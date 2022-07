SVIMA JE DOSTA, PENAVA NEĆE ŠUTJETI KAO NI ORBAN! Vrijeme je da se to kaže: ‘Sakrili smo se u mišju rupu i drhtimo za budućnost’

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta održao je konferenciju za medije, a kako kaže, motivacija su mu članci u kojima se Grad Vukovar prepoznaje i hvali kao jedini grad na području RH koji je prepoznao nadolazeću krizu te je poduzeo mjere uštede te preduhitrio situaciju uz porast cijena i inflaciju na razini cijele RH, a sve zahvaljujući kako tvrdi, svakodnevnim sastancima s timom energetičara, analitičara i inženjera gdje analiziraju što se događa s tržištima u Europi i svijetu.

”Porast cijene energenata od 5 do 10 puta je nešto što smo u Gradu Vukovaru predvidjeli nekoliko mjeseci unazad i što je, na žalost suluda politika Vlade RH globalističkog karaktera, ali jednako tako i suluda politika Europske unije koja na žalost do dana-današnjeg nije prepoznala”, izjavio je Penava te se zapitao gdje su nestali svi hrabri napadi na Rusiju i tvrdnje kako Europa ima sve pod kontrolom.

”Sakrili smo se u mišju rupu gdje drhtimo za budućnost svojeg gospodarstva, svojih ekonomija, svojih država, a bome malo po malo vidimo i Vlade koje u svojim mandatima naglo padaju, kako u EU, tako i u svijetu”, prokomentirao je Penava.





Penava je zatim istaknuo kako su se s jučerašnjim danom, temeljem postupka javne nabave provedenom od strane jedinica lokalne samouprave, ugovorile cijene električne energije po cijeni između 2 kn i 3,50 kn u odnosu na prošlogodišnju cijenu od 40 lipa po kilovatu što je pet do devet puta manje od novougovorene cijene, a što se tvrdi Penava, ne da više ispraviti kozmetičkim mjerama, uštedama i frazama ‘smanjit ćemo temperaturu grijanja za jedan stupanj’ ili ćemo voditi računa kada palimo ili gasimo svjetla. Potom se osvrnuo na izjave Vlade RH koja poziva sve građane na podjelu tereta krize te se hvali paketima pomoći vrijednima gotovo 5 milijardi kuna, povećanjem plaća i mirovina.

“Naivno bi se dalo zaključiti kako dobivamo više”

”Kakva je to pomoć ukoliko podignete plaće za mizernih 4 ili 5 postotaka, a samo u lipnju inflacija iznosi 12,1 posto; povijesno najviša razina inflacije koju je Državni zavod za statistiku, koji vodi te podatke, zabilježio od kada radi. Plaće i mirovine rastu 4 posto, cijene rastu 12 posto, hrana raste 16,9 posto, prijevoz više od 20 posto. Da, naivno bi se dalo zaključiti kako dobivamo više, ali kupiti realno možemo sve manje. Kad se Andrej Plenković hvali rastom plaća i mirovina od 4 posto to je točno, ali njega nećete nikad čuti da se hvali s rastom cijena od 12 posto, ne hvali se činjenicom da su građani zahvaljujući politici njegove Vlade sve siromašniji”, izjavio je čelnik DP-a.

“Odakle državi 4,3 milijarde kuna više od PDV-a, tko je to platio? Kako to dijelimo teret krize ako država zarađuje na poskupljenjima dok svi mi ostali sve teže preživljavamo”, zapitao se.

Penava je podsjetio kako Hrvati za osnovne životne potrebe moraju izdvojiti značajno više od prosjeka EU i kako nakon desetljeća visoke usklađenosti rasta cijena potrošačke košarice između EU i Hrvatske po prvi puta ove godine, od travnja se bilježi veliki disbalans, naravno ponovno na štetu građana RH.

”Čak je i to prošlo za rukom Vladi Andreja Plenkovića. Kako to dijelimo teret krize ako država zarađuje na poskupljenjima dok svi mi ostali sve teže preživljavamo? Odakle državi 4,3 milijarde kuna više od PDV-a, tko je to platio? Pa mi građani RH kupovinom svake kile kruga, svakog sapuna, svake litre goriva ili svakim plaćanjem računa struje ili plina. Plaćamo ne samo povećanu osnovnu cijenu tog proizvoda, nego i veći porez koji stvara ovih 4,3 milijarde kuna viška prihoda u pola krize. Kako to dijelimo jednak teret ako jedni zbog poskupljenja jedva proguraju kroz mjesec dok Vlada bilježi milijarde viška koje je uzela od građana pa ih onda, kao velikodušno, dijeli”, zapitao se Penava.

