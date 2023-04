SVIMA JE UTJERAO STRAH U KOSTI! Nerješiv problem za HDZ-ovce: Boje ga se kao samog vraga, nitko mu ne želi stati na put

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Uvrede između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića odavno su prestale biti vijest, čini se da je njihova uobičajena komunikacija, puna uvreda i udaraca ispod pojasa, prihvaćena kao dio njihove svakodnevne komunikacije, koja je u svakom slučaju srozala demokratske standarde političkog komuniciranja u Lijepoj Našoj, koja ionako svako malo pada na testovima iz demokracije. Oni koji dobro poznaju premijera Plenkovića i njegova rivala s Pantovčaka Zorana Milanovića reći će kako načelno između njih dvojice nema neke velike razlike, ni ideološki ni karakterno, i da je baš to razlog zbog kojega se njih dvojica prepiru demonstrirajući vlastitu taštinu u političkom igrokazu za narod koji jedva spaja kraj s krajem. Nisu Plenković i Milanović politički amateri, stoga bi se lako moglo pomisliti kako je daleko od očiju javnosti ovaj njihov igrokaz vrlo dobro izrežiran, jer dok se njih dvojica svađaju i time privlače pozornost medija, malo tko pita gdje su reforme i što je s gomilanjem afera.

I jednom i drugom velikom vođi ovi sukobi po svemu sudeći idu u prilog, a oni se u konačnici vode iz zajedničkog interesa, onoga koji se može opisati kao borba za opstanak na vlasti. Svoju borbu za opstanak, odnosno za treći mandat Plenković bi trebao voditi na idućim parlamentarnim izborima – neovisno o tome hoće li se oni održavati iduće godine u ožujku, odnosno prije europskih izbora, ili pak krajem ljeta, nakon što se doznaju detalji vezani uz preraspodjelu europskih fotelja.

Zajednički interes

Uz to što će se Plenković na nadolazećim parlamentarnim izborima morati boriti za još jedan mandat, on će morati voditi borbu i za svoj HDZ koji je kadrovski devastiran do te mjere da se dio iskusnih članova pita kako će i s kime sastaviti liste za sve izborne jedinice, posebice za one krizne baze kao što su Dalmacija i Vukovarsko-srijemska županija. Svjesni su u vladajućim redovima da se na ankete koje im jamče stabilnost kada je riječ o parlamentarnim izborima ne mogu previše osloniti, baš zbog toga Plenković se okreće provjerenoj strategiji pa nudi naciji takozvanu politiku stabilnosti donoseći mjere za socijalno ugrožene građane, no tu je Milanović koji ne bira riječi vrijeđajući ga, pri čemu mu zapravo na jedan način i pomaže da on doista dokaže svoju stabilnost. Premda su Milanovićevi istupi nerijetko rubni, on je jedan od najpopularnijih političara u zemlji i mnogi će reći da je to baš zato što se usudi HDZ-ovcima reći da su kriminalci, ali i prozvati one sa svoga ideološkog spektra udarajući ih napadački ravno u glavu. Sve to možda i jest točno, no puno toga u svojoj popularnosti Milanović može zahvaliti izostanku parlamentarne oporbe, pri čemu se on doista i jest nametnuo kao jedina relevantna oporba premijeru Plenkoviću, kojemu zaista jedini i jest dorastao. Nije, međutim, Milanović samo dežurni oporbenjak s Pantovčaka, on je i populist koji s jedne strane predstavlja neformalnog vođu pogubljene desnice, s druge strane privlači one koji vjeruju da je on, takav kakav je, barem iskren, a s treće strane uza se ima i ljevicu koja ionako nema koga drugoga ponuditi hrvatskoj politici. Svjestan svih tih svojih osobnosti koje je spojio u jedan karakter i ponudio u ovom mandatu, Milanović već neko vrijeme vodi kampanju za novi mandat, odnosno za još pet godina na Pantovčaku. Zanimljivo je primijetiti kako je predsjednik posljednjih tjedana ublažio i dozirao svoju prorusku retoriku, što nije nezamijećeno prošlo ni u HDZ-u, u kojem kažu da je ovo Milanovićevo ponašanje početak predizborne kampanje. Očekuje se da će se Milanović u pogledu vanjske politike, a posebice kad je riječ o ratu u Ukrajini, dodatno primiriti, a usporedno s time valja očekivati udare na domaćoj političkoj sceni. Naravno da će mu u predsjedničkoj kampanji koju je otpočeo glavna meta biti premijer Plenković, baš kao što će Plenkoviću u njegovoj kampanji glavna meta biti Milanović. Takvi napadi vrlo će vjerojatno srozati institucije čije funkcioniranje ovisi o njihovoj suglasnosti, ali njih dvojicu za to ni sada nije previše briga.





Lov u mutnom

U Milanovićevu timu poručuju da on doista nije nesklon borbi za još jedan mandat i da će ona zasigurno biti bazirana na domaćim političkim aktivnostima. Zanimljivo je što Milanović, sve i da želi, nema koga drugog napadati osim Plenkovića i HDZ-a, njegova pozicija intrigantna je utoliko što on nema protiv koga voditi kampanju jer ni jedan njegov ozbiljniji protukandidat zasad nije poznat.

