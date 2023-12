Tajni Plenkovićev plan o sprječavanju dolaska desnice na vlast: Oporbu eliminirati optužbama za ekstremizam

Autor: Ivana Violić

Odlika je totalitarnih sustava ta da pokušavaju dehumanizirati svoje protivnike. Već na jezičnoj razini žele ih prikazati kao “štetočine” i “opasne elemente” koji kao takvi nemaju pravo javnog djelovanja. Komunistički sustav, u kakvome su intelektualno formirani mnogi političari u Hrvatskoj, redovito je političke protivnike režima nazivao ekstremistima ili teroristima (sjetimo se tzv. “ustaško-terorističke emigracije”).

Kad bi hrvatski političari u Jugoslaviji zahtijevali pravedniju raspodjelu deviza i saveznog novca prišivala im se oznaka ekstremizma. A kad se nekoga proglasi ekstremistom, onda su dopuštena sva sredstva kako bi se s njime obračunalo. Osim toga, dezavuira se njegov ugled u javnosti jer je jasno da većina ljudi ne voli bilo kakve ekstreme. Time se želi dobiti i javna potpora za obračun s tzv. ekstremistima.





Komunističke škole obračuna s neistomišljenicima prošao je i aktualni predsjednik Vlade Andrej Plenković. Učio je od najboljih. Primjerice, od Edvarda Kardelja o kojemu je pisao maturalni rad. Tu su korijeni protudemokratskih nagnuća Andreja Plenkovića.

Kad je instaliran na čelo HDZ-a Plenković je najavio obračun s ekstremizmom u toj stranci, a kad završi taj posao s ekstremizmom u državi. Za njega je pritom ekstremno sve što se ne uklapa u njegove lijevo-liberalne politike. Kao političar koji ne poznaje trunku samokritike i ne razumije da netko može drugačije misliti i djelovati, kao politički narcis koji nikada nije spreman preuzeti odgovornost za bilo što loše u državi, Plenković kad god netko prosvjeduje ili govori protiv njegove politike žurno pronalazi krivce u tzv. ekstremistima.

Ako se Slavoncima ubijaju svinje, za to nije odgovorna promašena politika njegove Vlade, nego ekstremisti u drugim strankama. Ako se ukaže na to da je Hrvatska po samodostatnosti u proizvodnji mlijeka na samom dnu, takva kritike ne mogu doći od nigdje drugdje nego od ekstremista. Prozivke za ekstremizam jasna su poruka medijima da toj osobi zatvore medijski prostor i protjeraju ju u medijski gulag.

U Plenkovićevoj autoritarnoj percepciji, svaka kritika HDZ-ove politike predstavlja udar na ustavni poredak i udar na državu koja se u psihopatologiji HDZ-ove politike poistovjećuje s tom strankom. Kritizirati vlast mogu jedino politički ekstremisti. Oporbeno djelovanje koje ne svira u Plenkovićeve diple može biti jedino izraz ekstremizma. Kad bi mogao Plenković bi najradije zabranio svako oporbeno djelovanje, no kako to ipak ne može onda tu oporbu želi proglasiti ekstremističkom.

Ekstremizam je pritom u Plenkovićevoj Hrvatskoj rezerviran isključivo za desnicu. Ne mogu ekstremisti postojati na ljevici, čiji su istaknuti predstavnici poručivali da je 1945. i u doba Jugoslavije trebalo pobiti više ljudi. Ne mogu to biti niti članovi one stranke koja je stajala iza terorističke pobune velikosrpskih ekstremista protiv Hrvatske. SDSS je ipak dio vlasti. Ekstremisti za Plenkovića postoje prije svega na desnici, a posebno u Domovinskom pokretu.

Plenković je nakon tragedije s Bezukom na Markovu trgu iz Banskih dvora, kao simbola vlasti koja kontrolira i represivne organe, rekao da desnica nikada u Hrvatskoj ne će doći na vlast.

U demokratskim društvima niti jedan političar, pa bio on i vladajući, nema jamstva da druga politička opcija ne će doći na vlast. Jedini način je da se tu opciju stavi izvan zakona i proglasi protuustavnom.

Postavlja se pitanje je li to cilj Kardeljeva učenika Plenkovića koji očito jako strahuje od rasta Domovinskog pokreta kad ga proziva za organizaciju prosvjeda svinjogojaca? A u tom kontekstu, poručuje da je SOA identificirale ekstremističke skupine. Tajne službe i ekstremizam povezivati s oporbom u demokratskim sustavima mogu jedino autokratski tipovi.

No valjda je to bruxellska demokracija, “demokracija” u kojoj svi moramo isto misliti, ona koju, nakon obračuna s ekstremizmom, želi uvesti Andrej Plenković?

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Dnevno.hr