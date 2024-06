Tajni američki projekt osvanuo se na satelitskim snimkama: Probali zataškati, ali ne ide im

Satelitske snimke s Google Eartha postale su viralne nakon što je na njima snimljen jedan od najstrože čuvanih američkih vojnih projekata – podvodni dron Manta Ray, izvještava britanski Daily Mail. Uz satelitsku snimku objavljene su i točne koordinate na kojima je dron bio usidren.

Ovaj mornarički dron dizajnirala je korporacija Northrop Grumman. Bespilotna podmornica služi za otkrivanje podvodnih projekta. Američka mornarica razvija novu klasu podvodnih dronova koji mogu obavljati duže misije bez ljudskog nadzora ili potrebe za nadopunom goriva, a Manta Ray čak može hibernirati na dnu mora.

Ovaj dron je prvi u svojoj klasi bespilotnih podvodnih vozila dugog trajanja, velikog dometa i nosivosti, sposobnih za izvođenje složenih vojnih operacija bez ljudske intervencije. Do nedavno je njegov pionirski dizajn bio strogo čuvan u tajnosti.

someone managed to find the DARPA Manta Ray on google maps…

Coordinates:

34°09’12″N 119°12’31″W pic.twitter.com/CHRQ7FjWzu

— FreeRangeBum (@Free_Range_Bum) June 25, 2024