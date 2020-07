Zna li Kim što Šveđanin radi po njegovom gradu? Ovo još nije vidio!

Bosonog i plavokos, švedski ambasador Joachim Bergstrom neobična je pojava u glavnom gradu Sjeverne Koreje, Pjongjangu, dok vježba položaje iz joge na nekim od znamenitih mjesta sjevernokorejske prijestolnice.

Jedan od rijetkih zapadnih diplomata koji nije otišao iz Sjeverne Koreje kada je počela koronakriza, Bergstrom se oslanja na jogu kako bi prevladao sve dublji osjećaj izolacije.

Bergstrom, koji je u toj zemlji kao veleposlanik od rujna 2019., došao je pripremljen vježbati asane kao način da ostane zdrav, fizički i mentalno, u zemlji u kojoj su stranci pod stalnom prismotrom.

Ali osjećaj izoliranosti produbio se kada se u siječnju koronavirus počeo širiti po susjednoj Kini, zbog čega je Sjeverna Koreja zatvorila granice, otkazala većinu letova i željezničkih usluga, i poslala strance na mjesec dana u karantenu.

No matter what, I do my thing — as reported by @Reuters #yoga #getthrough #Pyongyang With loving thanks to ’Ms B’ for artful capturing. https://t.co/KMj1QZKYuw

Sjeverna Koreja kaže da nema nijedan slučaj koronavirusa.

Neke strane delegacije organizirale su privremeni odlazak, uključivo one iz Njemačke, Francuske i Britanije, dok su drugi ostali zaključani u zemlji koja je naglo zatvorila granice.

Bergstrom je ostao i vodi povremene satove joge za međunarodne diplomate i humanitarne djelatnike.

Stranci su dobili dopuštenje početkom ožujka da izađu iz domova, ali su i dalje suočeni s restrikacijama putovanja i kretanja po gradu, kaže on.

From #Pyongyang with lots of peaceful wishes and love – we celebrate the 6th International Day of #yoga with twitter live 🧘🏽‍♂️ practice @indembpyongyang at 1815 hours today, Pyongyang time. 🙏🏻 to Emb of India 🇮🇳 for friendship and collab. Come flow! Come grow! pic.twitter.com/huGNCJmdRm

— Joachim Bergström (@jchmbrgstrm) June 21, 2020