Hvale se na sva zvona, a zadužuju se skuplje

Komentirao je kako se Vlada hvali rastom kreditnog rejtinga, međutim ono što Vlada nije rekla jest činjenica da se danas zadužuje po uvjetima skupljim nego što je to činila dok je rejting bio lošiji pa se zapitao koji je smisao porasta kreditnog rejtinga ako se zadužuje po skupljim uvjetima, a o čemu se naravno ne priča. Osvrnuo se i na zaduživanje od prije tri dana, gdje je Vlada RH odobrila HEP-u državna jamstva u iznosu od 880 milijardi eura za kredit od milijardu eura, u trenutku kada su cijene energenata na povijesno najvišim razinama ikada i to sve, tvrdi, kako bi kompenzirali svoje pogrešne odluke iz

prošlosti.









”Sjetite se kako su ministar Ćorić i Vlada optuživali direktora Toplinarstva Zagreb, koji je na kraju i dobio otkaz zbog lošeg podugovaranja cijene plina, provjerite ukoliko vam je stalo do istine, po kolikoj cijeni je on kupovao plin, a po koliko većoj danas kupuje ta ista Vlada za milijardu eura naših novaca. Početkom prošle godine cijena plina bila je 17 eura/MWh, danas je 166 eura/MWh. Toliko o lošem planiranju, toliko o nošenju s kriznim situacijama. Na primjeru bespilotne letjelice, na primjeru kolapsa u obnovi zbog potresa, na primjeru demografske katastrofe koju ova Vlada uopće ne registrira, mogli na žalost i očekivati”, izjavio je Penava.

Globalistički orijentirana Vlada

”U režiji globalistički orijentirane Vlade Andreja Plenkovića gledamo klasično krizno profiterstvo iskorištavanjem hrvatskog nacionalnog bogatstva od kojeg Hrvati gotovo da nemaju nikakve koristi”. Penava smatra kako bi Vlada koja ima iole domovinskog duha u sebi, imala osmišljene mehanizme upravljanja nacionalnim energetskim resursima te da bi ih stavila u potpunosti na raspolaganje državi i hrvatskom narodu stoga bi hrvatski plin išao prema hrvatskim domovima i hrvatskim bolnicama,

poručio je Penava.

”Vlada već mjesecima na stolu ima konkretne prijedloge od strane Domovinskog pokreta. Ključni prijedlog je da se zamrzne cijena osnovnih namirnica. Osnova prijedloga je da hrana i osnovne životne potrebe ne smiju biti luksuz ni jednom građaninu RH. One najsiromašnije moramo čuvati kad su osnovne životne potrebe u pitanju”, istaknuo je Penava.









Penava se zaključno osvrnuo na otvaranje Pelješkog mosta, povijesni događaj koji Domovinski pokret pozdravlja jer je konačno povezivanje samog juga Hrvatske s matičnim teritorijem u kontinuitetu nešto jako bitno te je čestitao cjelokupnom hrvatskom narodu, svim ljudima koji su radili na ovom projektu, Vladi RH na realizaciji uz napomenu kako se ne slaže s izjavama predsjednika Vlade Andreja Plenkovića gdje izjavljuje kako bez EU ne bi bilo niti Pelješkog mosta.

”Tog mosta ne bi bilo bez Hrvata i Hrvatske! Ponovit ću, odlaskom ministra Marića objavljeni su podaci o dobiti koju Hrvatska država ostvaruje putem PDV-a te iznose 4,3 milijarde kuna. To su vam, dragi sugrađani, više nego dva Pelješka mosta koje su Hrvati uplatili u samo pola godine u državni proračun temeljem poskupljenja cijena. Samo na odobrenom zaduženju HEP-u od milijardu eura, mogli smo napraviti tri i pol mosta. Jedan je zaključak: da je hrabrosti, poštenja, razuma i ljubavi spram Hrvatske u visokoj politici, naša zemlja mogla bi biti raj na zemlji i ne ovisiti o nikome. To je dokazao Domovinski rat i ja vas molim to nikad nemojte zaboraviti!”, zaključio je Penava.