SVJEDOCI TVRDE DA SU VIDJELI MATEJA! ‘Mislili smo da je beskućnik, nosio je preveliku jaknu’: Iz Obalne straže nemaju utješnih riječi

Autor: N.K

Novinarka Provjerenog Nove TV tvrdi kako je u ponedjeljak je doznala da postoje svjedoci koji su Mateja vidjeli u Rumi koja je od Beograda udaljena oko 60 kilometara autocestom i gotovo sat vremena vožnje.

Neki od svjedoka, s kojima je razgovarala, sve su prijavili policiji i dali iskaz.

“Pomislili smo da je skitnica”

“U prvim satima Nove godine, oko 3:30 u centru Rume sreli smo mladića izrazito plavih očiju i kose. Na glavi je imao kapicu i nosio je jaknu koja mu je bila poprilično velika. U prvi mah smo pomislili da je skitnica. Obratio nam se, a govorio je splitskim naglaskom”, kazao je jedan svjedok reporterki Provjerenog Nove TV.

Kad su čuli da je mladić proglašen nestalim, sve su prijavili policiji.

“Ako je upao u rijeku, moguće da je već u Dunavu”

Ranije se oglasio i zapovjednik Obalne straže u Beogradu Vladica Zdravković koji je komentirao nestanak Mateja Periša, 26-godišnjaka iz Splita koji je s prijateljima u Beogradu čekao Novu godinu.

Iako se on još uvijek vodi kao nestala osoba, Zdravković kaže kako je pretpostavka da je on upao u rijeku. Nažalost, ako je to točno, šanse za njegovo preživljavanje su gotovo nikakve. “Temperatura vode je od četiri do pet stupnjeva, a brzina struje je 10 kilometara na sat”, rekao je zapovjednik.

Zdravković se ispričao roditeljima što to mora reći pred javnosti, ali da je Matej najvjerojatnije već u Dunavu te da bi se tijelo moglo pojaviti na površini za četiri do pet dana.