HDZ-ovci svojeg potencijalnog kandidata za predsjedničke izbore kriju kao zmija noge, muteći vodu spinovima, pa je tako nedavno rečeno kako bi njihov kandidat na tim izborima mogao biti Ivan Šimonović, kojemu, naravno, ne pada na pamet spuštati se na razine hrvatske politike. Ni ministru branitelja Tomi Medvedu ne sviđa se ideja o njegovoj kandidaturi na predsjedničkim izborima, a i šef Sabora Gordan Jandroković sve je dalje od te ideje jer je svjestan da rat s Milanovićem ne bi prošao bez ozbiljnih posljedica za njegovu političku karijeru. U svakom slučaju, Milanović se zasad bori sam sa sobom, što je presedan jer su iza njega gotovo tri i pol godine mandata. Nakon tri i pol godine mandata bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović mogla je naslutiti da će snage odmjeravati baš s bivšim premijerom Milanovićem, a i nekadašnji predsjednik Ivo Josipović nakon tri i pol godine mandata znao je da HDZ na njega šalje Grabar Kitarović koja je pucala od samopouzdanja. Milanović je, međutim, svima onima koji planiraju na predsjedničke izbore utjerao strah u kosti i zbog toga se vjerojatno još ne zna tko će mu biti konkurenti. Zna se zato da mu zasad podršku daje tek njegov SDP, no svjestan lošeg stanja svoje bivše stranke, on je tu potporu minorizirao. Centar i Možemo navodno Milanovića ne misle podržavati, svoje će kandidate za predsjednike predstaviti tek u rujnu, a do tada Milanoviću ne preostaje ništa drugo doli ratovati s Plenkovićem, iako pritom treba biti oprezan jer je Josipović nakon tri godine mandata imao osjetno veću potporu nego što je on ima, dok je Grabar Kitarović uživala podjednak rejting kao on danas. Oboje su izgubili izbore, Milanović to zna i zato su u njegovu timu oprezni i s raznim laskanjima poput onoga kada se Milanovića naziva najpopularnijim političarom u zemlji.

Pomirljiva faza

Oprezan je, naravno, i Plenković, iako je već sada vidljivo da od ujedinjenja oporbenih stranaka koje su trebale ugroziti njegov HDZ nema ništa.

Predstavnici oporbe pali su na najvažnijem dogovoru, onomu koji je podrazumijevao odabir premijerskog kandidata, jer su se u toj fotelji, uz Peđu Grbina, vidjeli i Sandra Benčić i Ivica Puljak, pa i Nino Raspudić, koji je također nedavno govorio o potencijalnoj predsjedničkoj kandidaturi, ali, zanimljivo, Milanović prema njemu nije bio napadački nastrojen. U dijelu javnosti pojavila se pak teza da bi Milanović zbog svoje nastrojenosti na Plenkovića, ali i zbog svoje popularnosti mogao biti kandidat i na nadolazećim parlamentarnim izborima, no te teorije u Uredu predsjednika odbacuju. Premda on i Plenković uzajamno grade konfliktan odnos od kojeg i jedan i drugi imaju koristi, Milanović na parlamentarnim izborima ne misli zapostaviti svoj SDP, već će im pomoći onoliko koliko bude mogao. Aktualni predsjednik ne kani pasivno pratiti predizbornu kampanju za parlamentarne izbore, već namjerava biti njezin sudionik. Kako tvrde Milanovićevi suradnici, on će u kampanji biti realan i iskren kao i dosad, ali nikako ne namjerava biti neutralan, a oni koji s njime surađuju to i ne očekuju od predsjednika jer je svima jasno da će se on od komentara teško suzdržati, premda bi za njega i taktički bilo bolje da se u vrijeme parlamentarnih izbora pritaji te da pusti Plenkovića da se samostalno bori.

Od toga scenarija zasad nema ništa, najavljuju to u Uredu predsjednika, no kažu da će on ipak pomnije dozirati napade jer očekuje da će i HDZ-ovci na predsjedničkim izborima glasati za njega, ako ništa drugo, onda barem u drugom krugu izbora za Pantovčak.

Nema razlike

Neće se Milanović na parlamentarnim izborima otvoreno boriti za SDP, ali će se pokušati izboriti za to da do sabornice stignu njegovi ljudi, a tu se misli i na niz njegovih nekadašnjih ministara, od Mihaela Zmajlovića do nestalog Ranka Ostojića, ali i na aktualne predstavnike oporbe Nina Raspudića i Sandru Benčić koje Milanović cijeni i poštuje. Ta taktika, uz sukobe s Plenkovićem, Milanoviću bi mogla biti od koristi na predsjedničkim izborima, a nema nikakve sumnje da će i Plenković takve okolnosti znati okrenuti u svoju korist, jer ne treba zaboraviti tezu s početka ove priče – njih dvojica u konačnici se ne razlikuju previše jedan od drugoga.