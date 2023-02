‘TA ME PRESUDA DOTUKLA, UNIŠTIO MI JE ŽIVOT!’ Procurila snimka jezivog pokušaja ubojstva u ljetnoj noći: ‘Nije bio pijan, ni drogiran, mislim da je to napravio namjerno’

U kolovozu prošle godine, nadzorne kamere u Dubrovniku, na ulazu u staru gradsku jezgru, snimile su pokušaj ubojstva.

Naime, 22-godišnjak je s mosta na Pilama bacio 26-godišnjeg Petra Mihaljevića koji je nakon pada jedva preživio. Šokantnu snimku objavio je Dnevnik Nove TV i možete je vidjeti OVDJE.

Mihaljević je ispričao kako je svemu prethodila prepirka, jer te večeri nije imao leda za dati mladiću koji ga je to tražio, pa kasnije zbog toga pokušao ubiti. Iako je nepravomoćno osuđen na tri, odnosno godinu i pol zatvora, još uvijek se čeka pravomoćna presuda, a počinitelj je još na slobodi.





‘Ranije sam ih viđao, ali se nismo družili niti sukobili’

“Pokušaju ubojstva prethodio je verbalni incident na Porporeli gdje sam radio na šanku, a mladići su oko ponoći došli po bocu vina i mineralne. Tamo nemamo hladnjak, ni ledomat, a došavši na posao nije me dočekalo dovoljno leda i nisam im ga mogao dati. Bacili su na šank 100 kuna, ali sam rekao da je cijena 120 te su dali još 100, a ja sam vratio 80 kuna.

Ranije sam ih viđao, ali se nismo družili niti sukobili, a kad su sjeli za stol mislio sam da je sve OK. Zatvorio sam oko 2 i došao kod prijatelja u “Fontanu” koji su zatvorili oko 4 sata te sam predložio da u Pilama sjednemo uz more, na mul. No, putem smo sjeli na zidić kraj Vrata od Pila i zapričali se, a tad su naišli oni mladići, vjerojatno na povratku sa zabave na Banjama.

Pozdravili su prijatelje iz Fontane, a jedan od njih, Blago P. je prišao i rekao da mu nisam dao leda pa sam mu objasnio kako ga i zašto nisam imao. Tad me je prvi put uhvatio za noge i pokušao baciti, ali sam se uspio povući jer izbjegavam sukobe i probleme. Iz te sam grupe poznavao jednog mladića, mislim da je on uhvatio Blaga za rukav, kao “ajmo ća” a on mu je odgovorio da je sve OK. I ja sam pomislio “OK, prošlo je” i nastavio priču s prijateljem, a Blago se nakon par koraka vratio i uspio me baciti s ograde mosta. Nije bio ni pijan ni drogiran, mislim da je to uradio namjerno”, kazao je za Dubrovački vjesnik mladi konobar Petar Mihaljević.

‘Osjećam se kao da imam 90 godina, a imam 26’

On se danas nalazi na rehabilitaciji u Veloj Luci na Korčuli, a prokomentirao je i činjenicu da je čovjek koji je to napravio još uvijek na slobodi.

“To me jako muči. Borim se, idem na fizikalne, dao sam milijun posto sebe da preživim. Dok sam bio u induciranoj komi, prognoze su bile da se neću izvući ili da ću biti invalid. Ja se borim, ne znam hoću li se uspjeti vratiti na ono što sam bio. Ta me presuda dotukla, depresivan sam postao. Uništio mi je život. Zar jedan uništeni život tako malo vrijedi? To mi nije jasno nikako”, kazao je.

Posljedice divljačkog čina vrlo su teške, pa Mihaljević ima teške ozljede kralješnice te se teško kreće.









“Osjećam se kao da imam 90 godina, a imam 26. Imam traume, noćne more, pijem tablete. Zbog bolova u kralješnici na lijevo uho ne čujem 90 posto”, rekao je Mihaljević.