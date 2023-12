Žestok odgovor militantnim Hutima: Crveno more ovo nije vidjelo desetljećima

Autor: Dnevno.hr/E.P.

SAD je značajno povećao vojnu nazočnost u Crvenom moru u posljednjih nekoliko tjedana, rasporedivši više vatrene moći nego u posljednjih nekoliko desetljeća, prema navodnim izvorima iz Pentagona koje prenosi The Sunday Times.

Tvrdi se da je cilj spriječiti eskalaciju krize u Crvenom moru u veći regionalni rat, koji potencijalno uključuje Saudijsku Arabiju i Iran. Podsjećamo, SAD je uložio desetke milijuna dolara u posljednja dva tjedna kako bi se pokušao obraniti od sve češćih napada jemenskih pobunjeničkih Huta na trgovačke brodove. Jemenski Huti su na strani Irana i prema navodima pružaju svoju podršku Hamasu u Gazi. Pokušali su izvesti napade bespilotnim letjelicama na Izrael kao odgovor na sukob, ali njih su uglavnom presreli Saudijska Arabija i SAD.

Udarna grupa nosača USS Dwight D. Eisenhower, trenutačno u Adenskom zaljevu, i USS Laboon, dodatni razarač naoružan projektilima koji je nedavno stigao u Crveno more, spremni su ako se predsjednik Joe Biden odluči na reakciju.

SAD ima svoje ciljeve

Pentagon sad tvrdi da SAD nije uključen u izravan oružani sukob s jemenskim pobunjenicima. Umjesto toga, navodni fokus je na presretanju hutskih bespilotnih letjelica i projektila kako bi se zaštitila komercijalna plovidba. Ova obrambena akcija ima visoku cijenu, a američka mornarica koristi skupe oružane sustave, kao što je SM-3 antibalistički projektil, koji košta više od 11 milijuna dolara svaki, kako bi se suprotstavio prijetnjama.

Inače, nedavni razvoj događaja na Bliskom istoku pretvorio je Crveno more i Sueski kanal u opasne zone za brodarstvo, zbog čega su glavne brodske linije preusmjeravane oko Afrike. Uvjeti suše koji utječu na razine vode u Panamskom kanalu dodatno su ograničili alternativne mogućnosti prijevoza.

Američka mornarica tako je rasporedila tri razarača u blizini tjesnaca Bab al-Mandab, presrećući razne prijetnje, uključujući krstareće rakete, balističke rakete kratkog dometa i naoružane bespilotne letjelice Shahed iranske proizvodnje.

Postoje prijedlozi iz nekih američkih obrambenih izvora da bi česti udari bespilotnim letjelicama i krstarećim projektilima Huta u Crvenom moru mogli biti namjerni pokušaj izazivanja vojnog odgovora Sjedinjenih Država.

Unatoč izazovima u Sueskom i Panamskom kanalu, Pentagon potvrđuje da kretanje ratnih brodova u regiji ostaje nepromijenjeno, kao i prisutnost američkih i savezničkih ratnih brodova, uključujući razarač britanske Kraljevske mornarice HMS Diamond i francusku fregatu FS Languedoc.









Nisu obični barbari

Nakon napada Huta na tanker, proveli smo analizu s eminentnim analitičarima koji su najavili kako bi eventualna blokada Sueskog kanala mogla značiti ekonomsku krizu kakvu smo imali u vrijeme pandemije covida kad je, lockdownom svijeta prouzrokovanom, zaustavljeni cijela industrijai i transport.

“Sad je vrijeme prestrojavanja. Različiti igrači globalni i regionalni, među regionalnima je Iran važan poduzimaju korake ne bi li stvorili pretpostavke za jačanje svog utjecaja. U takvim okolnostima nije nezamisliv scenarij za zatvaranje Sueskog kanala. To bi bilo za ekonomiju jak udar s globalnim posljedicama poput covid krize”, rekao je diplomat i bivši ministar te vrsni poznavatelj međunarodnih odnosa Božo Kovačević.

Ni geopolitički analitičar Denis Avdagić nije bio optimističniji u prognozama:

“Ne možemo isključiti ni to. Opasna je situacija. Radi se o skupini, to nije država, paradržavna formacija. Pod utjecajem Irana, nešto što možemo usporediti s Hezbolahom, puno manje nego s Hamasom. Vrlo nezgodna situacija. Ukoliko oni to češće krenu ispaljivati prema tankerima, naravno da može doći do teškog poremećaja ekonomije i energetike”, smatra Avdagić. Ipak, misli da SAD mora uspostaviti kontrolu nad situacijom.

A tko su zapravo Huti?

Analitičar Denis Avdagić objasnio nam je da se radi o vrlo ozbiljnoj vojnoj grupaciji i političkom pokretu.

“Oni su kao država unutar države, jedino što je usporedivo u islamskom svijetu s njima možda je Hezbolah. U principu su toliko ozbiljna vojna snaga da su mogli parirati u jemenskom građanskom ratu. Radi se o ozbiljnoj vojnoj snazi”, rekao je Avdagić.

Pojasnio je kako imaju veliki broj vojnika, ali i političkih podupiratelja.

“Nije jednostavno ispaljivati projektile prema Izraelu. Ako imaju takvu mogućnost, mislim da postaje jasno zašto je to komplicirana situacija i zašto su oni ozbiljna snaga u regiji. Priča je od devedesetih o njima, nisu se jučer pojavili.

Oni imaju u smislu naoružanih boraca i političkih podržavatelja preko sto tisuća pripadnika. I u vojnom smislu u brojkama su dosta ozbiljni, imaju pedesetak tisuća naoružanih ljudi”, ispričao nam je Avdagić.