 16 i 17 sati, u ured europske tužiteljice Sani Ljubičić u strogoj tajnosti ušetala je sređena ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak. Najmlađa ministrica u Plenkovićevoj vladi i miljenica osječkog župana Ivana Anušića u prostorima na zagrebačkoj Selskoj cesti zadržala se sve do jedan u noći, dakle, ondje je provela najmanje osam sati, a prema tvrdnjama upućenih, došla je u svojstvu svjedoka prijatelja, što znači da zasad nema razloga za zabrinutost. Međutim, ne treba zaboraviti da svjedok prijatelj uvijek, ako za to postoji osnova, može postati i optuženik. Ministrica je navodno zaprimila poziv europskih tužitelja, u čije je prostore stigla sama, bez privođenja i bez prisutnosti policije. O čemu je Tramišak razgovarala s tužiteljicom Ljubičić nastojali smo doznati i u njezinu ministarstvu, no do okončanja ovoga teksta odgovor nismo dobili, iako upućeni spominju da je mlada ministrica tijekom tog višesatnog procesa spominjala svoju prethodnicu Gabrijelu Žalac, koja zbog afere Softver i jest pala u ralje europskog javnog tužitelja.

Tajna operacija

Svojedobno je Tramišak javno progovarala o onome što je zatekla u tom ministarstvu, pa je tako tvrdila da je, kada je shvatila da bi se na natječaj za unapređenje računalnog programa eFondovi mogla javiti samo jedna tvrtka, bila u strahu.

“Nisam raspisala tu nabavu, odbila sam svaki susret s čelnicima te tvrtke koji su oni tražili i posao sam dodijelila Financijskoj agenciji”, otkrila je svojedobno Tramišak, potvrdivši da njezino ministarstvo zbog repova bivše ministrice Žalac surađuje s Državnim odvjetništvom, USKOK-om, OLAF-om i Uredom europskog javnog tužitelja isključivo s ciljem povjerenja u europske fondove koji su, prema njezinim riječima, najvažnija razvojna poluga za Hrvatsku.





Kao što je poznato, bivša ministrica Žalac u pritvoru je završila zbog afere nabave programa SPUR, a izvidi su provođeni i u slučaju nabave i održavanja programa eFondovi, čija je cijena s prvotnih 4,6 milijuna kuna u samo nekoliko godina narasla na 32 milijuna kuna. Čim je preuzela sustav eFondovi, Fina je došla do saznanja o tajnoj operaciji zbog koje se ministrici Tramišak prijetilo, a MUP-u je tada, prema pisanju medija, prijavila tvrtke Elektrocentar Petek i Identity Consortium jer su došli do saznanja da su preko botova upadale u sustav najbrži prst. I jedna i druga tvrtka su ranije prolazile na natječajima, dok je njima upravljala tvrtka Omega Software koja i jest obuhvaćena istragom Ureda europskog javnog tužitelja koja se povezuje sa Žalac. Analizom Fininih informatičara došlo se do saznanja da su neke tvrtke koje su sumnjivom metodom pomoću botova ostvarivale prednost sudjelovale i na ranijim natječajima koji su financirani iz europskih fondova, međutim, raniji informatički sustav postavila je tvrtka Omega Software pa on nije evidentirao prevare niti su one ikada službeno prijavljene.

Pod pritiskom

Spomenuta tvrtka prvi posao u Ministarstvu regionalnog razvoja dobila je još u jesen 2016. godine, kada je tim resorom upravljao bivši ministar Tomislav Tolušić, a druga dva ugovora, čija je cijena osjetno narasla, s tom tvrtkom potpisala je Žalac. I ona i Tolušić već su neko vrijeme pod istragama Ureda europskog javnog tužitelja, a treba također napomenuti da je Omega Software široj hrvatskoj javnosti postao poznat nakon što se doznalo da pet posto udjela u toj tvrtki ima Miroslav Škoro, koji je, doduše, prije dvije godine svoje udjele prodao. Inače se u medijima izvještavalo i o većinskim suvlasnicima te tvrtke Ivanu Matiću i Margaret Meštrović Matić koji su poginuli u prometnoj nesreći na autocesti Rijeka – Zagreb, nakon čega Omegu u studenome 2021. godine preuzima vlasnik M SAN grupacije Stipo Matić preko svoje tvrtke Novčić koja je u Čačincima i Zdencima gradila dvije bioplinske elektrane. Na temelju ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja Omega je održavala i nadograđivala sustav eFondovi sve dok Tramišak u suradnji sa Zdravkom Marićem taj posao nije odlučila prepustiti državnoj agenciji Fini. Ta ista tvrtka u medijskom se prostoru spominjala zbog navodnih prijetnji ministrici regionalnog razvoja, a tada se pak tvrdilo da se Tramišak najprije našla pod pritiscima nekadašnjeg potpredsjednika Sabora Milijana Brkića te pod pritiskom posebnog Plenkovićeva savjetnika Zvonimira Savića. Brkić je, prema navodima iz medija, od Tramišak tražio da primi predstavnike Omege, što ona nije htjela učiniti, ubrzo nakon toga do nje je došao Savić koji slovi kao siva eminencija njezina resora te je zahtijevao da se Plan oporavka i otpornosti radi kroz tu istu spornu aplikaciju. Navodno je Savić tada prenosio želje premijera Plenkovića, ali mu je Tramišak, bez obzira na to, jasno dala do znanja da ne namjerava nastaviti suradnju s tom tvrtkom, iz koje su, doduše, još prije nekoliko mjeseci demantirali medijske napise o pritisku i prijetnjama usmjerenima prema ministrici Tramišak, s kojom su, kako se tvrdilo, za trajanja ugovora imali stalnu i korektnu komunikaciju. Iako su iz Omege prijetnje demantirali, Tramišak je o neugodnoj situaciji koja ju je zadesila javnost ljetos upoznala prije nego što je o tome obavijestila premijera Plenkovića pa se tako moglo doznati da su do nje stizale poruke da će biti krvi do koljena, što je ona prijavila policiji.

