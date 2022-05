‘ZVUČAO JE KAO DA SE OPRAŠTA, REKAO JE DA ĆE ME VOLJETI ZAUVIJEK’ Očajna supruga zapovjednika Azova čiju glavu Putin želi više od ičega

Ukrajinski borci koji se bore s ruskim snagama u tunelima ispod mariupoljske čeličane Azovstal odbijaju se predati suočeni s nemilosrdnim napadima.

Bitka, u posljednjem ukrajinskom uporištu strateškog lučkog grada koji je ruskim napadom pretvoren u ruševine, u četvrtak je izgledala sve tragičnijom.

“Neće se predati”, rekla je Katerina Prokopenko nakon telefonskog razgovora sa svojim suprugom, vođom branitelja čeličane. “Nadaju se samo čudu”. Rekla je da joj je njezin suprug, zapovjednik pukovnije Azov Denis Prokopenko, rekao da će je voljeti zauvijek.

“Poludjet ću od ovoga. Činilo mi se kao opraštanje”, rekla je.

Borbe su uslijedile uslijed široko rasprostranjenih sumnji da ruski predsjednik Vladimir Putin želi ruskom narodu predstaviti veliki uspjeh na vrijeme za Dan pobjede u ponedjeljak, koji označava trijumf Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom. Oko 2000 ukrajinskih boraca, prema najnovijoj procjeni Rusije, bilo je skriveno u labirintu tunela i bunkera ispod goleme čeličane Azovstal, dok se također vjeruje da je nekoliko stotina civila tamo zarobljeno.

Prokopenko je u kratkoj video poruci objavljenoj na Telegramu u srijedu rekao kako je ponosan na svoje vojnike koji ulažu nadljudske napore da obuzdaju pritisak neprijatelja. “Situacija je izuzetno teška”, dodao je. Ukrajinske snage u čeličani Azovstal u Mariupolju vodile su u srijedu teške i krvave bitke protiv ruskih vojnika.

31-godišnji potpukovnik Denis Prokopenko isprofilirao se kao vođa koji Mariupolj brani od ruskih napada. Za svoju vodeću ulogu na prvoj crti sukoba dobio je titulu Heroja Ukrajine u ožujku 2022.

Poznat je i pod nadimkom ‘Redis’, što je stari nadimak nogometnih navijača, izvještaji govore da ga njegovi podređeni neformalno oslovljavaju s “Brat Redis”. Prokopenko je porijeklom Finac iz Karelije. Njegov djed je bio jedini član obitelji koji je preživio službu u finskim obrambenim snagama kada je Sovjetski Savez napao Finsku u rusko-finskom zimskom ratu 1939. i 1940. godine.

Diplomirao je na Odsjeku za germansku filologiju na Kijevskom nacionalnom lingvističkom sveučilištu, gdje je stekao diplomu sa specijalnosti predavanja engleskog jezika. Bavio se i sportom, a bio je i jedan od fanatičnih nogometnih navijača nogometnog kluba Dinamo Kijev.

Od 2014. godine sudjelovao je u ratu u Donbasu, preuzimajući zapovjedništvo nad vodom i četom u bataljunu Azov u rujnu 2017. U intervjuu iz srpnja 2016. Redis je opisao poboljšanje vojnih sposobnosti koje je nadgledao u svojim postrojbama: “Naša je misija izgraditi novu vrstu vojske. Iako smo izgubili dosta iskusnih momaka iz stare momčadi, kvalitativno i kvalitetno smo rasli. Disciplina i borbena učinkovitost su poboljšane”.

“It turns out that the commander of the Azov Regiment, Denis Prokopenko, is a UKR of FIN descent. His grandfather was the only member of his family who survived serving in the Finnish Defense Forces, when the USSR invaded Finland, during the Russo-Finnish Winter War of 1939-1940” https://t.co/RfKbBhbIsT

— Juha Keskinen 🇺🇦 (@MacFinn44) May 1, 2022