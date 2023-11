Svinjogojci izlaze na ulice: Prijeti žestoka blokada, traktorima će stati na granice

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Za danas u 10 sati najavljen je početak blokade prometnica i graničnih prijelaza slavonskih poljoprivrednika koji su nezadovoljni Vladinim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge.

“Traktori na cesti ostaju dok se ne ispune naši zahtjevi”, najavio je sinoć u emisiji Otvoreno Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela.





“Od graničnih prijelaza do autoputa, može doći čak i do blokade pružnih prijelaza. To ćemo još vidjeti. Kakva bude bila dinamika Ministarstva poljoprivrede i Vlade RH, tako ćemo se i mi sukladno tome ponašati”, rekao je.

Blokada graničnih prijelaza

Govoreći o blokadi graničnih prijelaza kazao je: “Imamo Orašje-Županja, Tovarnik-Ilača, autoput Nova Gradiška, kod Babine Grede. Što se tiče pružnog prijelaza to je Vinkovci-Zagreb, pa ćemo vidjeti”.

Traktori su na cesti i bit će dok se ne ispune uvjeti, dodao je.

Mladen Pavić, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede izjavio je da je afrička svinjska kuga vrlo opasna bolest, za koju nema ni lijeka niti cjepiva.

“Jedina moguća metoda u suzbijanju bolesti su metode koje provodimo već peti mjesec. Žao mi je da ljudi koji su izašli na cestu troše gorivo, svoje vrijeme i nasjedaju na laičke priče pojedinaca oko afričke svinjske kuge. Ministarstvo je od prvog dana poduzelo sve mjere oko afričke svinjske kuge koje su mu na raspolaganju. Znam da će se i politika umiješati, već se javlja. Nema drugih metoda i nikakvih uvjeta i pregovora oko ovoga”, poručio je.