Tajne snimke sve potvrđuju: Butkovićev glavni savjetnik sređivao Bandiću sumnjive poslove

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Pred optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu uskoro bi se trebala naći optužnica protiv Milana Lončarića, okretnog poduzetnika čiji interesi prožimaju brojne sektore, te Kazimira Bačića, nekadašnjeg ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. USKOK ih obojicu tereti u aferi s “Vrtovima svjetla“, stambeno-poslovnim kompleksom koji je trebao niknuti na mjestu bivše Tvornice električnih žarulja (TEŽ).

Iza svega je stajala Lončarićeva tvrtka simboličnog imena “Moja težnja”. Sve je gurao i ondašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je, prema USKOK-ovoj optužnici, dobio 50 tisuća eura mita od Lončarića. Novac mu je, sumnja se, dostavljen preko Bačića.





Ipak, u cijeloj optužnici posebno u oči upada ime Ivice Rovisa, nekadašnjeg ravnatelja Zavoda za prostorno planiranje Grada Zagreba, koji je, kako proizlazi iz dokaza do kojih je došao USKOK, ispunjavao Bandićeve zahtjeve vezane uz “Vrtove svjetla”. Unatoč tomu, nije se našao na popisu optuženika, već je samo jedan od svjedoka u procesu protiv Bačića i Lončarića.

Novi kvart

Upravo zbog ove afere pokojni gradonačelnik Zagreba završio je svojedobno ponovno pod tajnim mjerama. Međutim, nije dočekao otvaranje istrage, preminuo je nekoliko mjeseci prije nego što će Bačić i Lončarić biti uhićeni. Sada se čeka da im počne suđenje te da se, uz iskaze svjedoka i tajne snimke, raskrinka njihova uloga u sumnjivom projektu “Vrtovi svjetla”.

Naime, taj je projekt obuhvaćao parcele na kojima se nalazila stara tvornica žarulja, koja je bila zaštićeni spomenik kulture. Tu se nalazio i probni toranj električnih žarulja koji je posebno smetao Lončariću. On je želio sve to srušiti i nastaviti realizaciju svoga novog kvarta.

Međutim, u Gradu Zagrebu bilo je još ljudi koji su se tomu protivili. Na kraju je na scenu stupio Rovis i potpisao, kako proizlazi iz USKOK-ove optužnice, upravo ono što je Lončariću trebalo. Ispostavit će se kasnije da je to od njega tražio Milan Bandić, koji je pak preko Bačića dobio mito od Lončarića.

Inače, šira gradska javnost Rovisa je upoznala u vremenima nakon zagrebačkog potresa, kada je govorio o obnovi metropole. Posebno ga je brinulo to kako će u zakonu biti regulirano financiranje radova jer je smatrao da se u nesreći poput potresa Zagrebu mora pomoći kada je već on stalno ulagao u fond iz kojeg su se financirali manji gradovi i općine.









“Izvori financiranja trebali su biti navedeni na način da Gradu Zagrebu, koji godišnje uplaćuje oko 850 milijuna kuna u Fond solidarnosti za manje razvijena tijela lokalne samouprave, taj novac ostane, tj. da Zagreb više ne uplaćuje u taj fond nego jednostavno uplaćuje sam sebi za obnovu. Mislim da je došlo vrijeme da nakon deset godina i ljudi pokažu solidarnost prema gradu. Grad će u skladu sa zakonom svoj dio financirati iz proračunskih sredstava, to nije upitno”, rekao je Rovis.

Bandićev poslušnik

Uvjeravao je čak da Grad Zagreb nije čekao zakon da bi obnovio neke svoje javne zgrade. Onda je ipak morao priznati da će obnova trajati i do 15 godina, bez obzira na to što su građani nestrpljivi.

“Mislim da svi zajedno moramo napokon krenuti u obnovu zato što nam je to prioritet”, istaknuo je Rovis.

I dok je javno govorio ono što je javnost morala i htjela čuti, iza kulisa Rovis je, kako proizlazi iz USKOK-ove optužnice, bio Bandićev poslušnik, odnosno radio je ono što je gradonačelnik od njega tražio. To, smatra USKOK, potvrđuje i dio tajno snimljenog razgovora Bačića, Lončarića i Milana Bandića 1. srpnja 2020. u restoranu Gračanka Kamanjo.

Bandić je tada Lončariću rekao: “Napravi ono što ti Ivica kaže i gotovo, Ivica je zadužen da to sve koordinira.” Na to mu je Lončarić uzvratio da je “ovaj u Gornjem gradu najprije bio rezerviran, a poslije je popustio”. Pritom je, uvjereni su istražitelji, mislio na Stipu Tutiša, ondašnjeg ravnatelja Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Bandić mu je objasnio da se to dogodilo jer je “dobio poziv”. Lončarića je to razveselilo: “Da, da bravo, jer on, bitno je da si ga ti.” Nakon toga Bandić zaključuje: “Dobro je, Rovisa Ivicu.”









Da je Rovis s Tutišem radio ono što je Bandić tražio, potvrdila je u svom svjedočenju i Dragica Barešić, ondašnja savjetnica Ivice Rovisa. “Sjećam se da je 17. srpnja 2020. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba dostavio inicijativu tvrtke Moja težnja koja je bila u vlasništvu Milana Lončarića. Tražili su izmjenu i dopunu urbanističkog plana uređenja Sigečice. U trenutku kada je taj urbanistički plan izrađivan, kompleks TEŽ-a nije imao status kulturnog dobra. Taj status je dobio tek 2010., kada je prostor TEŽ-a zaštićen u kategoriji ‘graditeljski sklop'”, prisjetila se u svom iskazu.

