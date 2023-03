‘SVJESNI SMO DA ĆE SVAKI DAN BITI NEKI MALI PROSVJED!’ Plenković se hvalio u Istri, ponosan do neba: ‘HDZ treba i dalje voditi Hrvatsku’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u petak na obilježavanju 33. obljetnice HDZ-a Istre, gdje je kazao kako su pred strankom tri izborna ciklusa u svega 12 mjeseci, kada će imati što pokazati građanima, dok će s druge strane svjedočiti svakodnevnom nametanju krize ili problema od strane oporbe.

“Svjesni smo da će svaki dan biti neki mali prosvjed, neka kriza i neka tema od strane oporbe”, rekao je Plenković na svečanosti.

Dodao je kako HDZ treba i dalje predvoditi Hrvatsku jer, ističe “ne vidi nikakvo alternativno rješenje koje bi nudilo građanima više od onoga što radimo mi”.





Plenković: ‘Istarska županija imati najviše koristi od eura i Schengena’

Plenković je kazao i kako će upravo Istarska županija imati najviše koristi od eura i Schengena te da će za deset dana Schengen biti kompletiran jer će se primijeniti i za zračne luke. Osim toga, istaknuo je kako se to ne događa slučajno, već “isključivo zbog reformi koje je Vlada poduzela i zbog kriterija koje je ispunila, odnosno vanjsko-političkog ponašanja gdje je ostvarila te ciljeve”.

Potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković kazao je kako je upravo Istarska županija najtvrđa izborna jedinica za HDZ te je ocijenio kako “nije lako biti HDZ-ovac u Istri”.

“Danas smo međutim ponosni na to i srce nam je veliko. Uspješno vodimo Hrvatsku prepunu infrastrukturnih projekata, posebno u Istri. Govorili su o nama – ‘HDZ ne voli Istru, HDZ ne voli Rijeku i da HDZ ne voli krajeve u kojima lokalno nije na vlasti’. No, svojim djelima i postignućima to smo demantirali i nabili smo im velike komplekse”, naglasio je Butković.

‘To se mora znati, jer se zaboravlja’

Dodao je da “dok su oni bili na vlasti, i IDS, i SDP, zaustavljen je istarski ipsilon, dok je HDZ 2016. godine s BINA Istrom opet pokrenuo taj projekt”.

“To se mora znati, jer se zaboravlja. Neki ljudi koji obnašaju visoke dužnosti, poput predsjednika države i nekadašnjeg premijera Zorana Milanovića, zaustavili su taj projekt.

Uspješno vodimo Hrvatsku sve ove godine i ponosni smo na sve ono što činimo u Istri. Ostvaruju se veliki infrastrukturni projekti u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Istri”, poručio je Butković.