Tajanstvena HDZ-ovka došla na važnu EU poziciju: Nedavno je Plenkovića usporedila s Tuđmanom

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko nedavno je ponovno izabrana u čelništvo kluba Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, dok je predsjednik četvrti put s velikom većinom glasova postao Nijemac Manfred Weber.

To imenovanje nije promaknulo HDZ-ovcima, što nije čudno jer je sa zastupnicom Zovko njihova stranka dobila jednu od vodećih funkcija u Europskoj pučkoj stranci. No u vladajućim redovima kažu kako je zanimljivo to što je tako važna funkcija pripala Željani Zovko, a ne Karlu Ressleru ili Davoru Ivi Stieru koje je premijer Andrej Plenković na listi za nedavno održane europske izbore postavio na više mjesto.

Unatoč tomu, upućeni tvrde da premijer Plenković s kolegicom Zovko ima vrlo dobar odnos te da ona pripada krugu europskih zastupnika koji uživaju njegovo veliko povjerenje, zbog čega se možda i založio za njezin reizbor u čelništvo pučana.

Usporedila Plenkovića s Tuđmanom

I sama Zovko ponovnim se izborom za potpredsjednicu pohvalila navodeći kako je riječ o velikom priznanju za njezin minuli rad u Europskom parlamentu, u kojem se najviše zalagala za jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH, sigurnost i obranu na vanjskim granicama Unije te proširenje EU-a na zapadni Balkan. Upravo bi zalaganje za jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH te proširenje EU-a trebale biti vanjskopolitičke teme koje će obilježiti treći Plenkovićev premijerski mandat.

I time što je Zovko ostala zastupnica u Europskom parlamentu Plenković je poslao poruku da će se zalagati za nastavak europskog puta Bosne i Hercegovine, kao i za ostvarenje jednakopravnosti Hrvata u toj zemlji koji su dali potporu svojoj zastupnici Zovko na nedavno održanim izborima na kojima je osvojila više od šest tisuća preferencijskih glasova.









Potporu je Plenković na tim izborima kolegici Zovko dao i time što je osobno posjetio Mostar. S druge je strane i Zovko naučila da se u politici teško probiti bez laskanja pa je tako uoči izbora, gostujući na N1 televiziji, biranim riječima govorila o premijeru Plenkoviću.

“To što on čini povijesno je i ja sam izuzetno ponosna na to što nakon predsjednika Tuđmana imamo nekog tako poštenog, odlučnog i nekorumpiranog”, rekla je Zovko koja je karijeru u Europskom parlamentu počela graditi još 2016., nakon što su Plenković i Davor Ivo Stier odustali od svojih mandata i u Hrvatskoj preuzeli pozicije premijera i ministra vanjskih poslova. S Plenkovićem je Zovko imala dobre odnose i kada se kao kandidatkinja za europske izbore pojavila na zajedničkoj listi Domoljubne koalicije dok je predsjednik HDZ-a bio Tomislav Karamarko.

Minuli rad

Oni koji Željanu Zovko poznaju reći će da je ona kadar predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, čija je stranka njezinu kandidaturu za Europski parlament podržala na svim izborima na kojima je dosad sudjelovala, navodeći kako je njezin mandat u Bruxellesu neopisivo važan za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini jer ona time dobiva mogućnost izravnog lobiranja za poboljšanje ustavnopravnog položaja Hrvata u BiH.









Inače je Zovko ranije bila suradnica za odnose s javnošću u kabinetu člana Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda, a zatim i šefica kabineta člana Predsjedništva BiH. Zatim je imenovana veleposlanicom BiH u Francuskoj, a potom i u Španjolskoj. Karijeru je gradila i kao savjetnica za vanjsku politiku u kabinetu predsjedatelja Vijeća ministara BiH, nakon čega je opet imenovana veleposlanicom BiH, ali u Italiji.

Ubrzo potom postaje zastupnica u Europskom parlamentu, a tada počinje privlačiti pozornost hrvatskih medija, na čijoj se meti našla nakon presude hercegovačkoj šestorci zbog koje se obrušila na Haški sud naglašavajući da nije ispunio svoju zadaću te da odgovornost traži u narodima i da im nameće kolektivnu krivnju. Mediji su je propitkivali i zbog toga što je istodobno imala prijavljeno prebivalište u Mostaru i Splitu, no ona je tu priču vrlo brzo ugasila rekavši da ne vidi problem u tome što je državljanka Bosne i Hercegovine. Problem je u njezinim nastupima u EP-u vidio član Predsjedništva BiH Željko Komšić koji je svojedobno rekao da Zovko laže i potiče šovinizam jer je na raspravi Odbora za vanjske poslove EP-a o stanju u BiH izjavila da su se Turska i Islamska zajednica izravno umiješale u izborni proces u BiH pa je Komšić objavio pobjedu nad Čovićem. “Imali smo gospodina Erdogana koji je provodio kampanju godinu dana prije izbora.”

Razljutila Komšića

“Treba istaknuti da je Turska odigrala najveću ulogu u odabiru drugog člana Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda. Islamska zajednica BiH dala je naputak obiteljima za koga će glasati”, tvrdila je Zovko, što je razljutilo Komšića koji ju je prozvao za islamofobiju i šovinizam. Prozivali su bošnjački, pa i dio hrvatskih medija HDZ-ovu eurozastupnicu i onda kada je na društvenim mrežama slavila Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu, ali ona se ni na to nije previše osvrtala niti je to utjecalo na njezinu karijeru.

Ova Mostarka školovala se u Londonu, iz kojega se nakon završenog studija francuskog vratila u svoju rodnu zemlju i aktivirala u diplomaciji, a zatim i u politici, u kojoj je možda najveći uspjeh postigla u Europskom parlamentu pa je proglašena i najutjecajnijom hrvatskom zastupnicom u njegovu prošlom sazivu.

Tada je pak najutjecajnijim eurozastupnikom u vanjskim poslovima proglašen SDP-ov Tonino Picula, dok je HDZ-ovac Tomislav Sokol zauzeo prvu poziciju prema utjecaju u zdravstvu. Zovko je tada zauzela 19. mjesto na popisu sto najutjecajnijih zastupnika u EP-u od njih ukupno 705, pa nije čudno što se Plenković založio za to da i u ovom mandatu ostane u Bruxellesu.