Svinjogojcima stiže hitan poziv, prijete pomutnjom: ‘Nismo se bojali ni tenkova’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Poljoprivrednici prosvjeduju već osmi dan tražeći od Ministarstva da udovolji njihovim zahtjevima, dozvoli klanje na objektima i trženje zdravog svinjskog mesa.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je jutros u Banskim dvorima sastanak s članovima Vlade i predstavnicima nadležnih institucija u vezi suzbijanja afričke svinjske kuge.





Ministrica Marija Vučković i predstavnici dviju Komora te Veterinarskog instituta bili su na sastanku.

Vučković: Afrička svinjska kuga je pod kontrolom

“Situacija je, što se tiče bolesti, pod kontrolom. Jučer nismo imali potvrđenih slučajeva svinjske kuge. Posljednjih desetak dana imamo tri potvrđena slučaja, sva tri u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stručnjaci su potvrdili dobru epidemiološku situaciju, no i dalje je treba pratiti”, rekla je ministrica na početku. Govoreći o naknadi štete gospodarstvima rekla je da je do jučer isplaćeno 1209 zahtjeva te 7.100.000 eura. Dodala je i je još 250 zahtjeva u obradi.

Lorena Jemeršić s Hrvatskog veterinarskog instituta rekla je da je došlo do stagnacije svinjske kuge u Hrvatskoj. “Od 22 posto pozitivnih danas smo spali na tri posto što je drastičan pad. Situacija je pod kontrolom, no opreza nikad dosta jer je virus izuzetno otporan na okolinu, a može dugo preživjeti i u namirnicama svinjskog porijekla, u smrznutom svježem mesu može godinama biti infektivan, a u šunki do 400 dana”, rekla je.

Ivan Zemljak iz Hrvatske veterinarske komore istaknuo je nitko neće zabraniti držanje svinja ni svinjokolje, no to mora biti u kontroliranim uvjetima, gospodarstva se moraju pridržavati mjera.

Vučković: Prosvjednicima stiže hitan poziv iz Zagreba

Ministrica je zatim odgovarala na pitanja novinara. Komentirala je izjave svinjogojaca koji tvrde da im je najavljen sastanak s izaslanikom Vlade.









“Nisam direktno razgovarala s njima, žao mi je ljudi koji prosvjeduju, imaju različite probleme i mi u Ministarstvu želimo uvijek odgovoriti na njih, ovo je bila teška godina i za ratare. Što se tiče poziva na sastanak ne može se odgovoriti na neformalni poziv koji dođe ujutro ‘dođite do 11:59 na to mjesto’. To je tako kako je, naša obveza je razgovarati s njima, potvrđujem da će se Ministarstvo poljoprivrede obratiti pozivom na sastanak u najkraćem roku”, rekla je Vučković.

Tvrdi, sastanak koji zazivaju mnogi treba biti i bit će u Zagrebu.

“Ministarstvo poljoprivrede će danas na sastanak pozvati sve one koji su zainteresirani za ovu problematiku, koji legitimno zastupaju prosvjednike”. Odbacuje insinuacije da će ovo naštetiti HDZ-u na izborima.

Tko odlučuje kada će biti svinjokolja?

“Mjere propisuje struka. Moramo pregovarati s EK-om i drugim državama članicama jer se bolest prenosi. Datume ne mogu jamčiti, previše poštujem propise, no znam da sadašnji epidemiološki tijek govori u prilog našim očekivanjima da ćemo brzo moći olakšati mjere”, rekla je ministrica o tome tko odlučuje kada će biti svinjokolja.

Lorena Jemeršić je rekla da je virus jako otporan, no nije opasan za zdravlje čovjeka ili drugih životinja. Opasno je što je otporan i u suhomesnatim proizvodima ako meso nije termički obrađeno prema propisima.









“Opasno bi bilo da ljudi sad bez kontrole krenu ubijati svinje, smrzavati meso – takvi otpatci mogu biti izvori daljnje zaraze za svinje. Nekad je dovoljan jedan sendvič da se izazove svinjska kuga, kao što je bio slučaj u Belgiji”, pojasnila je.

Što ako prosvjednici odbiju doći u Zagreb?

Novinari su ministricu pitali i što ako svinjogojci odbiju doći u Zagreb na sastanak.

“Pokušat ćemo doći do svakog prosvjednika, ako oni odbiju poziv u Ministarstvo za zajedničke razgovore, mi ćemo razmotriti njihove pojedinačne zahtjeve i predložiti termine”, rekla je ministica Vučković.

Prosvjednici prijete: Traktori mogu po blatu, policija može samo trčati

Milenko Bilić iz Stožera za obranu hrvatskog sela na Graničnom prijelazu Županja komentirao je koji će biti njihovi daljnji koraci ako opet ne dođe do dogovora s Vladom.

“Nadamo se da će pobijediti zdrav razum. Situacija je iz sata u sat sve gora, sve su napetiji, ne vidimo svrhu svega ovog kad je svaki dan u Hrvatskoj sve gore. Kamioni žive svinje odvoze u nepoznatom smjeru, a meni brane da tri kuće dalje kupim živu svinju. Traktorima možemo i preko oranica, blata, policajci mogu samo trčati po tom blatu. Neka nam kažu da imamo rok od 10 dana za poklati svinje, mi idemo kući. HDZ je uništio sve firme, sva gospodarstva, sad su krenuli u uništavanje sela.”

Rekao je i da bi u pregovore mogli prizvati ministra branitelja Tomu Medveda.

“Među nama ima invalida i dragovoljaca, djece hrvatskih branitelja, pa neka i on apelira jer svi znamo na što smo mi branitelji spremni. Nismo se bojali tenkova, zašto bismo se danas bojali izaći na autoput i pruge i izazvati kaos i pomutnju u Hrvatskoj?”, rekao je.

Mi nećemo sigurno krenuti na našu policiju, zaključio je na kraju za N1.