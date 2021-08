SVJEDOK USMRĆIVANJA LABUDA OGORČEN: ‘Kako je moguće da je sve nesretan slučaj? Skok je bio ciljan, uz bodrenje publike!’

Autor: L.B.

Protekle nedjelje poslijepodne u Skradinu brojni su mještani i gosti svjedočili ružnom događaju, koji je rezultirao usmrćivanjem labuda, o kojem smo pisali.

Međutim, sada se oglasio i svjedok nemilog događaja, koji je vidio mađarskog turista kako skače s jahte na labuda. Naime, kontaktirao je portal ŠibenikIN te u nevjerici zbog činjenice da je, prema policiji, sve bio nesretan slučaj, rekao:

“Zanima me, ako sam zvao 112 te policiju da im prijavim cijeli slučaj koji se ispred mene odvio, kako je onda moguće da se izvede zaključak da je sve bio samo nesretan slučaj. Rečeno mi je iz policije da će me kontaktirati jedan inspektor, no to se do ovoga trenutka nije dogodilo. Svi su prisutni vidjeli da nije bio nesretan slučaj, već da je skok bio ciljan, uz bodrenje publike s broda, što je završilo kobno za labuda”, kazao je svjedok.

Svjedok događaja ne miri se s odlukom policije da nema elemenata kaznenog djela.

Ipak će ponovno zvati DORH

Nakon što se ŠibenikIN ponovno obratio policiji, kazali su da će ipak kontaktirati svjedoka i saslušati njegovu stranu priče.

“Kontaktirat ćemo svjedoka da nam da iskaz te ćemo ponovno zvati Državno odvjetništvo da vidimo koje korake dalje poduzeti ako bude potrebno”, kazao je glasnogovornik policije Šime Pavić.

Podsjetimo, u Skradinu je u nedjelju poslijepodne Mađar skokom s jahte usmrtio labuda, a, prema riječima čitatelja ŠibenikIN-a, sve je vidjelo dvadesetak ljudi koji su se u tom trenutku našli na rivi. Po dojavi, policija je izašla na teren te utvrdila da nema elemenata kaznenog djela.