TAJNA MLADIĆEVOG PRSTENA: Jedan ga je razotkrio, a sada je zločinac na prstu pokazao misteriozan simbol

Tijekom izricanja presude Ratku Mladiću na Haškom tribunalu, mnogi su primijetili njegov neobičan prsten.

Kako se vidi na fotografijama sa suđenja, Mladić na prstu nosi prsten s likom indijanskog poglavice.

Stoga su se mediji iz regije odmah zapitali kakvo je značenje tog misterioznog simbola.

Naime, poznato je da je Mladić godinama na prstenjaku lijeve ruke nosio zlatni prsten s crnim poludragim kamenom.

Mediji kažu, taj isti prsten nosio je tijekom rata, a zbog njega je i pronađen jer ga je prepoznao policijski doušnik i zatim obavijestio srpski MUP o Mladićevoj lokaciji u Lazarevu, gdje se bjegunac krio pod lažnim imenom Milorad Komadić.

