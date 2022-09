ŽESTOKI GOVORI U UN-u, ZELENSKI ‘ZAPALIO VATRU’, ODMAH ZA NJIM I VUČIĆ: ‘Nije Ukrajina, Srbija je prva zemlja kojoj je narušen integritet! Nikad nismo napali tuđi teritorij’

Autor: L.B.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se u srijedu navečer video porukom tijekom Opće debate svjetskih lidera, na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, dok je nakon njega opširan govor održao i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Zelenski je tražio kaznu za Rusiju zbog pokušaja krađe teritorija Ukrajine te zbog smrti Ukrajinaca, dok je Vučić od UN-a inzistirao na odgovoru zbog čega im nije jednako važan suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, kao što je to slučaj s Ukrajinom.

“Govorim u ime države koja se brani. Želim otkriti kako je moguće postići mir. Ne samo za nas, već svima koji se nađu u sličnim okolnostima. To je formula koja kažnjava zločin i poštuje život i teritorijalni integritet”, rekao je Zelenski.





‘Poštujemo povelju UN-a izbacivanjem okupatora iz naše zemlje’

Ukrajinski predsjednik je istaknuo i kako on želi mir, no i da postoji jedan identitet koji želi samo rat, ne imenujući Rusiju.

“Nitko nas više neće gledati kao slabiće. Mi imamo rezultate u ovoj borbi i vidimo kakav će biti kraj ove borbe. Povelja UN-a promovira jednakost naroda i mi smo jednaki među jednakima. Povelja također proklamira nepovredivost granica, i mi to poštujemo izbacivanjem okupatora iz naše zemlje”, naglasio je Zelenski.

‘Mi nemamo izbora osim da se branimo’

U svom je govoru dodao i da Ukrajina nije izazvala rat te da je održano 88 rundi razgovora od početka njegovog mandata.

“Ali Rusija je pokrenula invaziju i mi nemamo izbora osim da se branimo. Odbacit ćemo agresora do međunarodno priznatih granica. I tražimo kaznu za agresiju, povrjeđivanje naših granica i teritorijalnog integriteta”, rekao je predsjednik Ukrajine.

‘Sve ovo što danas radimo djeluje impotentno i blijedo’

Aleksandar Vučić se govorom također obratio na Generalnoj debati svjetskih lidera, pozdravivši prisutne i istaknuvši da mu je izuzetna čast obratiti im se u ime Republike Srbije.

“Ne ljutite se, zbog ograničenog vremena, danas ću preskočiti teret formalnosti, kurtoazna obraćanja, pozdravljanje prisutnih i odsutnih i govoriti direktno o suštini onoga zbog čega smo se sastali. Ja sam ovdje po tko zna koji put. Težina trenutka u kojem se nalazimo obavezuje me da s vama podijelim teške riječi, ali istinite. Sve ovo što danas radimo djeluje impotentno i blijedo.









‘Ovdje nitko nikoga zapravo ne sluša’

Naše riječi odzvanjaju šuplje i prazno naspram stvarnosti s kojom smo suočeni. A ta stvarnost je da ovdje zapravo nitko nikoga i ne sluša, nitko ne teži stvarnim dogovorima i rješavanju problema i skoro svi brinu samo o svojim interesima, nerijetko gazeći u tom procesu osnovne principe međunarodnog prava , bacajući pod noge Povelju UN i druge dokumente na kojima je ova organizacija zasnovana”, rekao je na početku obraćanjs predsjednik Srbije.

Naglasio je potom da za to nije kriv ni Antonio Guterres, ni bilo tko iz UN-a, već one sile koje ne vode računa ni o čemu osim o zadovoljavanju vlastitih političkih, ekonomskih i nažalost, vojnih ciljeva.

