TAJNI DOKUMENTI RUŠE IM SNOVE: ‘Imaju još 20 dana, prijeti kolaps!’ U Ukrajini kipte zbog onoga što im sprema SAD

Autor: Dnevno.hr

Rat u Ukrajini ne jenjava.

Prema najnovijim saznanjima, ukrajinska protuzračna obrana mogla bi ostati bez projektila i streljiva u roku od nekoliko tjedana.

Sugeriraju to Pentagonovi dokumenti koji su ovih dana procurili u javnost, a datiraju iz veljače.





Pušteni, ili procurili?

Jedan od dokumenata, datiran 23. veljače i označen kao “tajno”, detaljno opisuje kako će ukrajinski sustavi protuzračne obrane S-300 iz sovjetske ere biti iscrpljeni do 2. svibnja, ako se nastavi trenutna stopa upotrebe.

Ukrajinski protuzračni obrambeni sustavi Buk, kao i sustavi S-300, mogli bi se naći u ozbiljnim problemima do sredine travnja, izvijestio je The New York Times, a protuzračna obrana koja štiti trupe na prvoj liniji mogla bi biti “potpuno potrošena” do 23. svibnja. To bi značilo da će ruski borbeni avioni i bombarderi dobiti otvoren put za napad na ukrajinske snage, što bi mogao biti ogroman izazov za Kijev i dovesti do kolapsa, izvijestio je Times pozivajući se na visoke vojne dužnosnike.

Pukovnik Yuri Ihnat, glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga, nije komentirao informacije u dokumentima, ali je rekao Wall Street Journalu da se Ukrajina suočava s ozbiljnim izazovima u pronalaženju sovjetskog streljiva za svoje ključne sustave S-300 i Buk.

“Ako izgubimo bitku za nebo, posljedice za Ukrajinu bit će vrlo ozbiljne”, rekao je. “Ovo nije vrijeme za odugovlačenje”, rekao je, pozivajući zapadne saveznike da ubrzaju pomoć.

Puno materijala

Nakon otkrivanja curenja dokumenata, Reuters je pregledao više od 50 dokumenata s oznakom “tajno” i “strogo povjerljivo” koji su se prošlog mjeseca prvi put pojavili na web stranicama društvenih medija, počevši od Discorda i 4Chana. Iako su neki od dokumenata objavljeni prije nekoliko tjedana, o njihovom postojanju prvi je u petak izvijestio The New York Times.

Reuters nije neovisno potvrdio autentičnost dokumenata. Čini se da su neke procjene gubitaka na bojnom polju iz Ukrajine izmijenjene kako bi se ruski gubici sveli na minimum. Nije jasno zašto je barem jedan označen kao neklasificiran, a uključuje strogo povjerljive podatke. Neki dokumenti imaju oznaku “NOFORN”, što znači da se ne mogu dati stranim državljanima.









Dva američka dužnosnika izjavila su Reutersu da nisu isključili mogućnost da su dokumenti krivotvoreni kako bi se istražitelji doveli u zabludu o njihovom podrijetlu ili da bi se širile lažne informacije koje bi mogle naškoditi američkim sigurnosnim interesima.

Za naš je portal nakon prvog objavljivanja tajnih dokumenata geopolitički analitičar Branimir Vidmarović rekao:

“Curenje informacija može biti namjerno, ali može biti i slučajno. Prisjetimo se prije pet, šest godina slučajevi iz Engleske kad su ljudi iz MI6 (tajna služba) ostavljali u pubovima tajne dokumente i zaboravljali aktovke. Mogu se desiti svakakve stvari”, rekao je Vidmarović.









“Što se tiče sadržaja, vjerojatno je prepravljen. Ako postoje dvije verzije. No, mi ne znamo čija je verzija istinita. To nama pričaju analitičari: Da jedna verzija je istinita, a druga nije. Ti analitičari nisu bili u doticaju s dokumentima. Ne znaju koji je dokument izvornik, možda baš onaj gdje su veće brojke žrtava, a možda nije. Uglavnom, šta god bilo, to je beznačajno. To je mogao izvući zaista netko od ruskih agenata, mogli su prepraviti u photoshopu, ali učinak i cilj konačni nije jasan. Učinak je minimalan, ja bih rekao da ga niti nema”, zaključio je Vidmarović.