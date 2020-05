TAJNA VEZA STOŽERA I HDZ-a! Bivši ministar detektirao ogroman problem: Evo zašto među njima nema nikog nestranačkog!

Posljednjih nekoliko dana, otkako se smanjio broj novooboljelih od koronavirusa, javnim se prostorom sve više razvlači priča o parlamentarnim izborima koji će se ove godine održati u Hrvatskoj. Najizvjesnije je da ćemo na izbore ići u kupaćim kostimima, kako je to nedavno rekao čelni čovjek Mosta Božo Petrov, a priču o izborima na ljeto dodatno potpirju nova saznanja o članovima Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Naime, za njih se nedavno doznalo kako su svi odreda članovi HDZ-a, ili podržavaju HDZ, pa neki smatraju da su upravo oni čelni ljudi koji će Plenkoviću i HDZ-u osigurati još jedan mandat na vlasti.

Među onima koji misle da to nije slučajno je i varaždinski župan, šef Reformista te bivši ministar gospodarstva i potpredsjednik Vlade Radimir Čačić.

“Bez obzira što se ovdje uglavnom radi o ljudima koji znaju što rade te su profesionalci, osim šefa Doma za starije u koji nije stručna osoba, ali je iz redova HDZ-a, nemoguće je da se ovdje radi o slučajnosti. Ta razina slučajnosti, da su baš svi, u svim stručnim institucijama, i Hitnoj pomoći, i Zavod za javno zdravstvo i klinici Fran Mihaljević iz redova HDZ-a, to je kao što po zakonu vjerojatnosti majmun može napisati ‘Rat i mir’ u beskonačnosti. To je isto takva razina slučajnosti”, rekao je u razgovoru za naš portal Čačić te se pita govorili li to nešto “o jadnoj Hrvatskoj zemlji”?

“To znači da osoba niti na stručnom planu ne može uspjeti ako nema HDZ-ovu iskaznicu. To je razlog zašto ljudi odlaze iz ove zemlje”, nadodaje.

Čačić se pita kako je moguće da nitko od njih nije bez stranačke iskaznice.

“Ovi ljudi su učinili maksimalni napor, oni su s razlogom uvrijeđeni jer su napravili dobar posao i maksimalno se trudili da ih se netko usudi pitati iz koje su stranke. Ali da nisu iz te stranke, nikada tamo ne bi bili. Dobri su, pametni, ali baš svi da su u HDZ-u? Kako to da netko nije bez stranačke iskaznice? Ili da nije iz neke druge stranke?”, pita se Čačić te zaključuje da se naši svi resursi svode na 200 tisuća HDZ-ovaca, od nas 4 milijuna, što je pet posto te da je sve to skupa strašno.

“To će se naravno koristiti u kampanji. Oni su bili vidljivi, zdravstveni rezultat je dobar. Rigidne mjere daju zdravstveni rezultat, tu se dalje ne treba raspravljati”, govori nam.

Kod gospodarskih mjera, smatra Čačić, napravljen je niz propusta te ćemo to tek platiti, a prije nego platimo tu cijenu, ići će se na izbore.

Na pitanje hoće li ta taktika ići u konačnici na ruku Plenkoviću, Čačić odgovara: “On će dobiti više-manje jedan do dva posto razlike i u srpnju i u rujnu. On ne može apsolutno dobiti izbore, ne može niti SDP te je pitanje samo tko će biti s njima u partnerstvu. Manjinci će biti s onima tko ima relativnu većinu i samo je pitanje tko ima sposobnost da nađe dovoljnu kritičnu masu podrške”, zaključuje.