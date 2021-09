TAJNA MISTERIOZNE GRIMIZNE KOCKE U OBJAVI HARALDA K., OCA KOJI JE UBIO SVOJU DJECU: Za masone simbol oslobađanja duha i odlazak u četverodimenzionalni svijet Kreatora!

Autor: Dnevno

Austrijski državljanin s adresom u Zagrebu, Harald K. koji je u noći s petka na subotu ugušio svoje troje malodobne djece te potom pokušao i sebi oduzeti život, ostavivši prethodno, oko ponoći, objavu na Facebooku koja se može tumačiti kao oproštajno pismo, nalazi se u KBC Sestre Milosrdnice pod liječničkim i policijskim nadzorom.

Međutim, ispod našeg radara nije prošla informacija iz njegove objave, u čijem se jednom dijelu obratio “prijateljima iz masonske lože”, koji su ga kako je napisao, razočarali jer mu nisu pomogli te, kako stoji u objavi, nisu odgovarali na njegove pozive.

Usto, neslužbeni izvor za Dnevno je potvrdio kako je Harald K. bio član masonske lože Veliki Orijent Hrvatske, a njegova je (bivša) djevojka manekenka s adresom u Zagrebu. Osobe spomenute u posljednjoj objavi pokušali smo kontaktirati, no bez uspjeha. Među njima su i ‘prijatelji iz masonske lože’ koji su ga, kako je pisao, razočarali jer mu nisu pomogli.

‘Braća iz masonske lože nisu mi odgovarali na pozive’

Osim toga, uz objavu je Harald K. priložio i sliku, odnosno crvenu kocku, što je na prvi pogled nejasan dodatak ovoj objavi. No, inače, crvena ili grimizna kocka ima snažnu simboliku kod masona.

“Zbogom svima, otići ću jer više ne mogu. Ljubav mog života Marija D. me ostavila jer je moja bivša žena Dajana K. bila jako loša prema njoj i nemam novaca. Sve što sam pokušao u zadnjih godinu i pol me nije vratilo na posao, čak mi ni V.P., Z.K. i D. braća iz masonske lože nisu mogla pomoći, na kraju mi nisu odgovarali na pozive. Samo su mi prijatelji Manfred, Roland i brat Helmut pomogli koliko su mogli. Sada sam došao do kraja. Zato, zbogom”, poručio je.

Pogrebno značenje te značenje ezoteričke spoznaje zabranjene neupućenima

Naime, crvena ili grimizno crvena boja je u simbolici boja središnje vatre čovjeka i zemlje te alkemističkog atanora u kojemu se kuha, dozrijeva i obnavlja biće ili djelo. Ujedno, to je i boja znanja, ezoteričke spoznaje, zabranjene neupućenima te boja koju mudraci obično kriju pod svojim plaštevima.

U simbolici tarota, crvenu haljinu pod plavom tunikom ili plaštem nose Pustinjak, Papisa i Carica, a sve troje predstavljaju na različitim stupnjevima, tajnu nauku. Kod Grka, Crveni oceani i Crveno more pripadaju istom simbolizmu: predočuju trbuh u kojem se život i smrt pretvaraju jedno u drugo.

Tamno i centripetalno, inicijacijsko crveno, odnosno grimizno, krije i pogrebno značenje. Naime, grimizna boja, prema Artemidoru, u vezi je sa smrću, međutim predstavlja ideju žrtve, borbe i herojstva.









Simbolika grimizne kocke

U zbirci masonskih simbola i njihovih značenja opisani su svi oni “relevantni za praksu masonerije”. Iako je jedinstven sustav, masonerija je posudila i izmijenila različite vjerske i kvazireligijske simbole kako bi prenijela aspekte ritualne prakse u loži. Iako se uzimaju po nominalnoj vrijednosti, mnogi od simbola mogu se činiti ekscentričnima, sami po sebi. No, kada se zajedno promatraju u većoj zbirci simbola, oni ilustriraju široku alegorijsku priču o moralu, bratskom druženju i životnim lekcijama iz kojih bi novostvoreni mason mogao razumjeti učenja”, stoji na stranici Freemasonsinformations.

Simbol kocke je za masone simbol zarobljenosti čovjeka u fizičkom tijela čovjeka, ali i simbol grobnice.

Kocka na grobnici poput ove izrazito sugerira masonsku simboliku. Nadalje, simbolizira trodimenzionalni svijet u kojem živimo, a oslobađanje našeg duha iz ove kocke, za masone znači odlazak u četverodimenzionalni svijet Kreatora.

Proslavljeni grčki matematičar, Euklid oduvijek je snažno povezan s poviješću masonerije. Red je procvjetao u Egiptu, za vrijeme vladavine Ptolomeja Sotera i pod njegovim pokroviteljstvom. Euklid je rođen 300. godine prije Krista, 646 godina nakon izgradnje hrama kralja Solomona, a poznati 47. problem njegove prve knjige, iako ga nije otkrio, koji je dugo pripisivan Pitagori, a usvojen je kao simbol u masonskim poukama.









Je li se Harald K. pri stravičnom činu uistinu vodio masonskim učenjima i simbolikom, može se tek nagađati, no simbolika slike u njegovoj objavi koja ledi krv u žilama, navodi upravo na to, ako se uzme u obzir da je sam spomenuo masonsku ložu i prijatelje masone.

Inače, na Haraldovom Facebooku može se pronaći i informacija kako je nedavno bio vrlo blizu smrti te da je naučio tko su mu pravi prijatelji i partneri, a tko se samo pretvarao.

Harald K. je stabilno i nije životno ugrožen

Ravnatelj KBC Sestre milosrdnice Davor Vagić dao je izjavu za medije o zdravstvenom stanju osumnjičenog Austrijanca.

“Pacijent je obrađen na Hitnom bolničkom prijemu. Stabilno je i nije trenutno životno ugrožen”, rekao je te dodao da je pri svijesti.

“Muškarac je cijelo vrijeme pod nadzorom policije, sumnja se da je bio pod utjecajem psihofarmaka te se rade potrebni nalazi da se to utvrdi. Primarni zadatak je da životne funkcije budu u redu, a zatim će se ovisno o tome dogovoriti daljnji premještaj za osumnjičenog muškarca”, dodao je Vagić.

Inače, psihofarmaci su tvari koje djeluju na psihu, a obuhvaćaju različite lijekove, droge i druga sredstva ovisnosti.

Podsjetimo, Harald K., inače iskusni financijski konzultant iz Beča, svojeg četverogodišnjeg sina i sedmogodišnje blizance prvotno je pokušao otrovati tabletama. No, nesretna djeca su se počela buditi, a tada ih je otac počeo daviti. Nakon stravičnog čina njihova je beživotna tijela poredao na kauču, a onda se pokušao ubiti. Prethodno je na Facebooku objavio svojevrsno oproštajno pismo, a policajci su ga omamljenog pronašli u stanu i odveli na liječenje u bolnicu Sestara milosrdnica. Policija je u priopćenju objavila da su informacije o najavljenom samoubojstvu dobili od građana zbog objava na društvenim mrežama.