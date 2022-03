ZLOGLASNI KADIROV I PUTINOV APARATČIK OBRUŠILI SE NA MUSKA: ‘Ti mali đavle, još si mlad, preslab’, on zbog toga promijenio ime i poručio: ‘Neka povede na dvoboj i medvjeda’

Nakon poziva na dvoboj ruskog predsjednika preko Twittera, osnivač i izvršni direktor SpaceX-a i Tesle, Elon Musk, a u kojem bi nagrada trebala biti Ukrajina, nije dugo trebalo čekati na odgovor.

Naime, Musku nije odgovorio Putin osobno, ali su se putem društvenih mreža o pozivu očitovali njegovi bliski ljudi, kao što je Dmitrij Rogozin, šef ruske svemirske agencije Roscosmos, jedan od najglasnijih podržavatelja ruske invazije na Ukrajinu, ali i zloglasni čečenski vođa Ramzan Kadirov.

Tako je Rogozin objavio citat Aleksandra Sergejeviča Puškina:

“Ti, mali đavle, još si mlad, preslab da se natječeš sa mnom. Bilo bi to samo gubljenje vremena. Prvo prestigni mog brata.”

“Vidim da si težak pregovarač”, poručio mu je Musk uz fotografiju na kojoj Putin jaše medvjeda, pa poručio ruskom predsjedniku da povede na dvoboj i ovu životinju.

I see you are a tough negotiator!

Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022