TAJNE SLUŽBE RASIPALE NOVAC!? Nešto je trulo kod hrvatskih špijuna: Milanović i Plenković i dalje vjeruju ključnom čovjeku

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Da je obavještajni sustav u Hrvatskoj u ozbiljnoj krizi zbog koje se u pitanje dovodi nacionalna sigurnost, već se neko vrijeme pogovara među onima koji su upućeni u tu tematiku. Problemi u SOA-i, ali i VSOA-i koja je potresena serijalom ozbiljnih afera godinama se guraju pod tepih, a izostanak komunikacije i sukobi između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića rezultirali su još dubljom krizom u tom važnom sustavu, zbog čega svako malo svjedočimo ozbiljnim propustima pa tako primjerice nitko u SOA-i nije znao ništa o velikoj aferi koja je prije nekoliko mjeseci potresala INA-u.

Nitko u SOA-i nije znao ništa ni o pokušaju kupnje Fortenove, vijest je zatekla i njih baš kao i prosječne građane, a potom su se prije nekoliko dana zapanjili kada se doznalo da je pod neutvrđenim okolnostima još prije tri mjeseca iz marine u Betini nestala blokirana jahta ruskog oligarha Ališera Usmanova.

Nešto je trulo

Tek kada se slučaj probio u medije, DORH i SOA uključili su se u istragu o tome kako je Irina Vu nestala iz Betine iako je bila pod sankcijama Europske unije, Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Da je nešto trulo u sustavu koji vodi Daniel Markić koji po svemu sudeći uživa Plenkovićevo i Milanovićevo povjerenje, vidljivo je iz slučaja koji vjerojatno nije zabilježen nigdje na kugli zemaljskoj. USKOK, naime, odnedavno istražuje Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju, a pod istragom je čak 13 agenata među kojima je i bivši ravnatelj Ivica Kinder, koji je izvidima obuhvaćen zbog sumnje u zataškavanje. USKOK inače više od pola godine provodi istragu o financijskim malverzacijama unutar VSOA-e, čiji je ravnatelj Kinder smijenjen nedugo nakon što je predsjednik Milanović pokrenuo proces njegove smjene.





No i prije tog slučaja u medijskom prostoru i na saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost spominjala se afera u toj agenciji, problematizirao se pritom i Kinder, ali i Milanović i Plenković djelovali su kao da ih se ništa od toga ne tiče. Nije se na aferu previše osvrtao ni Markić, koji ni sada, nakon svega što se doznalo o VSOA-i, ne progovara. Ne govori se, međutim, još ni o tome tko bi mogao zamijeniti ravnatelja Kindera pa je VSOA već tri mjeseca obezglavljena, a sve to odvija se dok u Ukrajini traje rat i dok se o Bosni i Hercegovini te Kosovu govori kao o novim žarištima. Pritom treba imati u vidu da je na Kosovu i sada više od stotinu hrvatskih vojnika, što je iznimno značajan podatak, osobito sada kada se zna u kolikom se problemu nalazi vojno-obavještajni sustav naše zemlje.

Koliko je problematično to što USKOK istražuje VSOA-u i njezina ravnatelja Kindera, toliko je problematično to što ni u ovoj priči nije posve jasno koja je uloga Sigurnosno-obavještajne agencije i zašto se ona ne spominje ni u ovoj golemoj aferi u sklopu koje se sumnja da su vojni agenti pronevjerili oko dva milijuna kuna službenog novca namijenjenog za rad u misijama od Poljske do Litve i Libanona, dok je Kinder suspektan zbog toga što je navodno za te pronevjere znao, no na njih nije pravodobno reagirao.

Potpuni kaos

Sumnja se da je dio vojnih agenata službena sredstva trošio na prikupljanje bezvrijednih informacija, a novac koji su pravdali plaćanjem informatora stavljali su u svoj džep. Problem je uz ostalo i u tome što zasad nitko od agenata koji su pod istragom nije suspendiran, već su neki od njih i napredovali, a jedna osoba koja je pod istragom nedavno je upućena u hrvatsku misiju pri NATO-u. Sve to unutar Agencije stvorilo je potpuni kaos, nepovjerenje i podjele, tim više što je ovo tek jedna u nizu afera koje ukazuju na to da sustav treba mijenjati i oporavljati, no naši sugovornici iz same SOA-e ne nadaju se značajnijem iskoraku jer se, kako kažu, i za jednu i za drugu obavještajnu agenciju kadrovi ne biraju po stručnom, nego po političkom ključu.

To i jest razlog goleme krize s kojom se taj sustav susreće. Upućeni svjedoče da je u SOA-i situacija kaotična i da je s time upoznat državni vrh, no kao i u svim ostalim institucijama u zemlji, i u njoj su se kadrovi podijelili na Milanovićeve i Plenkovićeve pa je tako posve jasno da se sukob dvojice državnika prelio i na obavještajnu službu te ugrozio njezinu funkcionalnost.

Ako afere imamo u VSOA-i i SOA-i, kako onda očekivati da država na bilo kojoj drugoj razini bude uređena i ozbiljna, pitanje je na koje se ne nudi konkretan odgovor, štoviše, stječe se dojam da i Milanović i Plenković vrlo vješto ignoriraju tu temu koja ih se tiče, a u tome im pomaže i javnost koja nije posve svjesna težine ovoga slučaja i ove istrage koja je potresla Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju.