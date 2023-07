Tajna Plenkovićevog opstanka usprkos niza afera: Njegovi roditelji su slušali Beograd, on Bruxelles

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Afere, cijeli niz kriza, odlasci ministara, neugodni medijski napisi, inflacija – tako bi se unedogled mogli nabrajati svi problemi koje je na svojim plećima iznio predsjednik HDZ-a, premijer Andrej Plenković, koji nakon svega toga vodi najstabilniju stranku u državi s kojom izlazi na iduće parlamentarne izbore te se nada osvajanju još jednog, trećeg uzastopnog mandata.

Posve se argumentirano premijer Plenković nada uspjehu svoje stranke na parlamentarnim izborima, jer kada se sve zbroji i oduzme, on doista u političkoj areni nema ozbiljnu konkurenciju niti raslojena oporba ima nekoga koga bi istinski mogla nazvati svojim vođom. Kada se sagleda postojeća ekipa u parlamentu, teško da se može izdvojiti netko tko može verbalno konkurirati Plenkoviću, koji je kompletnu hrvatsku politiku, ali i svoju stranku, sveo na samoga sebe.

Nitko se u HDZ-u Plenkoviću ne usudi suprotstaviti, ministri ne istupaju javno bez njegova dopuštenja, a uz ovu vladu i ministre koji su široj javnosti relativno dobro poznati, daleko od očiju javnosti djeluje i premijerov savjetnički tim, koji i u stranci nazivaju Plenkovićevom vladom iz sjene.





Pozadinski tim

Kako god ga nazivali, jasno je da taj tim čine ljudi od posebnog premijerova povjerenja koji se rijetko eksponiraju, ali imaju veliko iskustvo i ogroman utjecaj. Njegovi su savjetnici svojevrsni stratezi u kojima se krije tajna Plenkovićeva opstanka, a kada govore o stratezima i operativcima, HDZ-ovci ističu Matu Granića, pa i Vladimira Šeksa s kojim Plenković održava korektan odnos znajući da se njemu ne treba zamjerati jer to sa sobom nosi određene rizike, što je mogao naučiti i iz primjera svoga prethodnika Ive Sanadera. Mudra politika balansa samo je jedna od tajni Plenkovićeva opstanka, a oni koji premijera poznaju reći će da on u politiku nije zalutao, već se za političku karijeru u svojem stilu štreberski pripremao gradeći se u diplomatskim vodama. Nije to, doduše, put koji mogu proći obični smrtnici, Plenković je u tom pogledu imao sreće. Odrastao je, naime, uz majku koja je u vrijeme njegova odrastanja i školovanja bila uspješna i poznata liječnica, ali i uz pokojnog oca Marija, sveučilišnog profesora kojega je predsjednik Zoran Milanović povezao s Udbom i KOS-om, što se zasigurno, s obzirom na vrijeme i okolnosti, može okarakterizirati kao dobra odskočna daska.

Uz to, Plenković od početka svoje karijere gradi svojevrsnu politiku kontinuiteta, pri čemu je posebno važno spomenuti njegovu poslušnost i odanost Europi i europskim šefovima koji su u njemu prepoznali velik potencijal, što je on vješto okrenuo u svoju korist stasajući u jednoga od najprepoznatljivijih političara zapadnog Balkana, za što su ga europski šefovi i pripremali poštujući njegovu poslušnost i to što im je uvijek na raspolaganju. Bez imalo kritičnosti Plenković u Hrvatskoj provodi proeuropsku politiku, oslanjajući se pritom na europske milijune koji mu i na izborima donose potporu biračkog tijela koje smatra da uz njega u našoj politici ne postoji netko tko bi tako lako mogao kontaktirati s Ursulom von der Leyen ili nekim drugih velikim vođom iz Europske komisije.

Sve je isto

Njihov je model funkcioniranja premijer Plenković dosta dobro shvatio spoznajući da bi se Hrvatska kao mala zemlja prilično teško probijala i borila za opstojnost među europskim divovima. Nema, dakle, više Jugoslavije i zapovijedi koje stižu iz Beograda, ali zato postoji Europska unija u kojoj nam pravila nameće ekipa iz Bruxellesa, što je Plenković prvi shvatio, a potom i primijenio u našoj zemlji, gradeći pritom vlastiti europski imidž, ali i poziciju za opstanak u hrvatskoj politici u kojoj se suočio s brojnim aferama. Samo se u posljednjih nekoliko mjeseci na meti neugodnih medijskih napisa našao Vladin glasnogovornik Marko Milić koji je lobirao za uhljebljenje prijatelja, već se neko vrijeme ministra gospodarstva Davora Filipovića povezuje s višemilijunskom aferom u INA-i, kroz koju se provlačilo i ime glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, Plenkovićeva prijatelja iz mladih dana.

