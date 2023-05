SVJEDOK PERNAR IZ ZAMBIJE: ‘Prijete mi da me čeka kazna kad se vratim u Hrvatsku!’ U ponedjeljak suđenje. ‘Tomašević, Benčić i Kekinica ih brane’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar redovito izvještava s ‘prve crte’ u Zambiji gdje traje suđenje hrvatskim državljanima zbog sumnje u trgovinu djecom iz Konga.

Ovaj je bivši istaknuti član Živog zida i službeno postao svjedok na suđenju, a na platformi Telegram opisuje svoje dojmove fanovima i pratiteljima.

U četvrtak piše da je izložen neviđenim napadima od onih koji javno brane optužene Hrvate u Zambiji.





Zavapio pred fanovima

“Bijes onih koji u javnom prostoru brane optužene za trgovinu djecom u Zambiji je sve veći. U početku su me ignorirali, potom su me ismijavali, nakon toga su me počeli napadati za sve i svašta, čak su i nekakve homo i trans udruge digle kaznene prijave protiv mene zbog transfobije. Međutim, u posljednje vrijeme krenuli su i s prijetnjama u stilu da se pazim kad se vratim u Hrvatsku, da me čeka kazna zbog onoga što radim, da me treba maknuti i slično.

Takvima bi se htio posebno obratit, prije svega, nikakve prijetnje i zastrašivanje me ne mogu pokolebati niti spriječiti moje svjedočenje.

Drugo ne manje važno, zastrašivanje svjedoka ili prijetnje upućene njemu su kazneno djelo.

Treće, motivi ljudi koji brane optuženike po mom sudu nisu humanitarne naravi.

Članovi obitelji ih brane jer su u srodstvu s njima, da nisu, sumnjam da bi javno nastupali u medijima i govorili da nisu krivi.

Tomašević, Benčićka, Kekinica i slični ih brane jer se na optuženičkoj klupi nalazi njihov stranački kolega. Ako se oni osude za trgovinu djecom, to će biti jako nezgodno za Možemo, a s druge strane i Mile Kekin bi mogao ostat bez gitariste na koju godinu.









Mediji ih brane jer ideološki podržavaju političku opciju kojoj pripada optuženi i jer su mu davali nagrade za LGBT osobu godine i zato u nedostatku pravnih argumenata svako dovođenje u pitanje postupaka optuženih nazivaju homo/transfobijom i rasizmom.

Što se tiče onih koji koriste govor mržnje i prijetnje protiv mene, definitivno se ne radi o humanitarcima u stilu Majke Tereze nego ljudima koji spadaju u sferu socijalne patologije”, ističe Ivan Pernar.

Podsjećamo, osmero hrvatskih državljana uhićeno je u prosincu prošle godine u Zambiji zbog sumnje da su pokušali posvojiti djecu iz DR Konga. Iz te su države posvojenja djece – zabranjena…