‘ŽENA KOJU AMERIKA VOLI MRZITI’ RUŠI TRUMPA: ‘Naziva nas crnčugama, blasfemičan je i želi vlastitu kćer!’

Trump je opet na udaru, a ovaj puta ga udaraju njegovi regruti i najbliži suradnici.

Omarose Onee Manigault Newman poznatija pod nadimkom Omarosa proslavila se u Trumpovom showu ‘Pripravnik’ pa je kasnije na valu uspjeha dobila ulogu direktorice komunikacija u Bijeloj kući.

Poklonila se Trumpu kao prvi ‘Trumplican’

Njezina knjiga ‘Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House’ populistički je pamflet u kojoj bivša Trumpova bliska suradnica ‘zviždi’ o zgodama i nezgodama tijekom službe u Bijeloj kući. Omarosu pamtimo i s naših TV ekrana gdje je u kultnom showu postala prepoznatljiva po brutalnim, makijavelističkim i suludo ambicioznim taktikama kojima je razbijala konkurenciju. ‘Ženu koju Amerika voli mrziti’ odlikuju arogancija, (pre)samopouzdane odluke i liderstvo – sve osobine koje mediji pripisuju i njezinom mentoru Trumpu. Do koje razine je spremna ići potvrđuje i odbijanje poligrafa, te otkazivanje gostovanja Jimmyju Kimmelu nakon što je konkurenticu javno optužila za etiketu i prozivku uz riječ ‘N**ger’. Time je praktički priznala da je lagala pa je i optužba suptilno povučena uz javni stup srama. ‘Svaki kritičar i svaki klevetnik – svi ćete se pokloniti predsjedniku Trumpu – on je najmoćniji čovjek u svemiru’ riječi su kojima je otvorila novo radno mjesto.

Čak je osmislila i novu titulu kojom se krasi – ‘Trumplican’ (Republikanac + Trump). Uz vlastito ime nerijetko je dodavala epitete poput ‘časna’ ili ‘plemenita’. Idila je kratko trajala pa je u prosincu prošle godine nečasno otpuštena iz Bijele kuće bez previše objašnjavanja i javnih proglasa. Naravno, odmah je izašla pred novinare i zaključila da je sama dala otkaz. Tempirana bomba upravo je puštena, a Demokratima pogonjeni mediji jedva su dočekali na izlazak knjige – bez previše kritičkih pogleda na istu. A ono što je objavljeno čitav je niz kleveta, uvreda i teških optužbi – očito da se nije poslušala pa je na vrijeme ‘ustala s koljena’. Nije teško pogoditi da je Trump postao rasist koji poput divljaka u svakoj rečenici upotrebljava ‘N’ zabranjenu riječ. Naravno, opet je odbila poligraf i za to nije predala niti jedan dokaz.

Blasfemija, homofobija, incest, uvrede…

Kasnije se ogradila od većine rečenog uz napomenu da ‘knjiga ne garantira ništa’ i da bi moglo biti riječi i ‘spekulativnoj fikciji’. No poruke se i dalje ne stišavaju. Trump je crogorskog premijera Duška Markovića tako navodno nazvao ‘mrgudom, kujom i propalicom’ nakon događaja koji je popraćen u viralnom videu u kojem se probija na čelo kolone svjetskih lidera. To nije ni izbliza sve. Omarosa je Trumpa optužila i za blasfemiju – navodno se htio instalirati na mjesto predsjednika polažući ruku na svoju knjigu ‘Umjetnost biznisa’ umjesto na Bibliju Abrahama Lincolna. Dodaje da nije sigurna je li se šalio te je po tome zaključila da mu ‘Biblija ne znači ništa’. U neprekidnom nizu osobnih uvreda dodaje i da je incestuozan. ‘Kada Ivanka ne bi bila moja kći, ja bih je pokušao osvojiti’ navodne su riječi kojima je dodatno apostrofirao ‘grljenje, dodire i poljupce upućene kćeri’.

Navela je da joj je sumnjiva i kžer koja na čudan način izgovara riječ ‘tata’. Što se tiče Trumpove bliskosti s TV kućom ‘FOX’ vjeruje kako je u pitanju neka zakulisna igra i da je televizija naklonjenija Republikancima unatoč tomu što bi trebala biti neutralna. ‘CNN’ i druge medije ipak nije željela optužiti za sličnu bliskost s Demokratima. Optužuje novinare i za ‘dosluh s predsjednikom’ zbog kojeg mogu dobiti povlaštene informacije čime imaju monopol nad drugim medijima. Trump je komentirao i zeta Jareda Kushnera kojeg je svojevremeno procijenio kao ‘preslatkastog’ i ‘pederastog’. Za svakog dužnosnika ima barem po jedan uvredljiv nadimak. Analitičari već sada sumnjaju u njezinu iskrenost pošto ima povijest laganja i kleveta, a sebe je ujedno prikazala kao ‘sveticu’ što se iz javnih nastupa teško može zaključiti. S obzirom na to da je djelo objavljeno kao fikcija, jako je teško pokrenuti pravne korake. A pretpostavlja se da će Trump jednostavno ignorirati napisano…