TAJNA KOJU PLENKOVIĆ NE OTKRIVA NIKOME! I njegovi najbliži o tome nemaju pojma: Postoji nekoliko opcija

Autor: Iva Međugorac

Veliki predizborni planovi već se neko vrijeme kuju u HDZ-u čiju je kolotečinu prekinula vijest o tome da se i predsjednik njihove stranke, premijer Andrej Plenković spominje kao jedan od izglednih kandidata za poziciju glavnog tajnika NATO-a. Vijest je to o kojoj su se raspisali švedski, ali i domaći mediji, ali i tema koje se dotakao čak i predsjednik Zoran Milanović.

U samoj Vladi i stranci mišljenja o ovoj temi su podijeljena, baš kao što su vladajući u dvojbi oko toga kolike su šanse za Plenkovićev odlazak na ovu prestižnu poziciju. Poznato je da se Plenkovića praktički od početka mandata gura na razne pozicije koje su se uglavnom odnosile na Bruxelles odnosno na Europsku komisiju, ali kako se Plenkovića spominjalo u kontekstu raznih kandidatura tako je on ponavljao da ostaje ovdje u Hrvatskoj.

Plenković zagonetan oko odlaska u NATO





Ovoga puta Plenković ipak nije tako precizan, i svojim najbližim suradnicima nije otkrio koji su točno njegovi planovi za nastavak političke karijere. Ti isti najbliži suradnici premijera Plenkovića bez obzira na sve kažu kako bi njihov stranački šef imao šanse za poziciju u NATO-u, ali i za bilo koju drugu poziciju van okvira hrvatske politike gdje je možda i cjenjeniji nego ovdje u zemlji.

”Da je Plenković htio na neku od pozicija u Bruxellesu on je to već mogao postići, i to još prije par godina”, tvrdi jedan od premijerovih bliskih suradnika koji je uvjeren da će predsjednik Vlade svoj HDZ izvesti na još jedne parlamentarne izbore na kojima će se boriti za treći mandat. ”Njemu je domaća politika izazovna, on bi želio biti najdugovječniji premijer, a osim toga njegova je želja da ostane upamćen kao najuspješniji predsjednik Vlade”, smatra premijerov blizak suradnik te napominje da je Plenkovićev ostanak u zemlji dobar i za Hrvatsku pošto je premijer do sada dokazao da zna upravljati krizama, a mi se već sada nalazimo u kriznom periodu te je pitanje što donosi sutra.

Pita li se Plenkovićeva bliskog suradnika njegov ostanak na nacionalnoj političkoj sceni dobar je i za HDZ, jer on stranci osigurava stabilnost, iako u Vladi izostaju reforme, no Plenković je za njihovu provedbu navodno spreman potrošiti idući mandat.

Plenkovićeve oponente odlazak ne bi iznenadio

Oni koji unutar HDZ-a Plenkoviću nisu pretjerano skloni tvrde pak kako ih ne bi iznenadilo da on napusti domaću političku scenu, posebice ako se uspostavi da on doista može postati glavni tajnik NATO-a. ”To je ponuda koja se ne odbija, ali će Plenković morati paziti kako će taj odlazak izvesti. Ideja koja se spominje je da on u svakom slučaju HDZ izvede na iduće parlamentarne izbore, dakle njega kod odlaska u NATO muči termin”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a koji uz to napominje da će u svakom scenariju Plenković pokušati zadržati premijersku poziciju jer dolazak na bilo koju drugu funkciju s te premijerske zvuči bolje, i znači veći utjecaj.

Svojoj stranci u slučaju premijerova odlaska naš sugovornik predviđa dva moguća scenarija. Prema prvom scenariju, u stranci se ne bi dogodile nikakve pretjerane promjene i rošade, najvjerojatnije bi vodstvo HDZ-a preuzeo predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji bi nastavio slijediti Plenkovićevu proeuropsku politiku centra. U tom bi se slučaju od Jandrokovića očekivalo da sjedne i na čelo Vlade. No, to je naravno tek jedan od scenarija, jer se u djelu HDZ-a vjeruje da Plenkovićevi oponenti i predstavnici takozvane unutarstranačke desnice neće skrštenih ruku gledati na njegov odlazak prepuštajući stranku Jandrokoviću.









Koji su planovi za HDZ?

”Plenković je za sada ugušio desnu struju u stranci, ali oni su i dalje tu, a oni su ujedno i dalje nezadovoljni i čekaju svoju priliku za povratak o kojem govore na svim stranama. Predstavnici desne struje se sastaju na ručkovima i večerama, organiziraju razne tribine i planiraju povratak tražeći lidera, teško da će to biti Ivan Anušić kojega se često u tom kontekstu spominje, njega zapravo što se politike tiče zanima samo ona lokalna odnosno Slavonija, ali treba očekivati da bi HDZ-ova desnica u slučaju Plenkovićeva odlaska inzistirala na unutarstranačkim izborima na kojima bi sigurno imali svojeg kandidata.

Treba očekivati i da bi u takvim okolnostima oni možda bez Plenkovića i mogli postići određeni i ozbiljan rezultat, jer oni rade na terenu, a Plenkoviću terenski posao odrađuje Katičić i to u stranci nitko ne doživljava ozbiljno”, smatra naš sugovornik te napominje da bi u svakom slučaju premijerov odlazak u vladajućim redovima mogao izazvati sukobe, podjele na frakcije i razne trzavice koje bi zasigurno dospjele i u javni prostor te bi u tom slučaju nedvojbeno utjecale i na stabilnost HDZ-a na kojoj Plenković kontinuirano inzistira, mada vjerojatno ni sam nije posve siguran u to.









”Plenković se i u stranci i u Vladi okružio ljudima koji u HDZ-ovoj bazi nemaju gotovo nikakav utjecaj, on je sve u stranci i Vladi sveo na sebe, a to dugoročno nije dobro, jer proizlazi da mi kao najveća stranka u zemlji imamo kadrovskih problema, što ne može biti točno. Nemamo mi kadrovskih problema, već Plenković ima problema s kadrovima koji bi mogli biti bolji od njega, takvima se ne daje prilika, a budući da on na taj način gradi HDZ u slučaju eventualnog odlaska mogao bi uslijediti kaos”, zaključuje naš sugovornik.