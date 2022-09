ZNAKOVI PANIKE U RUSIJI! Glavni Putinov propagandist pojavio se u modricama, više ne spominju ‘specijalnu vojnu operaciju’: ‘Ovo je rat, težak rat’

Otkad su za Ukrajince počele stizati dobre vijesti s bojišta i otkad je njihova protuofenziva na jugu zemlje počela rasti i biti sve uspješnijom, u ruskom javnom prostoru primijećen je nagli zaokret retorike.

Naime, ruska propagandna kampanja počela se izgleda urušavati u zadnje vrijeme, a glavni propagandisti Kremlja naglo su promijenili retoriku. Sada ukrajinsku vojsku nazivaju “ogromnom hordom”, “naoružanom najboljim zapadnim oružjem i stručnjacima”, dok su ih ranije ismijavali.

Tome najbolje svjedoče scene s nekoliko kanala ruske državne televizije. na kojoj se sada raspravlja o impresivnom napretku ukrajinskih snaga u vraćanju svog teritorija pod kontrolu.

Glavni Putinov propagandist Vladimir Solovjov pojavio se u srijedu u emisiji Full Contact u vidno lošem fizičkom stanju, s modricama na licu.

“Zabrinut sam. Naravno da želimo da naši dečki razbiju drugu stranu i napreduju, ali život tako ne funkcionira”, rekao je dok je utučeno.

Watch this roundup of clips, featuring panicked Kremlin propagandists on several state TV programs, discussing impressive gains by Ukraine’s Armed Forces in reclaiming control over Ukrainian territory. More in my article ⤵️https://t.co/WKx3JVtvkn pic.twitter.com/8CYDRpB85X

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 9, 2022