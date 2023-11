Svjetski mediji bruje: Je li to Grlić Radman pokušao poljubiti njemačku ministricu u usta

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Kamere su zabilježile, a mediji prenijeli neugodan trenutak u kojem je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman pokušao rukujući se i poljubiti njemačku kolegicu Annalene Baerbock.

Neugodan trenutak kamere su zabilježile na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu na kojoj je sudjelovao i Gordan Grlić Radman. Dogodilo se to u trenutku kada su pozirali za grupnu fotografiju, a ministar je stajao do njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock. U jednom se trenutku, pružajući ruku, nagnuo na poljubac, no Baerbock se izmaknula. Trenutak je ipak ostao zabilježen i sad ga prenose i svjetski mediji.





03.11.2023.

dr. sc. Gordan Grlić Radman,

ministar vanjskih i europskih poslova

(02.11.2023.) pic.twitter.com/k20F8nZEFo — 🎖 🅽🅴🅲🅹🅴🅿🅸Š🅰 🎖 (@RashoVeljkov1) November 3, 2023

Njemački Tagesschau, koji je dio javne televizijske mreže ARD, piše među ostalim o ogorčenim komentarima korisnika na društvenim mrežama. U tekstu podsjećaju da je “aktivistica za ženska prava Rada Borić opisala to kao potpuno neprimjerenu gestu”, a zastupnica Ivana Kekin rekla je da je Grlić Radman osramotio ne samo sebe nego i sve Hrvate.

Ministrica brzo vratila

Na incident se osvrnuo i Spiegel koji se u podnaslovu pita je li to hrvatski ministar pokušao poljubiti njemačku ministricu u usta. Dodaju da je gesta Grlića Radmana bila prebliska za Baerbock. Naslov su intonirali u smislu “napada hrvatskog ministra poljupcem” i “brzog uzvrata ministrice”.









Podsjećaju da se na incident osvrnula i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor koja je na X-u napisala da se i nasilno ljubljenje žena isto zove nasilje.

BBC piše da je hrvatski ministar vanjskih poslova neugodnim trenutkom i pokušajem poljupca izazvao kontroverzu, no podsjećaju da je Grlić Radman kasnije objasnio da se radilo o “toplom, ljudskom pristupu kolegi” te se ispričao za ono što se moglo shvatiti kao “neugodan trenutak”.