“Svjedoci smo da doba u kojem živimo odlikuje usložnjavanje globalne geopolitičke situacije. Naša generalna debata održava se u uvjetima narušenog svjetskog mira, u mjeri koja nije viđena još od Drugog svjetskog rata i od vremena osnivanja Ujedinjenih naroda. Globalni izazovi s kojima se suočavamo prijete da iz temelja izmjene međunarodnu sigurnosnu arhitekturu i ugroze uspostavljeni međunarodno pravni poredak. Ovako složena vremena, zahtijevaju puno mudrosti i zajedništva kako bismo sačuvali mir kao apsolutno najznačajniju tekovinu utkanu i u same osnove organizacije Ujedinjenih naroda”, dodao je Vučić.









Nabrajao UN-u izazove ‘s kojima se Srbija suočava’

Potom je rekao da želi precizno i jasno iznijeti viđenje Srbije o pet ključnih izazova s kojima su danas suočeni:

“Pod jedan: Povratak miru i očuvanje globalne stabilnosti i ; pod dva: Očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, članica ove organizacije, kao ključnog principa međunarodnog javnog prava i odnosa među državama; pod tri: Energetska sigurnost u uvjetima globalne krize; pod četiri: Financijska sigurnost siromašnih i zemalja u razvoju i pod pet: Snabdijevanje hranom u uvjetima ratom presječenih globalnih linija snabdijevanja.

Aktualni globalni uvjeti sve češće nas opominju da princip mirnog rješavanja sporova nema alternativu. Ovo načelo aktualnije je danas više nego ikada i najbolje je opisano u preambuli Povelje Ujedinjenih naroda u kojoj se poziva: ‘Da budemo tolerantni i da zajedno živimo u miru jedni s drugima kao dobri susjedi’. Odricanje od upotrebe sile i mirno rješavanje sporova stupovi su na kojima se zasniva svjetska stabilnost, ali oni moraju biti praćeni principima poput neselektivnog poštovanja Povelje Ujedinjenih naroda, primjene obvezujućih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i osnovnih načela važećeg međunarodnog javnog prava”, istaknuo je Aleksandar Vučić.

Inzistirao na odgovoru o ‘narušenom suverenitetu Srbije’

Kada je riječ o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, članica ove organizacije, Srbija podržava teritorijalni integritet svih država članica UN-a, uključujići i teritorijalni integiret Ukrajine, naglasio je Vučić.

“Na taj način, ponašali smo se odgovorno, ozbiljno u ovom visokom domu. Od mnogih govornika čuli smo priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, mnogi kažu da je to prvi sukob na tlu Europe od Drugog svjetskog rata. Ali istina da je prvi put narušen integritet jedne zemlje u Europi i to, Srbije koja nije izvršila napad na bilo koju drugu suverenu zemlju se uporno prešućuje.

Tražimo jasan odgovor na pitanje koje već godinama postavljam mojim sugovornicima, liderima mnogih zemalja – u čemu je razlika između suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, a čemu mnogi od Vas daju međunarodno priznanje i legitmitet? Nikada ni od koga nisam dobio racionalan odgovor na to pitanje”, zaključio je Vučić.

‘Srbija nije nogom kročila na tuđi teritorij’

Podsjetio je i da Srbija nije nogom kročila na tuđi teritorij, niti ugrozila teritorijalni integritet ma koje suverene države, da bi bilo tko protiv nje intervenirao ili proveo agresiju, onako kako je to učinjeno 1999. godine.

“To ipak nije spriječilo NATO da napadne jednu suverenu zemlju i to bez odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. To što je po završetku oružanog sukoba potpisan sporazum s NATO-om čije odredbe su predviđale usvajanje rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244, a kojom je potvrđen i garantiran djelomični suverenitet i potpuni teritorijalni integritet Srbije, nije spriječilo mnoge države Zapada da priznanjem jednostrano proglašene neovisnosti Кosova iznova pogaze teritorijalni integritet naše zemlje.

Upravo zbog ovakvog iskustva kroz koje je Srbija prošla i još uvijek prolazi, uvjeren sam da imam puno pravo da na ovom mjestu citiram reči velikog Martina Luthera Кinga – “Nepravda učinjena bilo gdje je ujedno i prijetnja pravdi svuda“ (Injustice anywhere is threat to justice everywhere). Ove riječi stoje kao podsjetnik, ali i opomena svima nama”, rekao je za govornicom UN-a Aleksandar Vučić.