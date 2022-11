‘ZLOČINAČKI REŽIM ISPALIO RAKETE NA NATO!’ Svijet je na nogama, pogođena je Poljska: Dvije osobe poginule, situacija je ozbiljna

Poljski mediji javljaju da su u utorak u 15.40 dvije rakete pale na poljsko selo Przewodów na granici s Ukrajinom. Prema prvim informacijama, dvije osobe smrtno su stradale. Glasnogovornik poljske vlade Piotr Mueller nije odmah potvrdio informaciju, no rekao je da najviši čelnici održavaju hitan sastanak zbog “krizne situacije”.

Pentagon je kazao kako ne mogu potvrditi da se radi o ruskim raketama, ali visoki američki dužnosnik neslužbeno je rekao kako se doista radi o ruskim raketama. Neki mediji u poljskoj javljaju kako je moguće da se radi o dijelovima raketa oborenih od strane ukrajinske protuzračne obrane. Podsjetimo Tijekom utorka ruske su snage izvršile jedan od najjačih raketnih napada na ukrajinske gradove. Pritom su mete bile Kijev, Harkiv, Lavov te brojni drugi gradovi.

BREAKING – Radio Zet: Two stray rockets fell in the town of Przewodów in Poland on the border with Ukraine. They hit the grain dryers. Two people died. The police, the prosecutor’s office and the army are on site. https://t.co/WhAoxH7YQc pic.twitter.com/9VhnoZwl81

— Faytuks News Δ (@Faytuks) November 15, 2022