Niz je afera koje se nastoje povezati i sa samim Plenkovićem pa je tako u medije procurila prepiska između njegove prijateljice Gabrijele Žalac i državne tajnice Josipe Plesić ex Rimac u kojoj se spominju njegovi inicijali AP. Govorilo se i kako bi Plenković u slučaju svoje bivše ministrice uskoro mogao biti saslušan u Uredu europskog tužitelja, a nakon nedavnog neobjašnjivog odlaska Vanje Marušić s čela USKOK-a, ovih je dana USKOK ponovno tema zbog medijskih napisa o sumnji na sistemsku korupciju. Zbog te je sumnje USKOK prisluškivao Plenkovićevu vladu pa potom skrio spis koji je povezan sa spornom odlukom o prodaji zemljišta koju je Plenković potpisao u srpnju 2019. godine, a istražitelji sumnjaju da mu je ona servirana jer su pomoćnici ministra Banožića Leon Žulj, Ivan Pintar, Tomislav Volarević, Alma Ibrahimpašić te Kristijan Berger zloupotrijebili položaj kako bi pomogli kontroverznom investitoru Draganu Mariću. Dio je to još jedne zataškane afere koja po svemu sudeći tek treba zaživjeti kao što je zaživjela afera ministra Banožića s Državnim nekretninama ili primjerice afera u kojoj se ministricu Vučković prozivalo za pogodovanje braći Pivac.

Do danas nije poznato zašto se iz Ministarstva financija povukao Zdravko Marić, kojega se baš poput zaboravljenog ministra Paladine povezivalo s ruskim lobijima. Sve u svemu, afere se vrte oko vodstva vladajuće stranke, pa i oko samog Plenkovića, a on još stoji uz Žalac, čime na jedan način šalje poruku da njemu nitko ništa ne može. Iz svoje prošle vlade Plenković je ispratio, ali i zbrinuo vojsku ministara pa je tako njegova prijateljica Martina Dalić, koja ga je izvukla iz afere Borg, već neko vrijeme na čelu Podravke, dok bivši gazda Agrokora Ivica Todorić bezuspješno najavljuje obračune s predsjednikom Vlade koji ga je sveo na margine i pretvorio u starca čije riječi i poruke u javnom prostoru više nitko ne doživljava. Kako je marginalizirao Todorića, tako je Plenković na političke margine stjerao i unutarstranačke protivnike s takozvanog desnog krila HDZ-a koji su mu naivno pokušavali konkurirati na posljednjim unutarstranačkim izborima. Svoj HDZ možda nije pomladio kao što je najavljivao, ali ni stranački kapitalci Plenkoviću se ne usude suprotstaviti, osim što ispod glasa po HDZ-ovim i političkim kuloarima kritiziraju njegove poteze i koaliciju sa SDSS-ovim Miloradom Pupovcem, zbog koje su posebno nezadovoljni osječko-baranjski HDZ-ovci predvođeni županom Ivanom Anušićem, koji se jedno vrijeme spominjao kao potencijalni Plenkovićev rušitelj.

Koristi poziciju

Taj Anušićev potencijalni rušiteljski nagon Plenković je ugasio u samo nekoliko minuta mičući iz svoje vlade njegovu ministricu Natašu Tramišak, kojoj nije ponudio ni jedan argument za smjenu. Bez puno argumenata iz Plenkovićeve vlade izašao je i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, kojega je premijer zbrinuo na poziciji viceguvernera. Zbrinuo se u Končaru bivši ministar Darko Horvat, a nema brige ni za zaboravljenog Gorana Marića, Lovru Kuščevića, Tomislava Tolušića i ministra Josipa Aladrovića. Sve su to ljudi s kojima je Plenković surađivao, a za koje se i nakon političke karijere pronašla opcija, što je također dio njegove strategije i politike nazamjeranja, ali su ujedno to ljudi koji su iz vlada ispraćeni s ozbiljnim aferama zbog kojih je bivši ministar Horvat privođen, a nisu zaobišle ni SDSS-ova Borisa Miloševića.