“Kada govorimo o porukama koje su dolazile do mene u obliku prijetnji, to se događalo od kraja ljeta, kraja kolovoza, početka rujna prošle godine. Rečenicu ‘bit će krvi do koljena’ čula sam u siječnju ove godine. Nisam imala razloga razmišljati o tome da bih išla prema policiji jer je to dolazilo preko osoba koje su obavljale poslove u Ministarstvu i dobronamjerno prenosile te komentare. Ne mogu reći tko je to rekao, o svemu je obaviještena policija, ja ne bih izlazila s imenima”, rekla je Tramišak te dodala da nije mislila da bi se trebala bojati kada su do nje počele dolaziti takve poruke, već joj je bilo važno da sustav funkcionira.

Politički azil

“O svemu nisam obavijestila premijera Andreja Plenkovića zato što je Ministarstvo nadležno za upravljanje fondovima i informacijskim sustavom i to je bila isključivo moja odgovornost i moja obveza kako i na koji način će Ministarstvo funkcionirati. Zbog toga nisam ništa htjela govoriti premijeru, ništa nije dolazilo do Vlade niti je Vlada bilo kakvu odluku o tome trebala donositi”, tvrdila je ministrica, demantirajući medijske napise o tome da planira iz hrvatske politike pobjeći u Bruxelles, u kojem je navodno trebala zatražiti svojevrsni politički azil. Onda kada je Tramišak istupala na tu temu, Plenković je nastojao provesti rekonstrukciju svoje vlade, a njezino ime navodno je bilo na popisu ministara koje je planirao zamijeniti, no od toga je odustao zbog napada iz osječko-baranjske organizacije HDZ-a iz koje su Plenkoviću dali do znanja da neće podržati rekonstrukciju Vlade ako eliminira Tramišak. Takvo što dovelo bi u pitanje opstojnost Vlade pa je premijer od tog svojeg plana odustao, no upućeni svjedoče da Tramišak od te priče s prijetnjama više nikada nije povratila njegovo povjerenje iako je ona javno tvrdila da se nikada nije srela s Brkićem te da joj Savić nije prijetio. Kao što je demantirala te teze, tako je Tramišak demantirala i veze s nepoznatom osječkom tvrtkom Gauss, zbog koje ju se prozivalo nakon što je Fina za poslove održavanja i nadogradnje sustava angažirala vanjskog partnera, odnosno Gauss, tvrtku koja je registrirana u Osijeku, gradu iz kojeg je Nataša Tramišak stigla do ministarske pozicije nedugo nakon parlamentarnih izbora, nakon što se za njezino imenovanje založio Anušić koji s Tramišak godinama surađuje i koji je s njom blisko povezan. Tramišak je u početku uživala veliko Plenkovićevo povjerenje, no kako je vrijeme odmicalo, tako se Plenković, ulazeći u konflikte s Anušićem, počeo distancirati od ove mlade ministrice koja slovi i kao jedna od omiljenih HDZ-ovki.

Otvoreniji odnos

I u posljednje vrijeme, otkako su se nakon afere INA u HDZ-u intenzivirali ratovi klanova, Plenkovićevi suradnici ponovno problematiziraju ulogu ministrice Tramišak, tvrdeći da se najveći dio europskog novca slijeva na projekte po Slavoniji, zahvaljujući kojima Anušić gradi imidž jednoga od najuspješnijih političara u državi. Ima li u tim HDZ-ovim teorijama istine, teško je reći, no nedvojbeno je da Plenković mladoj ministrici ne vjeruje te da joj nerijetko u kontrolu šalje svojeg savjetnika Savića, kojega se naziva ministrom iz sjene, ali i čovjekom koji u Plenkovićevu ime istupa u medijima uvijek kada se govori o europskim fondovima, što je svojedobno ozbiljno zasmetalo ministrici Tramišak koja je smatrala da u svojem resoru mora i može imati otvorene ruke. S Plenkovićem na čelu Vlade otvorenih ruku nema, on je taj koji strogo kontrolira rad svojih ministara, njihovu medijsku komunikaciju i reforme koje kane provesti. No to je sustav na koji se Tramišak nije navikla, kažu premijerovi suradnici, napominjući da je s Anušićem mlada ministrica imala mnogo otvoreniji odnos te da joj je on, dok su surađivali u Osječko-baranjskoj županiji, ali i općini Antunovac, silno vjerovao. Sigurno je da Plenković s njom nema takav odnos, štoviše, oni koji dobro poznaju omjere snaga u HDZ-u reći će da je Plenković bio najzadovoljniji onda kada je taj važni resor vodila njegova prijateljca Žalac, koja je neslavno potonula pod utegom vlastitih afera, nakon kojih je ostala članica vladajuće stranke koja se, bez obzira na sve, povremeno viđa i s premijerom Plenkovićem i s članovima HDZ-a.