ZIMSKA OLUJA POGODILA SAD: Potpuni kaos na autocestama uoči Dana zahvalnosti

Dvije zimske oluje pogodile su u srijedu SAD, zaustavivši motoriste i izazvavši kašnjenje letova u vrijeme kad Amerikanci uobičajeno zakrče autoceste i zračne luke putujući k obitelji i prijateljima na proslavu Dana zahvalnosti.

Brojna vozila zaglavila su na međudržavnoj cesti broj 5 nakon snažnog zimskog olujnog nevremena uzrokovanog brzim padom atmosferskog tlaka, koje je rezultiralo snježnim pokrivačem visine 1,2 metra u planinskom području pacifičkog sjeveroistoka.

I američki srednji zapad teško je pogođen olujom koja je u utorak zahvatila Denver, uzrokovavši u zračnim lukama u Minneapolisu i Chicagu velika kašnjenja i odgode letova.

Američki meteorolog i lovac na oluje Reed Timmer objavio je na twitteru “Mećava je počela u Denveru u Coloradu, točno za vrijeme večerašnje gužve!”.

SNOWSTORM has begun in Denver, CO just in time for evening rush hour! Moderate snow and large flake size in the foothills at Genesee Mountain already. I am betting 21" #snow here in the Foothills by end of the storm tomorrow #cowx pic.twitter.com/TZPakhq6PG





— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) November 25, 2019