‘TAJ DEČKO ĆE LETJETI NA GLAVU, ŠTO JE OVO?’ Milanović nagazio HDZ do daske, Plenkoviću će pozliti: ‘Bane je padao iz hrvatskog, čovjek ne zna jezik’

Autor: N.K

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na 14. konferenciji o održivom razvoju nakon čega je dao izjavu za medije.

Na početku se dotaknuo izbora u BiH.

“Ovo je fijasko, sramota, spomenik hrvatskoj pasivnosti i traljavosti.”





“HDZ nije jednako hrvatski narod”, dodao je. Navodi da je HDZ dobro prošao u županijama gdje su Hrvati.

“Opet je izabran Komšić, godinu i pol dana pokušavam vikati o ovoj temi. Uspiješ, vidiš da postoje planovi da se Hrvati marginaliziraju, uporno se ne provodi odluka Ustavnog suda – odluka Ljubić”, nastavio je predsjednik.

“Ako Plenković želi biti zaslužan za to, neka bude. Što je napravio Schmidt? On je zadnji dan donio neku odluku kojom je kao spasio Hrvate. Nigdje u tim odlukama nema reference na slučaj Ljubić, jer ako se na to referira, onda moraš maknuti Komšića”, rekao je Milanović.

“Katastrofa za hrvatsku politiku”

“Čović je dobro rekao: Plenković s ovim nema veze. Ja bih vjerovao Čoviću. Ovo je jedno veliko, drsko, bezobrazno ništa”, dodaje.

Ističe da je ovo katastrofa za hrvatsku vanjsku politiku. “Hrvatska je ovo mogla riješiti, djelovanjem prije svega Plenkovićeve vlade.”

“HDZ je prikupio orahe, zimnicu, fermentirano voće, to će trajati neko vrijeme”, dodao je.









Dodao je da će u sljedeće četiri godine Zagreb stati ili za prava Hrvata kao konstitutivnog naroda ili Hrvata tamo neće biti.

Osvrnuo se i na Željka Komšića, navodeći da on ne smije doći u mjesta gdje žive Hrvati. Čestitao je Denisu Bećiroviću i Željki Cvijanović.

“Prije 10 godina sam kao relativno blizak Komšiću i na čijim skupovima sam držao zapaljive govore, nagovarao Lagumdžiju da se on kandidira, ali se nije usudio jer se bojao poraza. Bećirović se nije bojao jednog poraza, a drugi put je pobijedio”, kazao je Milanović.









“Taj dečko će letjeti na glavu”

“U ovom slučaju smo pokazali slabost i atrofiju zahvaljujući Plenkoviću i njegovim trbuhozborcima”, dodao je.

Što se tiče Mostove inicijative da se Komšića proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj, kaže da se slaže u supstanci s tim.

Ponovno se osvrnuo i na Antu Bačića i ratnu školu. “Taj dečko će letjeti na glavu. Što je ovo? Bane je padao iz hrvatskog, čovjek ne zna jezik, ali postoje pravne službe. Zašto Banožić sebe nije predložio u ratnu školu?”

“Tjerate me da postupim kao Vrhovni zapovjednik i izbacim te od tamo, da uopće ne uđeš! Nudim ti da se povučeš, a ti si čvrst oko toga. Ministar citira Bibiliju i sve irelevantne stvari, osim Zakona”, dodao je.

“Mi ovdje razgovaramo o ozbiljnim prijestupima, a taj čovjek ne zna baš najbolje jezik”, kazao je na komentar ministra Marija Banožića da “njegovi” koriste vojne resurse za svoju relaksaciju. “Pitajte tog nepismenika tko još ide tamo?”

Predsjednik je komentirao i situaciju u VSOA-i. “Ja poznam Kindera. Banožić ne zna nikoga osim par lovaca i krivolovaca.”

“On je smijenio Burčula zbog sauna i teretane. Nema drugog razloga. Čista, primitivna, seljačka osveta kao u birtiji. Jesam li umirovio Kindera nakon svega ovoga? Nisam. Neki misle da sam trebao. Ali puštam čovjeka da postupa na vojnički način. Sad su Plenković i ekipa zbunjeni. Dakle, dok se ne riješe zaostaci koje ponavljač ima, jer nije dolazi na nastavu i nije slušao – ne možemo dalje. Njegov prijedlog za ravnatelja VSOA-e je za mene Plenkovićev prijedlog, ali u paketu”, rekao je Milanović, dodajući da to možda i ne bude najlošiji prijedlog, ali da se moraju riješiti zaostaci.

“Svatko tko pristane biti Plenkovićev lažni ambasador, kao lažni biftek, to radi po punoj svijesti da manipulira i zaobilazi zakon, moj potpis neće dobiti”, zaključio je Milanović.