‘TA ČINJENICA MIJENJA PERCEPCIJU HRVATSKE!’ Plenković najavio povijesnu promjenu: Stiže nova era, a proračun donosi povišice za dio građana

Autor: Dnevno.hr

U Banskim dvorima u tijeku je sjednica Vlade. Ministri su na njoj raspravljali o nacrtu prijedloga proračuna za narednu godinu. Premijer je na početku sjednice otkrio tri važna cilja proračuna, prvog koji će biti izražen u eurima.

“Ovo je prvi proračun koji ćemo usvojiti u vrijeme kad će RH bit članica Šengena i europodručja. Ta činjenica mijenja percepciju Hrvatske i utjecat će na naš razvoj”, rekao je premijer na početku sjednice. Dodaje je i da je Hrvatska zadržala političku stabilnost što joj omogućuje da provodi reforme uz potporu europskih fondova i NPPO-a. “Zbog toga je i projekcija rasta od 7,5 dobra i malo je skromnija do onoga što o nama govore međunarodne financijske institucije. Zbog toga možemo biti ponosni na ovu 2022.”, kaže Plenković.

Vlada po njegovim riječima s početka sjednice vlade s koje će danas u sabor biti upućen prijedlog proračuna za 2023. godinu, želi da proračun za 2023. bude i dalje u funkciji ublažavanja krize izazvane covidom, inflacijom i drugim ugrozama standarda građana kako bi se on očuvao, ali i “dobrog funkcioniranja gospodarstva kako bi se sačuvao gospodarski rast i razvoj”.





‘To mijenja međunarodni položaj Hrvatske’

“Vlada želi omogućiti sigurnost građana, uz nastavak rasta plaća i mirovina. U tom smislu, Plenković napominje da je u proračun uračunata povišica za zaposlene u javnom sektoru dogovorena sa sindikatima. Novi proračun donosi se u kontekstu ublažavanja krize zbog covida, ruske agresije na Ukrajinu i njezinoga učinka na cijene energenata i hrane, inflaciju i poremećaje u opskrbnim lancima, ali odnosi se i na vrijeme u kojemu će Hrvatska biti članica i euro područja i šengenskog sporazuma”, rekao je Plenković.

Kako je rekao, to mijenja međunarodni položaj Hrvatske i utječe na budući ekonomski i gospodarski razvoj. Politika upravljanja javnih financija prije covid krize dovela je po njegovim riječima do toga da Hrvatska iz proračunskog manjka prijeđe u višak, kreditne agencije joj dignu rejting u investicijski, a sve je to postignuto u uvjetima snažne političke stabilnosti.

Vladina projekcija rasta za ovu godinu od 5,7 posto je, kaže Plenković, skromnija od očekivanja međunarodnih ekonomskih i financijskih institucija. Za iduću godinu vlada projicira rast BDP-a od 0,7 posto. Nakon toga, za 2024. projicira se rast od 2,7, a u 2025. godini 2,6 posto. Stoga je, kaže Plenković, iduće godina “prijelazna i specifična u pogledu rasta”. Završetak saborske rasprave o prijedlogu proračuna za 2023. godinu Plenković očekuje do kraja mjeseca studenoga.