Koliko god pazi da se ne zamjeri svojim suradnicima, toliko Plenković pazi i da ga nitko ne nadiđe, zbog toga se u Vladi i jest okružio ministrima upitnih sposobnosti koji ne mogu provoditi ozbiljne reforme. No kada ti nesposobni ministri zakažu, tada Plenković koristi poziciju i u sve njihove krize ulijeće kao svojevrsni spasitelj. Tako je zahvaljujući njemu zaustavljeno nezadovoljstvo liječnika, sudaca, državnih i javnih službenika, svi oni sada zadovoljno trljaju ruke računajući na rast plaća, a nema dvojbe da će Plenković nakon neuspješnih Maleničinih pregovora i za sudske djelatnike pronaći neko konkretnije rješenje na obostrano zadovoljstvo. Pronalazak rješenja u krizama koje sam umjetno stvara još je jedna od strategija kojima može zahvaliti opstanak na političkoj sceni u zemlji u kojoj građani politikom nisu zadovoljni.









Paradoksalna je to situacija jer se čini da što je kriza veća, to HDZ predvođen svojim šefom Plenkovićem bolje kotira. Rejting im nije padao zbog afera, nije im padao zbog inflacije, pa ni usred koronakrize kada su se donosile nedosljedne mjere. Štoviše, i na tome je Plenković profitirao nudeći građanima politiku stabilnosti.

Paketi pomoći

Možda potpunu stabilnost Hrvatska nije dobila, ali je Plenković svoje ciljeve s početka mandata uspio realizirati te će oni biti okosnica njegove iduće kampanje za parlamentarne izbore na koje ide kao državnik koji je svoju zemlju uveo u Schengen i eurozonu. Određene pomake u procesu obnove ostvario je njegov ministar Branko Bačić, a inflacija i ekonomska kriza ionako su globalni problem koji premijera Plenkovića i ne zabrinjava previše jer se građani, suprotno očekivanjima, nisu previše bunili, a osim toga, on je za socijalno ugrožene skupine ionako pripremio pakete pomoći koje ne smatra malima. Ti paketi pomoći mogu se poistovjetiti s onima u pandemijsko doba, kada je pomagao poduzetnicima nastojeći sačuvati radna mjesta, što mu je donekle i pošlo za rukom. No problem poduzetnicima sada predstavlja to što radna mjesta nema tko popuniti, a dio njih odgovorne za to prepoznaje i u vladajućima koji godinama vode promašenu demografsku politiku, što je trend koji ni Plenković nije uspio promijeniti.

Neuspjeha njegove vlade ima podosta, reforma zdravstva nije provedena, liste čekanja su ogromne, a stanje u bolnicama poražavajuće, no Vili Beroš ni ne pomišlja da napusti svoju poziciju. U poljoprivrednom resoru stanje je također kaotično, nižu se problemi na koje više nitko ne obraća pozornost, ali Plenković bez obzira na to iz rekonstrukcije u rekonstrukciju u svojoj vladi ostavlja ministricu Mariju Vučković. Na ministarskoj poziciji održava se i Ivan Malenica koji u pravosuđu također nije proveo reformu, nema ni reforme javne uprave, ideja o samoinicijativnom spajanju općina koje bi se zbog toga financijski nagrađivale nije urodila plodom, ali ni za to nitko ne mari.

Plenković će, kako kažu u HDZ-u, tek u idućoj vladi provoditi velike reforme. Nije to za građane neka velika utjeha, ali čini se da će dobar dio njih i na idućim izborima ponovno birati Andreja Plenkovića i njegov HDZ. Ni to također nije ništa neobično jer ako Plenković nakon svih ovih silnih afera nije srušen, moglo bi se zaključiti da je on pošten čovjek, ali s druge strane, zbog ovakvih afera poput primjerice ove sa Žalac i Rimac svaki prosječan građanin odavno bi bio pozvan na saslušanje u Državno odvjetništvo, no Plenković nije. Njega mora da glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek saslušava na tajnim sastancima koje redovito održavaju i koji su možda i jedan od razloga zbog kojih hrvatski građani nemaju povjerenja u domaći pravosudni sustav.