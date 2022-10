‘TA CESTA NE VODI NIGDJE, NIKAD NEĆEMO PRISTATI NA DIKTAT OVAKVOG ZAPADA!’ Ruski predsjednik otkrio ‘dva izbora’ za čovječanstvo i pozvao Zapad da ‘poradi na budućnosti’

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti u četvrtak oko 16 sati, prema našem vremenu, na panelu moskovskog think-tanka Valdaia, u obraćanju koje je najavljeno samo dan nakon što je Putin videovezom nadgledao vojnu vježbu silovitog nuklearnog udara.

Kremlj je potvrdio kako će se Putin danas obratiti javnosti, što će se dogoditi na panelu moskovskog think-tanka Valdai, na kojem će neovisni novinari i analitičari iz zapadnih zemalja moći postavljati pitanja.

Svake godine vas čekamo s nestrpljenjem, no ove godine posebno. Puno je tema o kojima se može razgovarati”, rekao mu je voditelj u početnom obraćanju. a onda se Putin obratio forumu.





‘SAD destabilizira svijet’

Zahvalivši se svima na dolasku, izrazio je zadovoljstvo i kazao kako SAD destabilizira svijet.

Kao što vidimo, svjedočimo i uništavanju plinovoda u Europi. To je opasno. To je ono što vidimo da se događa”, kazao je ruski predsjednik.

“Ova igra je opasna, smrtnosna, prljava. Oni koji postavljaju pravila misle da drugi nemaju pravo na svoj jedinstveni put”, kazao je Putin o “igri Zapada”.

‘Čovječanstvo ima dva izbora’

Potom je podsjetio na ruski prijedlog te kazao kako čovječanstvo ima dva izbora.

“Želio bih podsjetiti na ruski prijedlog našim zapadnim partnerima. On je gurnut u stranu. Čovječanstvo ima dva izbora: ili ćemo nastaviti s problemima koji opterećuju sve ili ćemo raditi zajedno. Ja vjerujem u zdravu pamet, uvijek sam”, rekao je Putin.

“Oni potpiruju rat u Ukrajini, eskaliraju provokacije oko Tajvana, destabiliziraju svjetska tržišta hrane i energije. Što se posljednjeg tiče, nije bilo namjerno, u to ne sumnjamo, bilo je to zbog sistemskih grešaka”, kazao je.









Ruski predsjednik je pozvao Zapad da poradi na zajedničkoj budućnosti s Rusijom. Putin tvrdi da Zapad svijetu “nameće svoje vrijednosti, potrošačke modele, te nastoji standardizirati modele”.

O klimatskim promjenama i kulturi otkazivanja

Osvrnuo se potom i na klimatske promjene, navodeći da te teme više nisu na naslovnicama medija, ali su i dalje problem.

Govorio je i o obrazovanju i kulturi otkazivanja.









“Kultura otkazivanja je zapravo otkazivanje kulture”, dodao je.

U nastavku govora je opet kritizirao Zapad. “Nacisti su palili knjige. Zapadni naprednjaci zabranjuju Dostojevskog i Čajkovskog. Cancel kultura uništava sve ono što je kreativno”, rekao je Putin, pa nastavio:

“Povijest će sve ispraviti i neće otkazati velike povijesne ličnosti nego one koji misle da mogu s kulturom raditi što hoće. Proći će godine i nitko im se neće sjećati imena, a svi će sjećati Dostojevskog, Puškina…”

‘Dva Zapada’

Potom je ponovio da je cilj modela zapadne globalizacije uspostaviti svjetsku dominaciju, i to putem neokolonizacije, što je teza koju je ove godine više puta ponovio.

“Htio bih podsjetiti da je multipolarni svijet jedina šansa za Europu. Ova autonomija Europe je vrlo ograničena”, rekao je Putin dodavši da nema nikakve stabilnosti.

“Kako da razgovaramo s njima? Nije jasno”, rekao je Putin i dodao da se potpisani međunarodni ugovori krše.

“To je kriva politika. Cesta koja ne vodi nigdje. U ovoj situaciji, Rusija nikad sebe nije smatrala neprijateljem Zapada. Moramo razumjeti da su dva tipa Zapada. Postoji Zapad tradicije, uglavnom kršćanske ali i islamske. Ovaj Zapad nam je blizak, imamo iste korijene. Ali postoji neokolonijalni, Zapadni, neoliberalni Zapad. Rusija nikad neće potpisati mir s diktatom ovakvog Zapada”, rekao je Putin.

Poruka NATO-u

Zatim je poslao poruku NATO-u.

“Mi pokušavamo surađivati s velikim zemljama, ali tu je NATO. Imamo poruku za NATO: prestanimo biti neprijatelji, hajdemo živjeti u harmoniji. Idemo u dijalog, u mir”, rekao je Putin.

“Stalno se radi pritisak na nas. Koji je cilj? Cilj je napraviti Rusiju ranjivom i od nje napraviti alat za postizanje njihovih ciljeva. To je to, svi su sredstvo. A oni koji se ne slažu, koji nežele biti oruđe, protiv njih se uvode sankcije, ekonomske restrikcije. To nije prošlo što se tiče Rusije i nikad neće. Rusija ne izaziva Zapadne elite. Rusija traži samo svoje pravo da se razvija. Rusija ne želi napraviti bipolarni svijet, ne želi vladati svijetom”, rekao je Putin.

Uskoro više….

Govor koji ‘će se analizirati, čitati i čitati’

Ovdje pratite Putinov govor uživo

Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik koji je jučer govorio na panelu Valdaija, rekao je da će se ‘raditi o velikom govoru, a nakon njega uslijedit će diskusija’.

Prema press službi Kremlja, 111 stručnjaka, političara, diplomata i ekonomista iz 41 zemlje sudjeluje na sastanku Valdajskog kluba 2022. godine. Ističe se da su promijenjena geopolitička situacija i obnova sustava partnerstva Rusije utjecali na geografsku zastupljenost pozvanih.

Sudionici iz zemalja Bliskog istoka i Magreba, Azije , Latinske Amerike , Afrike i ZND – a ove su godine znatno šire zastupljeni . Dodaje se da istovremeno na sastanku sudjeluju i predstavnici niza zapadnih zemalja. piše RIA.

Putinov tajnik Peskov najavio je kako će se govor ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji će održati u četvrtak u diskusijskom klubu Valdaj, analizirati, čitati i čitati još nekoliko dana.