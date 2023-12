Tabak uočio nelogičnost kod Dodikovih prijetnji: ‘Ne znam kako to misli izvesti’

Autor: I.G.

Čelnik bosanskih Srba, Milorad Dodik, uputio je prijetnje odcjepljenjem Republike Srpske (RS) od Bosne i Hercegovine, tvrdeći kako ima međunarodne prijatelje koji će spriječiti vojnu intervenciju u slučaju proglašenja neovisnosti.

U intervjuu za Televiziju RS (RTRS), Dodik je iznio plan o proglašenju samostalnog RS-a ukoliko visoki predstavnik za BiH, Christian Schmidt, nametne zakon o statusu i raspolaganju državnom imovinom, što bi moglo uslijediti u siječnju.

‘BiH ima ujedinjenu vojsku’

Dodik je izjavio da ne očekuje napad iz Federacije BiH, ali da će procijeniti odgovarajuće korake ako dođe do takve situacije. Izrazio je očekivanje da će EUFOR stati na međuentitetsku crtu i spriječiti dodir, dok je istaknuo da će “Amerikanci biti bijesni” i tražiti intervenciju, ali vjeruje da će prijatelji RS-a spriječiti takav ishod.

Ipak, ostaje nejasno kako Dodik planira izvesti odcjepljenje Republike Srpske bez stajaće vojske. O ovim tvrdnjama za portal Dnevno oglasio se analitičar portala Obris – Obrana i sigurnost Igor Tabak. U Dodikovam je planu uočio jedan veliki propust:

“BiH ima ujedinjenu vojsku, a Republika Srpska nema vlastite formacije. To je praktično puno teži postupak za izvesti nego verbalno, što god on pričao. Ne vidim kako je on sebi to zamislio”, rekao je Tabak.

Dodik: Srpski narod će odluke o sebi donositi samostalno https://t.co/SBFd6hKNFb — Argumenti.rs (@argumenti_rs) December 28, 2023







‘U jednom trenu će taj pištolj stvarno zapucati’

Slično mišljenje pružio je ranije za portal Dnevno i politički analitičar Davor Gjenero, koji je rekao kako Dodikove tvrdnje treba uzeti s dozom skepticizma.

“O tome da bi Dodik mogao bez intervencije odvojiti manji entitet jednostavno nema govora. On ima samo nekoliko prijatelja u inozemstvu. Jedan je njegov glavni sponzor Vladimir Putin, drugi je onaj koji ga podnosi, odnosno Aleksandar Vučić, a treći je Viktor Orban“, rekao je Gjenero i nadodao:

“To je obrazac piromana koji se poslije pridružuje vatrogascima. ne treba očekivati da će Dodik napraviti bilo što drugo osim što sada puno priča. Oko toga se ne treba uzrujavati, ali treba biti spreman, jer u jednom trenutku će taj pištolj kojim se maše od prvog čina predstave i stvarno zapucati. U tom trenutku treba biti spreman za odgovor. Oni pokušavaju preko njegove glave riješiti vlastite probleme, a on siromak toga nije svjestan”, rekao je Gjenero.