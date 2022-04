TAJNA DONJEG RUBLJA BANDIĆEVE MILJENICE: ‘To je fetiš’! Najbliži suradnik odao ono što nitko nije znao

Autor: Daniel Radman

Borba za naslijeđe Milana Bandića u punom je jeku. Posvjedočio je to za Nacional njegov osobni tajnik Dragutin Ferenčak koji tvrdi kako dojučerašnji prijatelji bivšeg gradonačelnika – oni pod čijim je imenom skrivao imovinu – pokušavaju zadržati za sebe “cijeli kolač” koji im je povjeren.

Ferenčaka su neki mediji posprdno nazivali “šetačem pasa”, no on je bio Milanu daleko više od toga. Čovjek od povjerenja, zadužen i za one najosjetljivije poslove. Njihovo prijateljstvo trajalo je gotovo pola stoljeća, čak je i živio s Bandićima u njihovom luksuznom stanu u Bužanovoj ulici.

S obzirom da je bio upućen u najintimnije tajne obitelji, Ferenčak je ispričao i pikanterije, ne štedeći ni udovicu Vesnu, niti Bandićevu kći jedinicu Ana-Mariju. I jedna i druga klonile su se medija, kći je tek u jednom pristala govoriti, intervjue je davala samo kad joj je otac bio u utrci za predsjednika Hrvatske. “Moja Ana-Marija živi, vidite da za nju nitko ne zna, znači da je dobra cura. Inače, drugi bi na njenom mjestu prevrnuli Zagreb naopako”, izjavio je svojedobno ponosni otac.

‘Svi misle da mi je život bajka’

Posebno je bio ponosan na Ana-Mariju kad je 2012. godine diplomirala matematiku (smjer statistika) na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu(PMF), a nakon uspješno završenih fakultetskih obveza zaposlila se u jednoj informatičkoj tvrtki kojoj je godinama vjerna.

“Moje prezime klasična je priča, svi misle da mi je život zbog njega bajka. Ne mislim reći da mi nešto nedostaje, ali zbog sebe želim svima dokazati da se znam brinuti za sebe i da ne moram živjeti pod staklenim zvonom”, izjavila je o svom obiteljskom backgroundu za Večernji list.

Kupnja stana za keš

Ipak, neke stvari, koje si obični smrtnik ne može tek tako priuštiti, Ana-Marija si je mogla. Tako su mediji prije dvije godine problematizirali kupnju stana koji su njezini roditelji kupili za nju. Sporno je bilo to što je Vesna Bandić veći dio novca isplatila u gotovini, a taj novac nije bio vidljiv u Bandićevoj imovinskoj kartici.

Ferenčak je jučer otkrio još jednu pikanteriju, pa je tako spomenuo kako je Ana Marija samo u jednoj godini potrošila na Amex kartici vrtoglavih 670.000 kuna, uglavnom za donje rublje. Uglavnom na Victoria’s Secret. Imam te račune”, rekao je.

Fantasy grudnjak koštao 15 milijuna dolara

Kako je moguće potrošiti toliki novac na donje rublje, makar bilo ono Victoria’s Secret? Bez obzira na renome ovog brenda, ipak se tu ne radi o dizajnerskoj odjeći koja se plaća u tisućama eura, VS je tek nešto prestižnija konfekcija. Da je u teoriji ipak moguće potrošiti veći novac, potvrdio nam je Neven Ciganović, stilist.

“Kao što žene imaju strast prema torbama i cipelama, tako kod njih postoji i strast i za donjim rubljem, ali ako potrošite 670.000 kuna na veš, onda to već prerasta u fetiš. Jer tada se vjerojatno naručuju najskuplji komadi, odnosno nešto što izlazi pod ‘special edition’. Prosječan komad veša u VS se kreće od 80 do 150 dolara.





No ne treba zanemariti činjenicu da VS osim donjeg rublja ima i vrlo popularnu kolekciju badića i pripadujećeg asesoara za plažu, kao i sportsku kolekciju naročito popularnu kod mladih klijentica. VS također ima i svoju kozmetiku, i to po vrlo pristupačnim cijenama.

Kad se zbroje sve te kolekcije, nekom strastvenom potrošaču je vrlo lako potrošiti taj iznos kad i ako se malo zanese. Inače, u njihovoj kolekciji donjeg rublja svojedobno se našao i ‘Fantasy grudnjak’ optočen dijamantima. Sreća da ju ista strast nije ponijela 2000. godine kada je ‘Fantasy grudnjak’ koštao 15 milijuna dolara, vjerujem da bi gradski proračun istrpio puno veće gubitke”, prokomentirao je.