Snimljeni razgovori

Dragica Barešić vidjela je i Lončarićev zahtjev kojim je tražio da mu se omogući ukidanje obveze gradnje skloništa, gradnje ispod parka, omogućavanje gradnje visokih građevina… Dio zahtjeva u prijedlogu odluke savjetnica je odbila, no kasnije je, izjavila je tijekom istrage, Rovis sve promijenio i stavio svoj potpis.

“Vrijedeći UPU Sigečica nije usklađen s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba u pogledu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara te je isti potrebno u tom dijelu uskladiti, a što podrazumijeva prethodno pribavljanje konzervatorske podloge za zaštićeni graditeljski sklop TEŽ-a”, navela je Rovisova savjetnica.

Istražiteljima je objasnila kako je to značilo da je prije donošenja odluke o gradnji unutar kompleksa TEŽ-a trebalo izraditi konzervatorsku podlogu. Bez toga nisu mogle biti izdane dozvole za gradnju na toj lokaciji.

“Ravnatelj Rovis je prije slanja konačnog dopisa znao sa mnom prodiskutirati ono što sam napisala te iznijeti primjedbe ili tražiti izmjene. No u ovom konkretnom slučaju to nije učinio. Naglasila bih da je ravnatelj taj koji potpisuje sve odluke koje izlaze iz Zavoda i on je zapravo taj koji u konačnici odlučuje na koji će način neki predmet biti riješen”, istaknula je ova svjedokinja.

Njezin iskaz istražitelji povezuju s tajno snimljenim razgovorima Rovisa i Bandića. Bandić je od Rovisa hitno tražio informacije o Lončarićevu projektu, a ovaj mu je odgovorio kako će odmah nazvati Stipu Tutiša. Tutiš je potvrdio Rovisu da su se “sve dogovorili”, te da su “oni rekli da idu odraditi dogovoreno”. Rovis to javlja Bandiću. “Izmijenit će nacrte za par dana te će sve biti OK”, poručio je Rovis Bandiću koji mu je pak naložio da “to kontrolira”.

Njegovi nalozi

Dalje u jednom razgovoru Ivica Rovis napominje da su on i Stipe Tutiš bili kod kuće Milana Lončarića, a Bandić mu uzvraća da je i on bio ondje. “I meni ćete reć ono što smo se ja i ti dogovorili, sve što se za to dadne, tu nema džabe ni u stare babe, ništa da se razumijemo.” Nakon toga dodaje: “On je znao da on to nikad ne bi dobio da nismo…”

Zabilježen je i razgovor u kojem je Bandić naložio Ivici Rovisu da drži pod kontrolom i pripazi da iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, na čijem je čelu Stipe Tutiš, ne bi izašao akt “koji nije u skladu s njihovim dogovorom”, pa da nakon toga Stipe Tutiš i Ivica Rovis dođu do njega. Rovis to potvrđuje i dodaje da mu je Stipe Tutiš rekao da je sve dobro i da će sve biti u redu, citiraju se u optužnici tajno snimljeni razgovori.

Rovis je tijekom ispitivanja potvrdio da mu je Bandić rekao da Lončarić ima nekakvih problema sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba koji je on tada vodio.

“Nedugo nakon toga u prostorima Gradskog poglavarstva na Trgu Stjepana Radića organiziran je jedan sastanak na kojem su osim mene bili prisutni sada pokojni Milan Bandić i Milan Lončarić. Zbog proteka vremena ne sjećam se svih detalja, no znam da je Bandić bio kratko prisutan. Upoznao me s Lončarićem i ostavio nas da dalje rješavamo probleme. Iz razgovora sam shvatio da Lončarićevi predmeti nisu u mom zavodu, već kod Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, čiji je pročelnik u ono vrijeme bio Stipe Tutiš. Od početka 2020. pa sve negdje do smrti Milana Bandića, bio sam na više neformalnih sastanaka u restoranima na kojima su bili prisutni i Milan Lončarić i Kazimir Bačić. Na tim sastancima razgovaralo se, među ostalim, o Lončariću i njegovim zahtjevima koje je podnosio upravnim tijelima Grada Zagreba. Ne znam zašto je Bandić odredio mene da budem veza prema Lončariću i Ivanu Papiću, odnosno da s njima komuniciram. Ali, budući da je Bandić bio šef, izvršavao sam njegove naloge. Kada bi me pitao u kojem su statusu određeni zahtjevi Milana Lončarića, sve sam mu javio, nakon što bih provjerio s Tutišem”, priznao je Rovis.

Velika tišina

Potvrdio je i da se sastajao s Kazimirom Bačićem i Lončarićem. I na tim sastancima razgovarali su o Lončarićevim zahtjevima. Nakon Bandićeve smrti Rovis je još neko vrijeme ostao raditi kao ravnatelj Zavoda.

Prema javno dostupnim podacima, do ožujka prošle godine na toj je poziciji bio i obveznik prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Naši izvori potvrđuju kako je iz gradske uprave otišao dosta tiho, da bi zatim, u još većoj tišini, postao glavnim savjetnikom ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića. Što točno kao glavni savjetnik radi nije sasvim jasno jer mu ime nije istaknuto čak ni na službenoj stranici Ministarstva. Po kojem kriteriju i kada je odabran, također nije transparentno objavljeno. Doduše, kao Butkovićev savjetnik Rovis je ove godine sudjelovao na nekoliko konferencija, među ostalim na onoj o obnovljivim izvorima energije koja je u svibnju održana na otoku Braču. Zašto je odabrao baš bliskog Bandićeva suradnika, evidentno umočenog u barem jednu aferu, Butković će, nadamo se, uskoro objasniti.